La inteligencia artificial de Anthropic integra herramientas clínicas avanzadas y acelera el acceso a tratamientos en el sector salud

La solución de Anthropic reduce la carga administrativa para médicos al optimizar la elaboración de informes y la verificación de coberturas

La entrada de Anthropic en el sector sanitario marca una expansión significativa para la inteligencia artificial en ambientes clínicos y de investigación, con el lanzamiento de Claude for Healthcare, una suite de herramientas dotada de infraestructura compatible con la ley HIPAA que permite a instituciones médicas procesar y analizar de manera segura tanto grandes bases de datos de cobertura —incluyendo la de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, así como registros médicos— como datos generados por pacientes y aseguradoras.

La compañía destacó que su nueva plataforma, sustentada en el modelo Claude Opus 4.5 y presentada días después de la aparición de ChatGPT for Healthcare de OpenAI, facilita automatizar tareas críticas: desde la preparación de solicitudes de autorización previa hasta la gestión de apelaciones de seguros, con potencial para reducir los tiempos de respuesta y acelerar el acceso a tratamientos que pueden salvar vidas, según NBC News y contenido de Anthropic.

Entre los avances más destacados se encuentra la posibilidad de que usuarios de Estados Unidos, suscritos a los planes Pro y Max, otorguen a Claude acceso seguro a resultados de laboratorio e historiales de salud personales.

Esta integración, disponible en fase beta para conexiones como Apple Health y Android Health Connect, permite que la IA explique informes clínicos en lenguaje accesible, identifique patrones de salud y prepare al paciente para consultas médicas. Anthropic recalcó que la privacidad es un pilar de este desarrollo: “Los usuarios pueden optar explícitamente por compartir información y revocar permisos en cualquier momento”, aseguraron en su blog oficial.

En el ámbito de instituciones, Claude for Healthcare suma conectores con bases de datos claves como la de criterios de cobertura del CMS, codificación médica mediante el estándar ICD-10, el Registro Nacional de Identificadores de Proveedores y la plataforma PubMed, que aporta acceso a más de 35 millones de documentos biomédicos.

La solución de Anthropic reduce la carga administrativa para médicos al optimizar la elaboración de informes y la verificación de coberturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante estas integraciones —y gracias a nuevas capacidades para interoperar con sistemas de registros electrónicos y guías clínicas—, la inteligencia artificial puede extraer datos relevantes para la gestión de peticiones administrativas, la verificación de coberturas y la elaboración de informes personalizados, lo que representa una reducción significativa de la carga administrativa para médicos y personal de salud.

Uno de los focos del sistema es su utilidad para empresas emergentes de salud y grandes empresas que buscan integrar IA a escala. Claude permite automatizar la revisión de solicitudes de autorización previa y apoyar en la preparación de apelaciones a seguros, al cotejar guías clínicas, criterios regulatorios y antecedentes del paciente en un solo flujo de trabajo. El impacto esperado es doble: acortar los tiempos de espera del paciente y aliviar la presión sobre el cuerpo médico.

En el ámbito de las ciencias biológicas, Anthropic ha potenciado la plataforma añadiendo integraciones con recursos como ClinicalTrials.gov, Medidata, bioRxiv y medRxiv, así como herramientas de análisis bioinformático y gestión de ensayos clínicos. Estas extensiones abren la puerta para que el modelo ayude en el diseño de protocolos, la planificación de reclutamiento y la redacción de documentos regulatorios, considerando los requisitos de la FDA y los guidelines de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Según Anthropic, “Claude puede crear borradores de protocolos de ensayo clínico teniendo en cuenta las exigencias regulatorias y las plantillas preferidas de las organizaciones”.

La aceptación institucional es relevante: socios del sector sanitario y farmacéutico como AstraZeneca, Sanofi, Banner Health y Flatiron Health colaboran ya con Anthropic. Además, empresas como Commure —especializada en soluciones inteligentes para la documentación médica— han señalado a NBC News que las innovaciones de Claude pueden contribuir a “ahorrar millones de horas anuales de trabajo clínico, devolviendo el tiempo de los profesionales para dedicarse al paciente”.

Las recientes funciones avanzadas introducidas por Anthropic se producen en un entorno de escrutinio reforzado hacia la IA aplicada al ámbito de la salud, donde la seguridad en la interpretación de datos clínicos es una prioridad. Al presentar ChatGPT Health, OpenAI subrayó que la solución no busca diagnosticar ni tratar, sino facilitar la comprensión de cuestiones recurrentes y el seguimiento de patrones de salud, postura que Anthropic comparte en sus directrices.

Anthropic integra su plataforma con la ley HIPAA, garantizando seguridad al procesar registros médicos y datos de pacientes y aseguradoras

Según la política de uso aceptable de Claude, “un profesional calificado debe revisar el contenido o las decisiones antes de su difusión en casos asociados a diagnósticos médicos, cuidado de pacientes o terapias”.

El director de ciencias de la vida de Anthropic, Eric Kauderer-Abrams, señaló al medio NBC News: “Cuando navegas por el sistema de salud, suele sentirse que estás solo y obligado a unir información de muchas fuentes. Me entusiasma lograr un escenario en el que Claude pueda orquestar y simplificar este proceso”. Además, indicó que para casos críticos donde cada dato importa, “aún es fundamental que el experto humano valide la información. Vemos esta tecnología como un amplificador para la pericia del profesional”.

El modelo está diseñado para ofrecer explicaciones contextuales, admitir incertidumbre y derivar a usuarios hacia personal sanitario cuando correspondiese. Anthropic puntualizó que los datos de salud que los usuarios comparten no se emplean para entrenar futuros modelos y que su plataforma multicloud opera ya en los entornos de AWS, Google Cloud y Microsoft.

El despliegue de Claude for Healthcare y sus capacidades para ciencias de la vida refuerza la tendencia de los grandes modelos de lenguaje de integrar procedimientos médicos y científicos de manera segura y eficiente para usuarios, proveedores y empresas del sector, marcando una nueva etapa en el uso de IA en salud.