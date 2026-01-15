Tecno

Así funciona la nueva IA de Google que transforma tus fotos en videos para redes sociales

Veo 3.1 revoluciona la creación de contenido visual para plataformas como TikTok, Instagram y Shorts

Google ha lanzado una actualización de Veo 3.1, su modelo de inteligencia artificial para generación de video, que revoluciona la forma de crear contenido visual para plataformas como TikTok, Instagram y Shorts. Con esta nueva versión, la compañía incorpora la herramienta ‘Ingredientes a video’, permitiendo convertir fotografías personales en videos verticales, optimizados para las redes sociales y listos para compartir en pocos segundos.

Creación de videos verticales a partir de tus fotos: el avance de Veo 3.1

La principal novedad de Veo 3.1 es la posibilidad de transformar imágenes del carrete en videos cortos y verticales, ideales para formatos 9:16. Esta función, exclusiva de la herramienta ‘Ingredientes a video’, permite cargar una o varias fotos de referencia y combinarlas con un prompt breve para generar una narrativa audiovisual personalizada.

Así, los usuarios pueden producir videos a pantalla completa para YouTube Shorts, TikTok o Instagram sin necesidad de recortar imágenes ni perder calidad.

Google destaca que, por primera vez, ‘Ingredientes a video’ permite generar videos en una relación de aspecto nativa 9:16, facilitando la creación de contenido vertical de alta definición y adaptado a las tendencias actuales de consumo en redes.

Mejoras en coherencia visual y síntesis creativa

La actualización de Veo 3.1 no solo incorpora el soporte para videos verticales, sino que también mejora la coherencia de los personajes y elementos visuales a lo largo de la secuencia.

El modelo ahora mantiene la identidad de los protagonistas, incluso cuando cambian de escenario, y logra que fondos y objetos conserven el mismo tono, iluminación y siluetas para evitar que parezcan fuera de contexto.

Además, ‘Ingredientes a video’ añade la función de síntesis visual, que permite mezclar fotografías con diferentes estilos y texturas en un solo video cohesivo. Esta capacidad resulta especialmente útil para quienes buscan explotar la creatividad y generar contenido original a partir de referencias variadas, siempre que se especifique claramente el estilo deseado en el prompt.

Calidad profesional desde la IA de Google y herramientas integradas en Gemini

Veo 3.1 amplía las opciones de resolución, permitiendo la generación de videos en 1080p y 4K. Según Google, los videos en 1080p ofrecen imágenes más nítidas y limpias, mientras que los clips en 4K aprovechan un escalado avanzado para capturar detalles y texturas con mayor precisión.

Esta mejora posiciona la herramienta como una opción profesional para creadores que buscan calidad superior en sus producciones para redes sociales.

La nueva función de creación de videos verticales a partir de fotos ya está disponible en la aplicación móvil de Gemini. Google ha integrado ‘Ingredientes a video’ directamente en la app, así como en YouTube Create y Shorts, lo que facilita el acceso a usuarios de diferentes plataformas. Para quienes necesiten videos en alta resolución, Veo 3.1 ofrece acceso a través de Flow, la API de Gemini, Vertex AI y Google Vids.

Con el objetivo de combatir la desinformación, Google ha implementado una etiqueta especial en los videos generados con Veo 3.1. La marca de agua SynthID, invisible al ojo humano, indica que se trata de un contenido sintético.

Los usuarios pueden verificar la autenticidad de los videos a través de la app de Gemini, asegurando la transparencia y el uso responsable de la inteligencia artificial en la creación de contenido digital.

Finalmente, es relevante destacar que con Veo 3.1 se pueden crear videos de 8 segundos en alta calidad utilizando un plan Google AI Pro. Solo necesitas describir tu idea y la plataforma la transformará en un video, integrando generación de audio para dar vida a tus conceptos.

