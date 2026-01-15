Google prepara nueva función de su IA Gemini para adaptar sus respuestas al perfil del usuario

Gemini ahora adapta sus respuestas analizando correos, fotos e historial del usuario en Google. (Reuters)

Google presentó una nueva función en su asistente de inteligencia artificial Gemini que permite personalizar las respuestas de acuerdo con el perfil y los datos del usuario dentro de sus aplicaciones. La característica, denominada Personal Intelligence, se encuentra en fase beta y, en su lanzamiento inicial, conecta el funcionamiento de Gemini con Gmail, Google Photos, el historial de búsquedas y los videos vistos en YouTube.

El avance consiste en que, además de extraer información de estas aplicaciones, Gemini ahora puede analizar el contexto global de la actividad del usuario para ofrecer resultados y sugerencias más pertinentes. Por ejemplo, el asistente puede relacionar un correo electrónico con un video visto anteriormente o identificar detalles específicos, como el número de matrícula de un vehículo a partir de una foto almacenada en Google Photos.

Según la compañía, Personal Intelligence “razona sobre fuentes complejas y recupera detalles concretos de correos electrónicos, fotos y otros documentos para responder preguntas”. La aplicación combina estos recursos para ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades individuales, trabajando con texto, imágenes y video.

La nueva función Personal Intelligence conecta el asistente IA con varias aplicaciones y servicios. (Google)

Uno de los ejemplos destacados por el equipo de desarrollo refiere a la planificación de actividades cotidianas. El vicepresidente de la aplicación Gemini, Josh Woodward, explicó que, en una ocasión, mientras esperaba en una tienda de neumáticos, consultó a Gemini sobre el tamaño de los neumáticos de su automóvil.

La IA no solo identificó el dato solicitado, sino que sugirió neumáticos para todo tipo de clima tras detectar fotos familiares de viajes en carretera. En otro caso, el asistente recuperó el número de matrícula del vehículo al reconocer una imagen del mismo en la galería del usuario.

La función también se extiende a recomendaciones personalizadas. Woodward compartió que la IA proporcionó sugerencias de libros, series, prendas y opciones de viaje, en función de los intereses y experiencias previas identificadas en Gmail y Google Photos. En una ocasión, Gemini propuso actividades para unas vacaciones familiares, evitando lugares turísticos y recomendando un viaje nocturno en tren, además de juegos de mesa específicos para el trayecto.

Gemini puede sugerir actividades, viajes y recomendaciones según intereses personales detectados. (Reuters)

La función Personal Intelligence está desactivada de forma predeterminada y queda a discreción del usuario habilitarla y gestionar la conexión de sus aplicaciones. Google asegura que, en caso de activarla, Gemini solo empleará la función cuando detecte que puede aportar valor a la consulta o sugerencia en curso. Además, la empresa implementó restricciones para temas sensibles: la IA evita analizar de forma proactiva información relacionada con la salud, aunque sí puede hacerlo si el usuario lo solicita.

En cuanto a la privacidad y el uso de datos, Google informó que Gemini no utiliza directamente los contenidos de la bandeja de entrada de Gmail o la biblioteca de Google Photos para entrenar su modelo de inteligencia artificial. El sistema solo recurre a estos datos para responder preguntas puntuales y no almacena la información utilizada en cada interacción.

La nueva función comenzó a implementarse entre suscriptores de los planes Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, con planes de ampliación a más países y a la versión gratuita de Gemini en el futuro.

Google asegura que Gemini solo usa datos personales para responder preguntas puntuales, sin almacenarlos. (Europa Press)

Entre los ejemplos de interacción sugeridos por la compañía figuran consultas como “Ayúdame a planificar mi fin de semana en [ciudad] según mis intereses”, “Recomiéndame documentales en función de mis búsquedas recientes” o “Sugiere cinco canales de YouTube acordes a mis hábitos de cocina, a partir de mis recibos de compras y búsquedas en Gmail, historial de búsqueda y reproducciones en YouTube”.