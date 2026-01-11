WhatsApp tendría un gran cambio en Europa limitando el tipo de contenido que se puede compartir

La Comisión Europea evalúa designar a WhatsApp como plataforma muy grande bajo la Ley de Servicios Digitales debido a su crecimiento en usuarios activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Europea se encuentra a punto de dar un paso significativo que podría transformar el funcionamiento de WhatsApp en el continente. La aplicación está bajo la lupa de las autoridades europeas, que evalúan designarla oficialmente como “plataforma muy grande” bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La noticia fue adelantada por Reuters y confirmada por voceros de la Comisión Europea. De acuerdo con los datos oficiales, la aplicación de Meta superó en 2025 el umbral de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, alcanzando cerca de 51,7 millones en promedio.

Este número la coloca en la misma categoría que otras plataformas digitales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, todas sujetas a exigencias mucho más estrictas en la lucha contra el contenido ilegal y dañino.

Por qué Europa apunta a WhatsApp

Hasta ahora, WhatsApp había evitado ser designada como plataforma muy grande, algo que sí alcanzó a otras redes sociales con mayor peso en la difusión pública de información.

La posible inclusión de WhatsApp bajo la DSA impondría controles estrictos a sus canales públicos para prevenir la difusión de contenido ilegal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La Comisión Europea consideraba que la aplicación funcionaba principalmente como un servicio de mensajería privada, y por tanto, fuera del foco principal de la DSA. Sin embargo, el escenario cambió a medida que la plataforma expandió sus funciones y los canales públicos ganaron protagonismo.

Según Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, el objetivo es diferenciar entre lo que constituye mensajería privada –que no está regulada por la DSA– y los canales públicos, que funcionan más como una red social y, por tanto, sí quedan bajo la jurisdicción de esta legislación.

“La Comisión está evaluando activamente el caso de WhatsApp y no excluiría una futura designación”, afirmó Regnier ante la prensa.

La DSA establece que aquellas plataformas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea deben asumir responsabilidades adicionales para combatir la diseminación de contenidos ilegales y dañinos. Este marco legal busca proteger a los ciudadanos europeos de la exposición a material violento, desinformación, infracciones a los derechos de autor y otros riesgos digitales.

La Unión Europea exige a plataformas con más de 45 millones de usuarios mecanismos robustos contra contenidos violentos, desinformación y violaciones de derechos de autor. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué cambiaría en WhatsApp y sus canales públicos

La posible designación de WhatsApp como plataforma muy grande bajo la DSA tendría consecuencias inmediatas en el manejo de los canales públicos dentro de la aplicación. Si bien la ley no regula las conversaciones privadas, sí impone obligaciones estrictas sobre los espacios donde el contenido se comparte de manera abierta o semipública.

Los canales públicos de WhatsApp se verían forzados a implementar controles más rigurosos para asegurar que el contenido difundido cumpla con la legislación europea. Entre los materiales prohibidos estarían aquellos de carácter violento, sexualmente explícito, desinformación o cualquier tipo de enlace que infrinja derechos de autor, como transmisiones no autorizadas de partidos deportivos o descargas ilegales de películas.

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, sería responsable de establecer mecanismos efectivos para detectar y eliminar cualquier contenido que infrinja la normativa. De no hacerlo, se arriesga a recibir multas que pueden llegar hasta el 6% de sus ingresos globales anuales.

Esta presión regulatoria implica que la compañía ya no podría limitarse a establecer reglas internas y mirar hacia otro lado cuando los usuarios las violan. Ahora, las autoridades europeas exigirán una vigilancia activa y una respuesta ágil ante cualquier denuncia o detección de contenido ilegal.

El nuevo enfoque legal de la DSA diferencia entre la mensajería privada y los canales públicos en WhatsApp para regular solo el contenido difundido abiertamente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los motivos detrás del cambio en WhatsApp en Europa

La decisión de examinar a WhatsApp con mayor rigor responde a una tendencia global: la creciente preocupación por el papel de las grandes plataformas digitales en la difusión de información y el impacto que esto tiene en la sociedad.

En el caso específico de Europa, la DSA fue diseñada para actualizar el marco legal frente a la expansión y el poder de las tecnológicas estadounidenses. Las autoridades consideran que el aumento de usuarios en los canales públicos de WhatsApp transforma a la app en un actor clave en la circulación de información, similar a lo que ocurre con otras redes sociales de gran alcance.

El portavoz Thomas Regnier explicó que el desafío para la Comisión es delimitar qué parte del servicio sigue siendo comunicación privada y cuál funciona como espacio abierto. “Estamos analizando activamente la situación y no excluimos una designación futura”, reiteró Regnier, dejando claro que la decisión final está cerca.