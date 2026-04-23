La expansión petrolera en el Caribe intensifica el debate ambiental y energético

La producción petrolera en el Caribe aumenta la preocupación ambientalista por el llamado 'efecto Guyana'. (Visuales IA)

La producción petrolera en el Caribe ha generado inquietud entre organizaciones ambientalistas que advierten sobre un posible “efecto Guyana”, fenómeno asociado al rápido crecimiento de la extracción de combustibles fósiles en la región.

Desde 2019, Guyana ha incrementado de forma vertiginosa su volumen extractivo hasta alcanzar 900.000 barriles de petróleo diarios, lo que, según voces de la sociedad civil, podría desencadenar una expansión regional del modelo extractivista.

La Red de Periodistas por el Planeta, citada por EFE, organizó un debate en el marco del Día de la Tierra para analizar el impacto ambiental y social de esta tendencia en los países y Estados insulares caribeños.

La urgencia del tema se destacó al comparar la situación de Guyana con la de otras naciones caribeñas. Carolina Sánchez, portavoz de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, precisó a EFE que el aumento en la licitación y realización de estudios de prospección petrolera en países como República Dominicana, Honduras, Panamá, Jamaica y Bahamas se aceleró tras el inicio de la explotación petrolera guyanesa en 2019.

Sánchez alertó que, además de riesgos ecológicos inmediatos, este proceso está generando fenómenos socioeconómicos en Guyana como la “gentrificación del centro de Georgetown, el alza en el precio del pescado, el abandono de barcos y el impacto en los puertos pesqueros”.

Personalidades del mundo de la música, entre ellas el productor hondureño Jeffrey Peñalva (Trooko), y agrupaciones como Bomba Estéreo, Walshy Fire, J Noa y Baha Men, han respondido artísticamente a la problemática ambiental caribeña.

A través de la canción “Cielo Azul”, denunciaron: “No es solo petróleo; es la lucha por el alma del Caribe”, un mensaje que busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la expansión extractivista. Trooko declaró a EFE que ve la música “como un instrumento para denunciar y concienciar sobre la situación, con ritmos muy valiosos”.

Naciones como República Dominicana, Honduras, Panamá, Jamaica y Bahamas aceleran estudios y licitaciones petroleras tras el auge guyanés. (Visuales IA)

Impactos sociales y respuesta regional ante la expansión petrolera

El “efecto Guyana” está generando una presión regional sin precedentes hacia la conversión de economías insulares en petroestados, advirtió Sánchez a EFE.

Explicó que muchas de las operaciones petroleras “se hacen mar afuera”, lo que dificulta la percepción pública del problema. Por ello, recalcó la necesidad de “resistencia democrática” y la importancia de que los países realicen “referéndums nacionales” antes de autorizar o expandir actividades mineras de gran escala.

En ese contexto, Sánchez subrayó ante EFE que Costa Rica, con una moratoria vigente hasta 2050 sobre la explotación de hidrocarburos, solicitó en 2024 asesoría al gobierno de Noruega para desarrollar prospecciones seguras.

Las autoridades noruegas recordaron a Costa Rica su condición de “ejemplo ambiental”, lo que refuerza el debate sobre la sostenibilidad energética en la región.

La discusión también abordó el auge de las energías renovables caribeñas, mencionando que Puerto Rico, tras un masivo apagón en abril de 2025, y Guatemala han avanzado en el desarrollo de microcomunidades energéticas solares.

Sánchez recalcó que en el Caribe existe una “creciente industria de energías renovables” y que la región busca no solo reducir la influencia de Estados Unidos sino fortalecer su autonomía energética.

El Caribe fortalece su transición energética con micro comunidades solares en Puerto Rico y Guatemala, buscando autonomía y reducción de la dependencia de combustibles fósiles. (Visuales IA)

El debate sobre el futuro energético y ecológico del Caribe tiene lugar en un momento clave, en coincidencia con la IV Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (21-24 de abril en Nassau, Bahamas) y la Primera Conferencia para la Transición más allá de los combustibles fósiles (24-27 de abril en Santa Marta, Colombia), según explicó Michelle Soto, portavoz y moderadora de Periodistas por el Planeta, a EFE.

A estos esfuerzos se sumaron intervenciones de Taylor Ferguson, portavoz de Waterkeepers Bahamas, y Theresa Rodriguez-Moodie, directora de Jamaica Environment Trust. El objetivo común: alertar sobre los riesgos del “efecto Guyana” y fortalecer mecanismos de resistencia democrática y transición energética en el Caribe.