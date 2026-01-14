Tecno

Personal Intelligence de Google Gemini: la inteligencia artificial que entiende tu contexto y personaliza cada respuesta

La nueva función de inteligencia artificial conecta Gmail, Fotos y YouTube, y permite a Gemini razonar entre datos complejos del usuario para ofrecer recomendaciones y soluciones adaptadas a necesidades y preferencias individuales como nunca antes

Guardar
Personal Intelligence de Google utiliza
Personal Intelligence de Google utiliza inteligencia artificial generativa para competir con Apple y Microsoft en asistentes virtuales personalizados.

La apuesta de Google por transformar su asistente de inteligencia artificial en una experiencia personalizada ha dado hoy un paso adelante con el lanzamiento en beta de Personal Intelligence en la aplicación Gemini.

Esta función conecta distintas aplicaciones de Google, como Gmail, Fotos y YouTube, para ofrecer respuestas adaptadas al contexto y las preferencias de cada usuario. Se trata de un movimiento que intensifica la competencia en el sector de la IA generativa, particularmente frente a Apple y su próximo sistema Apple Intelligence, y busca capitalizar el acceso de Google a la amplia información que sus usuarios generan a diario.

La compañía anunció que Personal Intelligence está disponible desde hoy para suscriptores de los planes Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, y que su despliegue llegará próximamente a todos los usuarios. En el futuro, esta función se integrará en la herramienta de búsqueda “AI Mode”.

Según un comunicado oficial publicado por Google, la nueva capacidad “tiene dos puntos fuertes: razonar entre fuentes complejas y recuperar detalles específicos de un correo o una foto para responder a tu pregunta.

A menudo combina ambas, operando entre texto, imágenes y video para proporcionar respuestas especialmente adaptadas".

Google lanza Personal Intelligence en
Google lanza Personal Intelligence en Gemini para ofrecer respuestas personalizadas mediante la integración de Gmail, Fotos y YouTube.

Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs y responsable de la aplicación Gemini, advirtió que los usuarios pueden encontrar errores en esta fase inicial, e invitó activamente a que envíen comentarios para perfeccionar el sistema.

Woodward explicó que, aunque Gemini ya podía extraer información de aplicaciones de Google, la novedad es que ahora “puede razonar sobre tus datos para ofrecerte ideas proactivas“.

Detalló ejemplos como encontrar fotos específicas de viajes anteriores, recuperar información dispersa en correos electrónicos o planificar unas vacaciones familiares a partir de patrones e intereses guardados en Gmail y Fotos.

Desde la perspectiva de privacidad y seguridad, Google subrayó que la función estará deshabilitada por defecto, permitiendo que los usuarios decidan activarla y controlen el acceso a sus datos personales.

Incluso tras conectar las aplicaciones, Gemini solamente recurrirá a la información personal cuando lo considere relevante para la consulta, y evitará hacer suposiciones sobre temas delicados como la salud, tal como especificó Josh Woodward en el blog de la compañía.

Gemini destaca por su capacidad
Gemini destaca por su capacidad de razonar entre fuentes complejas, combinando texto, imágenes y videos para optimizar la experiencia del usuario.

Woodward también aclaró que Google no utiliza los correos electrónicos ni las bibliotecas de fotos de los usuarios para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. El sistema solo recurre a “información limitada, como solicitudes específicas en Gemini y las respuestas del modelo, para mejorar la funcionalidad con el paso del tiempo”, según Woodward al blog oficial de Google.

El lanzamiento de Personal Intelligence posiciona a Google en la avanzada de la tendencia hacia asistentes virtuales verdaderamente personalizados, una meta que también persiguen otras grandes tecnológicas como Microsoft y Anthropic.

Microsoft ha ampliado su plataforma Copilot con memoria a largo plazo e integración con servicios como Google Drive y Gmail, mientras Anthropic presentó recientemente Claude Cowork, un agente de IA capaz de gestionar archivos de usuarios no técnicos.

La integración profunda de estos asistentes con los ecosistemas digitales plantea interrogantes serios sobre la protección de datos.

En el caso de Gemini, la conectividad podría exponer información sensible de correos electrónicos, finanzas o historiales de ubicaciones si el usuario sufre una brecha de seguridad en su cuenta de Google.

Google respondió que seguirá trabajando en protecciones adicionales y solicita a los usuarios que califiquen la personalización de Gemini mediante el botón de pulgar hacia abajo como parte de su sistema de retroalimentación.

Temas Relacionados

Personal IntelligenceGoogleGeminiJosh WoodwardGoogle LabsEstados UnidosAppleInteligencia artificialMicrosoftAnthropic

Últimas Noticias

El acuerdo entre Apple y Google desafía el liderazgo de OpenAI en inteligencia artificial

La colaboración tecnológica entre las dos empresas refuerza la posición de Google en el mercado, acelera la integración de Gemini en dispositivos móviles y altera el equilibrio entre los principales proveedores de sistemas avanzados

El acuerdo entre Apple y

Cómo crear un prompt efectivo para hablar con ChatGPT y Gemini y lograr respuestas precisas

Definir el objetivo, indicar el formato, añadir advertencias y contextualizar la petición son los cuatro pasos clave recomendados por el presidente de OpenAI para obtener información útil y personalizada

Cómo crear un prompt efectivo

Cinco hábitos al tener una casa inteligente que están malgastando tu dinero

Tener un hogar conectado necesita de productos de calidad y adecuados para su uso

Cinco hábitos al tener una

WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot: dejarán de funcionar desde el 15 de enero

El bloqueo de chatbots de terceros exige migrar a apps oficiales, reduce la oferta de asistentes conversacionales y plantea desafíos para empresas y desarrolladores

WhatsApp elimina a ChatGPT y

La medicina entra en una nueva era gracias a la IA

Un laboratorio conjunto busca que la investigación farmacéutica sea más rápida y accesible con la colaboración de expertos en tecnología y ciencias de la vida

La medicina entra en una
DEPORTES
La figura de un futbolista

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Fue una de las debilidades de Scaloni, salió campeón con la selección argentina y se convirtió en refuerzo de Estudiantes

Tras la salida de Jack Doohan, Alpine podría contratar a una ex promesa de McLaren para respaldar al equipo de Fórmula 1

TELESHOW
El adiós más difícil: el

El adiós más difícil: el doloroso duelo de Julieta Prandi

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

¿Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez? Las imágenes de la reconciliación

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos al lado del mar en Mar del Plata

Facundo Arana mostró su talento oculto y lanzó una inesperada revelación: “Me salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez habló de “un

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes

Los países de América Latina afectados por la suspensión de visas anunciada por Estados Unidos

El grupo empresario liderado por Tomás Yankelevich asumió la gestión de Chilevisión

JD Vance y Marco Rubio recibieron a representantes de Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca