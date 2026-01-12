10 tecnologías disruptivas de 2026 según MIT Technology Review

Las tecnologías disruptivas de 2026 transforman sectores como la salud, energía, IA, biomedicina y exploración espacial, según MIT Technology Review (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación anual de MIT Technology Review ha seleccionado las diez tecnologías disruptivas que están transformando sectores como la salud, la energía, la inteligencia artificial, la biomedicina y la exploración espacial.

El listado, construido a partir del análisis de los editores y reporteros de la revista, ofrece una panorámica de innovaciones que ya impactan la vida cotidiana y anticipan cambios profundos en los próximos años. Entre las novedades más destacadas figuran las baterías de ion-sodio, la codificación generativa basada en IA, y el auge de “compañeros” digitales que replantean la relación entre personas y tecnología.

1. Baterías de iones de sodio

Las baterías de ion-sodio surgen como una alternativa asequible y estable frente al litio. Según MIT Technology Review, “ya están llegando a la industria automotriz y a la red eléctrica, ofreciendo una alternativa económica y estable”.

En China, empresas como CATL y BYD encabezan la inversión y producción a gran escala. En 2024, la automotriz JMEV ofreció su modelo EV3 con baterías de sodio, mientras que la startup estadounidense Peak Energy comenzó a instalar sistemas de almacenamiento en redes eléctricas. Aunque la densidad energética actual es inferior a la de las baterías de litio avanzadas, su disponibilidad y menor costo anticipan su uso a gran escala en vehículos urbanos, scooters eléctricos y almacenamiento de energía limpia.

2. Programación-codificación generativa

En el área de software, la codificación generativa con asistentes basados en inteligencia artificial acelera la escritura, prueba y corrección de código. MIT Technology Review informa que “las herramientas de codificación generativa ya producen una parte significativa del software dentro de grandes compañías tecnológicas”. Microsoft y Google ya utilizan IA para generar hasta un tercio de su código. Plataformas como Copilot y Replit permiten a personas sin experiencia previa crear aplicaciones y sitios web funcionales. Sin embargo, persisten dudas sobre la seguridad, fiabilidad y la reducción de oportunidades para desarrolladores jóvenes.

Las baterías de iones de sodio se consolidan como una alternativa económica y sostenible al litio en la industria automotriz y la red eléctrica global (Imagen ilustrativa Infobae)

3. Energía nuclear de próxima generación

La nueva generación de reactores nucleares promete energía eléctrica constante y sin emisiones, gracias a diseños más compactos y materiales innovadores. China lidera con reactores rápidos enfriados por sodio, mientras que Estados Unidos está desarrollando pequeños reactores de sales fundidas, como el proyecto Hermes 2 de Kairos Power. Rusia avanza con prototipos enfriados por plomo. El reto será escalar estas propuestas para abastecer la creciente demanda, especialmente desde centros de datos y vehículos eléctricos.

4. Compañeros de IA

El avance de los compañeros de inteligencia artificial plantea debates éticos y sociales. Cada día, millones de personas recurren a chatbots que simulan afinidad y apoyo emocional.

MIT alerta sobre los “potenciales peligros emocionales y sociales del uso masivo de chatbots como compañeros”. Ya se han registrado casos graves y el estado de California, junto con empresas como OpenAI, han adoptado regulaciones y controles parentales para proteger a usuarios adolescentes.

La edición genética de bases logra terapias personalizadas para enfermedades raras (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Terapia génica personalizada

La primera terapia génica personalizada mediante edición de bases se aplicó a un bebé con una enfermedad hereditaria grave. El tratamiento, ideado para corregir una mutación específica, supuso un cambio en la medicina personalizada. El caso de KJ, seguido en la Universidad de Pensilvania, anticipa la llegada de fármacos a medida para enfermedades raras, tanto en infancia como en adultos.

6. Resurrección genética

Las técnicas de clonación y manipulación genética están allanando el camino a la resurrección genética de especies extinguidas. Empresas como Colossal Biosciences han incorporado segmentos de ADN antiguo en animales actuales, mientras otros centros persiguen terapias génicas inspiradas en genes ancestrales. Programas como los de Revive & Restore buscan revitalizar especies amenazadas mediante bancos de células y clones, ampliando la biodiversidad y la resiliencia biológica.

7. Interpretabilidad mecanicista

La interpretabilidad mecanicista de modelos de inteligencia artificial facilita comprender cómo los grandes modelos lingüísticos procesan información y producen resultados. Con herramientas desarrolladas por empresas como Anthropic, se ha logrado identificar funciones y conceptos dentro de sistemas como Claude. Este avance busca transparentar procesos, establecer límites y aumentar la confiabilidad de la IA en usos globales.

8. Estaciones espaciales comerciales

El sector espacial se prepara para el ascenso de las estaciones espaciales comerciales. MTR detalla que empresas como Vast Space y Axiom Space planean lanzar estaciones privadas en los próximos dos años. Estas nuevas infraestructuras, pensadas para turistas e investigadores, comenzarán a reemplazar progresivamente a la Estación Espacial Internacional y abrirán vías inéditas para la vida y la investigación fuera de la Tierra.

El sector espacial se prepara para el ascenso de las estaciones espaciales comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Puntuación genética

En el ámbito reproductivo, la selección poligénica de embriones avanza con pruebas capaces de estimar riesgos de enfermedades y otros rasgos complejos en futuras generaciones. Clínicas de fertilidad y empresas como Genomic Prediction y Orchid ofrecen evaluaciones que detectan no solo trastornos monogénicos, sino también la probabilidad de atributos como inteligencia o estatura. El uso expandido de estas técnicas ha generado un debate ético sobre eugenesia y sobre la validez clínica de estas puntuaciones genéticas.

10. Centros de datos de IA a hiperescala

El crecimiento de los centros de datos de hiperescala dedicados a inteligencia artificial mueve inversiones por cientos de miles de millones de dólares impulsadas por OpenAI, Google, Amazon, Microsoft y Meta. Estas instalaciones reúnen cientos de miles de procesadores gráficos y requieren soluciones mundiales de refrigeración y una demanda energética semejante a la de ciudades. Más de la mitad de su electricidad proviene de fuentes fósiles, acentuando los desafíos ambientales y sociales de esta infraestructura digital.

La frontera tecnológica se difumina rápidamente y el futuro de la vida cotidiana se nutre de innovaciones que antes parecían lejanas.