Apple estaría preparando el iPhone 17e: su nuevo teléfono móvil económico llegaría en 2026

Apple estaría preparando el lanzamiento de su próximo iPhone económico, que podría llamarse iPhone 17e, para el primer semestre de 2026.

Según un filtrador en la plataforma Weibo, este modelo incluiría la función de isla dinámica. Si la compañía sigue el mismo calendario que en años anteriores, el nuevo dispositivo debería presentarse entre febrero y marzo, ya que el iPhone 16e se lanzó el 19 de febrero de 2025.

Esto significaría que faltan pocos meses para conocer un nuevo integrante de la familia iPhone y que Apple se acercaría a establecer una renovación anual de su modelo más accesible.

Cómo sería el diseño del iPhone 17e

Se especula que el diseño del iPhone 17e podría incorporar la isla dinámica, dejando atrás el tradicional notch.

Esta característica, presente desde hace tiempo en otros modelos de la marca, disimula el sistema Face ID y añade varias funciones a la interfaz. Su llegada al modelo más económico implicaría que todos los iPhone del catálogo adoptarían esta solución.

Sin embargo, el filtrador advierte que, a pesar de incluir la Dynamic Island, el iPhone 17e no contaría con una pantalla de 120 Hz.

Es probable que mantenga la tasa clásica de 60 Hz y utilice un panel de 6,1 pulgadas similar al de los iPhone 15 y 16. También se espera que conserve la tecnología OLED.

Aunque integrará la Dynamic Island, el iPhone 17e no tendría pantalla de 120 Hz. (Reuters)

En cuanto a otras características, todavía no hay información concreta. No obstante, es probable que Apple continúe con su estrategia habitual para estos modelos y equipe al iPhone 17e con una sola cámara trasera y el mismo procesador que la serie base (A19).

Para qué sirve la isla dinámica en iPhone

La Isla Dinámica (Dynamic Island) es una función presente en los iPhone más recientes que permite mostrar información en tiempo real y ofrecer accesos rápidos sin necesidad de salir de la aplicación activa.

Apple la añadió por primera vez en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, y posteriormente se incorporó a todos los modelos de la serie iPhone 15.

La Isla Dinámica muestra información en tiempo real y permite acceder a funciones sin salir de la app activa. (Apple)

Esta herramienta aprovecha el espacio del recorte frontal de la pantalla, donde se ubican la cámara y los sensores de Face ID, para desplegar notificaciones y actividades de manera interactiva y discreta.

Entre las funciones que puede mostrar la Isla Dinámica se encuentran llamadas entrantes o activas, reproducción de música o podcasts, temporizadores, indicadores de carga de batería o conexión de AirPods, navegación en Apple Maps, además de resultados deportivos, seguimiento de entregas mediante “Live Activities”, y grabación de pantalla o notas de voz.

De este modo, la Isla Dinámica facilita la gestión de notificaciones y actividades importantes de forma cómoda y sin interrumpir el uso del dispositivo.

Esta función facilita gestionar notificaciones y tareas sin interrumpir el uso del iPhone. (Apple)

Cómo es el iPhone 16e

El iPhone 16e se presenta como la opción más asequible de la línea Apple para su generación, aunque incorpora varias características avanzadas que lo sitúan por encima de otros modelos base de años anteriores.

Una de sus principales novedades es el chip Apple A18, el mismo procesador que utilizan los modelos más avanzados de la marca en esa línea. Gracias a este chip, el iPhone 16e es compatible con las funciones de Apple Intelligence, ampliando así sus capacidades de inteligencia artificial.

En términos de conectividad, el dispositivo ofrece soporte completo para 5G. Además, adopta el puerto USB-C en lugar del tradicional Lightning, alineándose con los estándares más recientes de la industria.

Destaca por incluir el chip Apple A18, el mismo de los modelos más potentes de la marca. (Apple)

El diseño del iPhone 16e destaca por su pantalla OLED de aproximadamente 6,1 pulgadas en formato de pantalla completa, eliminando el clásico botón de inicio y Touch ID.

En el apartado fotográfico, el iPhone 16e incorpora una cámara principal trasera de 48 MP. No obstante, carece de algunas funciones como el zoom óptico avanzado o el sistema de cámaras múltiples presente en versiones superiores.

El modelo salió al mercado con un precio inicial de USD 599, lo que, aunque lo convierte en el más económico de la serie, supone un aumento frente a los precios de modelos de entrada previos.