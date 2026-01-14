Personal Intelligence de Google Gemini: la inteligencia artificial que entiende tu contexto y personaliza cada respuesta

Personal Intelligence de Google utiliza inteligencia artificial generativa para competir con Apple y Microsoft en asistentes virtuales personalizados.

La apuesta de Google por transformar su asistente de inteligencia artificial en una experiencia personalizada ha dado hoy un paso adelante con el lanzamiento en beta de Personal Intelligence en la aplicación Gemini.

Esta función conecta distintas aplicaciones de Google, como Gmail, Fotos y YouTube, para ofrecer respuestas adaptadas al contexto y las preferencias de cada usuario. Se trata de un movimiento que intensifica la competencia en el sector de la IA generativa, particularmente frente a Apple y su próximo sistema Apple Intelligence, y busca capitalizar el acceso de Google a la amplia información que sus usuarios generan a diario.

La compañía anunció que Personal Intelligence está disponible desde hoy para suscriptores de los planes Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, y que su despliegue llegará próximamente a todos los usuarios. En el futuro, esta función se integrará en la herramienta de búsqueda “AI Mode”.

Según un comunicado oficial publicado por Google, la nueva capacidad “tiene dos puntos fuertes: razonar entre fuentes complejas y recuperar detalles específicos de un correo o una foto para responder a tu pregunta.

A menudo combina ambas, operando entre texto, imágenes y video para proporcionar respuestas especialmente adaptadas".

Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs y responsable de la aplicación Gemini, advirtió que los usuarios pueden encontrar errores en esta fase inicial, e invitó activamente a que envíen comentarios para perfeccionar el sistema.

Woodward explicó que, aunque Gemini ya podía extraer información de aplicaciones de Google, la novedad es que ahora “puede razonar sobre tus datos para ofrecerte ideas proactivas“.

Detalló ejemplos como encontrar fotos específicas de viajes anteriores, recuperar información dispersa en correos electrónicos o planificar unas vacaciones familiares a partir de patrones e intereses guardados en Gmail y Fotos.

Desde la perspectiva de privacidad y seguridad, Google subrayó que la función estará deshabilitada por defecto, permitiendo que los usuarios decidan activarla y controlen el acceso a sus datos personales.

Incluso tras conectar las aplicaciones, Gemini solamente recurrirá a la información personal cuando lo considere relevante para la consulta, y evitará hacer suposiciones sobre temas delicados como la salud, tal como especificó Josh Woodward en el blog de la compañía.

Woodward también aclaró que Google no utiliza los correos electrónicos ni las bibliotecas de fotos de los usuarios para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. El sistema solo recurre a “información limitada, como solicitudes específicas en Gemini y las respuestas del modelo, para mejorar la funcionalidad con el paso del tiempo”, según Woodward al blog oficial de Google.

El lanzamiento de Personal Intelligence posiciona a Google en la avanzada de la tendencia hacia asistentes virtuales verdaderamente personalizados, una meta que también persiguen otras grandes tecnológicas como Microsoft y Anthropic.

Microsoft ha ampliado su plataforma Copilot con memoria a largo plazo e integración con servicios como Google Drive y Gmail, mientras Anthropic presentó recientemente Claude Cowork, un agente de IA capaz de gestionar archivos de usuarios no técnicos.

La integración profunda de estos asistentes con los ecosistemas digitales plantea interrogantes serios sobre la protección de datos.

En el caso de Gemini, la conectividad podría exponer información sensible de correos electrónicos, finanzas o historiales de ubicaciones si el usuario sufre una brecha de seguridad en su cuenta de Google.

Google respondió que seguirá trabajando en protecciones adicionales y solicita a los usuarios que califiquen la personalización de Gemini mediante el botón de pulgar hacia abajo como parte de su sistema de retroalimentación.