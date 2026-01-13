Apple lanza todo un paquete de apps para creadores de contenido

Apple Creator Studio reúne Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro y otras apps bajo un solo abono. (Apple)

Apple presentó un nuevo paquete de suscripción llamado Apple Creator Studio que agrupa aplicaciones profesionales para creadores, integrando licencias y funciones avanzadas bajo una cuota mensual o anual.

El paquete Apple Creator Studio incluye acceso a Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro para Mac y iPad, sumando también Motion, Compressor y MainStage en Mac. Además, ofrece contenido exclusivo para Keynote.

La estrategia de Apple responde a la tendencia de la industria hacia modelos de suscripción como los de Adobe. El objetivo es asegurar ingresos recurrentes y reducir la fricción entre dispositivos, permitiendo que los proyectos se trasladen de iPad a Mac sin limitaciones de licencias. Este enfoque busca retener a los usuarios dentro del ecosistema, ofreciendo una flexibilidad que las licencias tradicionales no contemplan.

El paquete introduce funciones de inteligencia artificial para video, audio e imagen, disponibles según el dispositivo. (Apple)

Qué incluye el paquete de Apple para creadores

Las nuevas funciones de inteligencia artificial son uno de los ejes de la propuesta.

Final Cut Pro incorpora búsqueda en transcripciones y detección visual, que ayudan a encontrar frases u objetos en el material de video utilizando lenguaje natural, siempre que el dispositivo cuente con un chip Apple Silicon moderno.

La función Creador de Montajes en iPad emplea estos algoritmos para generar piezas dinámicas con un solo toque, mientras que Recorte Automático adapta videos horizontales a formatos verticales para redes sociales. Para aprovechar estas herramientas en iPad, el dispositivo requiere al menos 6 GB de RAM.

Logic Pro y Final Cut Pro ofrecen integración para sincronizar cortes de video con el ritmo musical. (Apple)

En edición de audio, Logic Pro añade asistentes virtuales y herramientas como Chord ID, que traduce grabaciones de audio a acordes MIDI, y la capacidad de detectar compases en pistas de audio para sugerir puntos de edición precisos en Final Cut Pro. Esta integración permite alinear cortes de video con el ritmo musical, agilizando la producción de contenido audiovisual.

Pixelmator Pro hace su debut en iPad con una versión completa que incluye soporte para Apple Pencil Pro y herramientas de edición avanzadas como Superresolución y Eliminar Bandas. La función Deformar se optimizó para pantallas táctiles, y la selección inteligente permite separar sujetos del fondo con precisión basada en modelos de aprendizaje automático. El flujo de trabajo se mantiene consistente entre Mac y iPad, aunque el acceso multiplataforma depende de la modalidad de pago elegida.

El paquete también incorpora MainStage, que transforma la Mac en un procesador de efectos o sintetizador para actuaciones en vivo, y refuerza la idea de un entorno de creación completo bajo una sola suscripción. La presencia de estas herramientas busca abarcar desde la composición inicial hasta la presentación final en el escenario.

MainStage convierte la Mac en un procesador de efectos y sintetizador para actuaciones en vivo. (Apple)

Las aplicaciones de productividad, Keynote, Pages y Numbers, suman el Content Hub, un repositorio de gráficos e ilustraciones exclusivo para suscriptores. Numbers incluye la función Magic Fill para rellenar tablas automáticamente, mientras que Keynote ofrece generación automática de borradores de presentaciones desde esquemas de texto. Estas aplicaciones mantienen la opción gratuita para todos los usuarios, pero sus funciones premium quedarán reservadas a los suscriptores.

El modelo híbrido de Apple implica que las funciones más potentes podrían quedar limitadas a la suscripción en futuras versiones. La compañía apuesta a que la comodidad de unificar todo en una factura prevalecerá sobre la desconfianza de una parte de la comunidad, que observa con cautela la transición de la propiedad del software hacia el alquiler permanente.