Costa Rica

Costa Rica: El OIJ despliega operativo por homicidio de exdirector de “Starticket”

Las autoridades ejecutan redadas simultáneas en diversas regiones del país, buscan esclarecer la muerte de un ingeniero informático y determinar si existen vínculos entre el crimen, un atentado previo y su trabajo en la venta de entradas

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El OIJ ejecuta el operativo Caso Estrella para esclarecer el asesinato de Agustín Carvajal Benavides, ex CEO de Starticket. (Foto de cortesía)
El OIJ ejecuta el operativo Caso Estrella para esclarecer el asesinato de Agustín Carvajal Benavides, ex CEO de Starticket. (Foto de cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) despliega este jueves el operativo Caso Estrella en Costa Rica, con el objetivo de capturar a los responsables del asesinato de Agustín Carvajal Benavides, ingeniero informático y exdirector ejecutivo de la plataforma de venta de entradas Starticket, informaron medios locales.

La investigación busca no solo esclarecer el crimen ocurrido en diciembre de 2025, sino determinar si existen motivaciones vinculadas con la gestión de eventos y la actividad comercial que desempeñaba la víctima. El operativo incluye cinco allanamientos simultáneos en Ciudad Quesada, Tambor y barrio San José de Alajuela, así como en la provincia de San José.

Uno de los elementos distintivos del caso, según el OIJ citado por La Nación, es que Carvajal Benavides había sobrevivido meses antes a un atentado armado en Nosara, Guanacaste, donde su automóvil fue atacado a balazos, un antecedente que actualmente compone una de las principales líneas de investigación.

La policía judicial confirmó que, hasta la mañana de este jueves, hay cinco detenidos vinculados con el caso, todos a disposición del Ministerio Público. El operativo también permitió recuperar un carro y una motocicleta, ambos ligados a los sospechosos.

La víctima, de 34 años, fue hallada sin vida el 29 de diciembre de 2025 en su residencia en Aguas Zarcas de San Carlos, después de que su madre acudiera al domicilio tras varios días sin noticias.

Los reportes iniciales indicaron múltiples impactos de bala en el tórax y signos de violencia significativa dentro de la vivienda. El OIJ estima que el delito se perpetró al menos tres días antes del hallazgo del cuerpo.

Cinco personas fueron detenidas en diferentes allanamientos en Ciudad Quesada, Tambor, San José y Alajuela, vinculadas al crimen de Carvajal. (Cortesía: Teletica)

El despliegue del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ se centra en la captura de cinco personas señaladas como responsables directos e intelectuales del hecho.

Aunque las identidades aún no han sido reveladas, los procedimientos apuntan a esclarecer si el homicidio guarda relación directa con la actividad laboral de Carvajal como CEO de Starticket, empresa dedicada a la venta de entradas para conciertos y otros espectáculos.

Las autoridades detallaron que, tras el homicidio, se reportó la sustracción de diversas pertenencias, lo que inicialmente orientó la investigación hacia un posible robo.

No obstante, el avance de las pesquisas –informó el OIJ a La Nación– ha planteado también la hipótesis de un móvil vinculado a la exposición que implica dirigir una plataforma digital de venta de boletos, motivo por el cual el caso lleva el nombre de “Estrella”.

Durante los operativos, los agentes judiciales de San Carlos colaboran con la Fiscalía y equipos tácticos para recolectar evidencia tecnológica, identificar las rutas de huida y determinar el grado de implicación de cada uno de los aprehendidos. La labor abarca zonas urbanas y rurales del país, recogiendo registros fílmicos y documentación relevante.

La investigación evalúa si el asesinato tiene relación directa con la actividad comercial de venta de entradas y gestión de eventos de Starticket. (Cortesía: Periódico El Caribe)
La investigación evalúa si el asesinato tiene relación directa con la actividad comercial de venta de entradas y gestión de eventos de Starticket. (Cortesía: Periódico El Caribe)

La cadena de hechos confirma que Carvajal ya había sido víctima de un intento de homicidio antes de este incidente. En el ataque de Nosara, los agresores dispararon contra su vehículo, sin lograr herirlo de gravedad, un dato que ahora refuerza la tesis de un ataque planificado y potencialmente conectado con conflictos previos en el ámbito personal o profesional.

El caso permanece bajo investigación, mientras el OIJ y la Fiscalía avanzan en el análisis de la evidencia recolectada y en la identificación formal de los presuntos autores –tanto materiales como intelectuales– del homicidio.

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