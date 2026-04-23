El Salvador

Fiscalía General de la República desarticula red de fraude informático en El Salvador

Un operativo conjunto permitió capturar a once personas vinculadas a maniobras para vaciar cuentas electrónicas utilizando la suplantación de identidad. Las acciones incluyeron allanamientos en diferentes departamentos tras detectar transferencias irregulares

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Once personas detenidas en El Salvador por fraude bancario mediante la técnica de SIM swapping. (Foto: FGR)
Once personas detenidas en El Salvador por fraude bancario mediante la técnica de SIM swapping. (Foto: FGR)

Once personas fueron detenidas en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), después de ser señaladas como integrantes de una estructura dedicada a sustraer dinero de cuentas bancarias mediante la modalidad conocida como SIM swapping. El monto total superaría los USD 115.000, con víctimas localizadas en varios puntos de El Salvador.

De acuerdo con el Ministerio Público, la red habría operado mediante la suplantación de identidad, tomando el control del número de teléfono móvil de las víctimas y, así, accedía a los servicios de banca electrónica. El fraude fue descubierto tras la alerta de una entidad bancaria, que detectó movimientos no autorizados en cuentas de clientes ubicados en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Usulután. A partir de agosto de 2025, la investigación se centró en estos casos luego de que los afectados reportaran operaciones bancarias que no reconocían como propias.

La operación conjunta entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil permitió desarticular una red de suplantación de identidad. (Foto: FGR)
La operación conjunta entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil permitió desarticular una red de suplantación de identidad. (Foto: FGR)

Uno de los elementos que permitió detectar el modus operandi fue que las víctimas coincidían en experimentar interrupciones en sus líneas telefónicas. No podían realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes ni utilizar datos móviles. Esto, según las autoridades, se debía a que los delincuentes presuntamente habrían logrado que empleados de compañías de telefonía les reasignaran la tarjeta SIM correspondiente a esas líneas, con pleno conocimiento de que los solicitantes no eran los titulares legítimos. A cambio de una suma de dinero, los trabajadores colaboraban y también facilitaban datos sensibles como el número de DUI de los afectados, permitiendo así el acceso a los números y a las plataformas bancarias asociadas.

Con el control del número telefónico y la información personal, los responsables accedían a las cuentas bancarias electrónicas. Una vez dentro, transferían el dinero sustraído a otras cuentas o lo retiraban directamente en cajeros automáticos, dificultando el rastreo de los fondos. El operativo para desarticular la estructura se realizó de manera simultánea en los departamentos mencionados, donde las autoridades incautaron seis teléfonos celulares y dos tarjetas de débito que serán analizadas para robustecer la investigación.

El monto sustraído por la estructura de SIM swapping en cuentas bancarias asciende a más de USD 115.000. (Foto: FGR)
El monto sustraído por la estructura de SIM swapping en cuentas bancarias asciende a más de USD 115.000. (Foto: FGR)

Los capturados fueron identificados como Kevin H. M., Kenet C. L., Adalberto D. Q., Edenilson V. G., Erick S. M., Esmeralda R., María S., Natalia On. L., José P. G., Dennis V. M. y Moisés M. R. Todos ellos enfrentan cargos por hurto por medios informáticos, manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes y obtención indebida de servicios mediante instrumentos similares.

La Fiscalía General de la República ha solicitado a la población estar atenta a cualquier irregularidad en sus líneas telefónicas. Recomienda reportar de inmediato las fallas inesperadas, ya que pueden ser señal de que la línea ha sido comprometida. Además, las autoridades insisten en la importancia de proteger la información personal, como correos electrónicos, números de teléfono y datos bancarios, para evitar que sean utilizados de manera ilícita.

La investigación sigue en curso. La información extraída de los dispositivos incautados podría aportar nuevos elementos y contribuir a esclarecer si existen más personas implicadas o víctimas no identificadas.

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