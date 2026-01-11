Tecno

Fecha en la que llegaría la nueva Siri con IA a iPhone y sus principales novedades

Para este plan, Apple ha firmado una alianza con Google para utilizar el modelo Gemini

Apple prepara el lanzamiento de
Apple prepara el lanzamiento de la nueva Siri, una versión basada en inteligencia artificial avanzada para iOS 26.4, que marcará un cambio histórico para los usuarios de iPhone y iPad.

La esperada actualización de Siri está a punto de convertirse en realidad. Tras años de promesas, anuncios aplazados y una competencia voraz, Apple prepara el lanzamiento de una versión completamente renovada de su asistente virtual potenciado con inteligencia artificial.

Todo indica que la llegada ocurrirá a inicios de 2026, en el marco del despliegue de iOS 26.4, lo que supondrá un giro radical en la experiencia de los usuarios de iPhone, iPad y otros dispositivos compatibles.

La ansiedad en torno a la llegada del nuevo Siri tiene sustento. Según analistas como Mark Gurman, de Bloomberg, la compañía de Cupertino apunta a un calendario clásico: finales de marzo o, como máximo, principios de abril.

Este patrón se ha repetido en los últimos años con actualizaciones relevantes, como iOS 18.4 y iOS 16.4, ambas liberadas en la misma época. La diferencia es que, esta vez, la magnitud del cambio supera cualquier expectativa previa, ya que representa la transición de Siri hacia una inteligencia artificial avanzada, basada en modelos de lenguaje de última generación.

La actualización de Siri llegará
La actualización de Siri llegará en la primavera de 2026, siguiendo el calendario habitual de Apple para sus grandes innovaciones en software y potenciando la experiencia de los dispositivos con iOS.

Así sería la llegada de la nueva Siri a iOS

El ciclo de lanzamiento de actualizaciones de Apple sigue una lógica previsible. Las versiones “punto cuatro” de iOS han ido ganando peso, pasando de simples correcciones y ajustes menores a convertirse en verdaderas plataformas de innovación.

Para la edición 26.4, la empresa ha mantenido la tradición de liberar las primeras betas para desarrolladores en el primer bimestre del año. Históricamente, la beta inicial suele estar disponible entre enero y febrero, lo que permite a los usuarios más entusiastas probar las novedades y reportar errores antes de la versión definitiva.

En este sentido, los perfiles de desarrollador ya han comenzado a acceder a las versiones preliminares del sistema, lo que anticipa un lanzamiento público a gran escala para finales de marzo, fecha señalada como la más probable según la información filtrada y la línea de tiempo habitual de Apple.

El objetivo declarado por la empresa es evitar cualquier retraso que pudiera empañar su evento anual de junio, la WWDC, donde se espera que la atención esté puesta en las futuras funciones de iOS 27 y no en promesas pendientes.

La nueva Siri incluirá contexto
La nueva Siri incluirá contexto personal, lectura en tiempo real de la pantalla y una integración profunda con aplicaciones nativas y de terceros a través de la API App Intents.

Nuevas funciones y cambios de la nueva Siri

La llegada de iOS 26.4 supondrá cambios tangibles e inmediatos para millones de personas. La primera gran novedad reside en la arquitectura de Siri, que abandona los modelos tradicionales para adoptar un sistema basado en modelos de lenguaje grandes (LLM), similares a los que emplean asistentes como ChatGPT o Gemini.

Este salto tecnológico permitirá, según Apple, una comprensión mucho más profunda y precisa de los comandos, así como respuestas contextualizadas y fluidas.

Entre las funciones más destacadas, sobresalen tres pilares fundamentales:

  • Contexto personal: Siri tendrá acceso a información relevante almacenada en el dispositivo, como eventos del calendario, mensajes o correos electrónicos. Esto permitirá que el asistente entienda mejor las solicitudes, anticipe necesidades y ofrezca respuestas más precisas sin que el usuario deba especificar cada detalle.
  • Reconocimiento de pantalla: el asistente será capaz de interpretar lo que aparece en la pantalla del dispositivo en tiempo real. Así, los usuarios podrán solicitar acciones directamente relacionadas con el contenido visible, desde responder mensajes hasta buscar información sobre elementos mostrados en una aplicación concreta.
  • Integración profunda con aplicaciones: gracias a la nueva API App Intents, Siri podrá ejecutar tareas específicas dentro de aplicaciones nativas y de terceros. Esto incluye desde editar fotos en la galería hasta enviar mensajes personalizados sin necesidad de abrir cada aplicación manualmente.
La distribución de iOS 26.4
La distribución de iOS 26.4 se efectuará progresivamente en iPhone, iPad y otros dispositivos, incluyendo Apple Watch y AirPods, iniciando en inglés y otros idiomas seleccionados.

Siri usará la IA de Google

Apple, durante años, intentó desarrollar internamente un modelo avanzado bajo el nombre de Proyecto Linwood, pero los resultados no alcanzaron el nivel de competencia necesario frente a rivales externos. Finalmente, la empresa tomó la decisión de asociarse con Google para incorporar el modelo Gemini, un sistema con 1,2 billones de parámetros, cifra que supera en un 700% la capacidad de los modelos previos de Apple.

Este acuerdo, que supone un desembolso estimado de mil millones de dólares anuales, ha sido cuidadosamente estructurado para preservar la privacidad, uno de los valores distintivos de la marca. Todo el procesamiento de datos se realizará en los servidores de Apple, equipados con chips Apple Silicon y tecnologías de Private Cloud Compute.

La actualización a iOS 26.4 llegará de manera progresiva a todos los dispositivos compatibles, incluyendo iPhone, iPad y eventualmente otros equipos como Apple Watch y AirPods. En una primera fase, las nuevas funciones estarán disponibles en inglés y algunos idiomas seleccionados, con la promesa de ampliar el soporte lingüístico en sucesivas versiones.

