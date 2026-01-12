La actualización de la Gemini API habilita carga directa desde múltiples fuentes con mayor límite de tamaño

La nueva versión de Gemini API elimina la necesidad de transferencias intermedias al registrar recursos de plataformas externas para inteligencia artificial.

Gemini API consolida su apuesta por la eficiencia y la flexibilidad en la carga de datos, al incorporar compatibilidad con archivos almacenados tanto en Google Cloud Storage (GCS) como en enlaces externos públicos o privados vía HTTPS y URLs firmadas, y al multiplicar el límite de tamaño por archivo de 20 a 100 megabytes.

Según informó Google, estas mejoras permiten a los desarrolladores aprovechar directamente los archivos ya existentes en otras plataformas sin transferencias intermedias, acelerando así la puesta en producción de aplicaciones de inteligencia artificial.

A diferencia del procedimiento previo, que exigía cargar los archivos en la Gemini Files API y admitía únicamente una conservación temporal de los datos durante 48 horas —suficiente para pruebas, pero limitada en proyectos de escala real—, la nueva dinámica acepta ahora rutas de acceso a archivos en ubicaciones públicas o protegidas mediante enlaces firmados. De este modo, es posible señalar desde PDFs e imágenes alojadas en la web hasta recursos en servicios como AWS S3 o Azure Blob Storage, prescindiendo de descargas preliminares al backend y optimizando la gestión de la información.

La compañía resaltó que también es posible registrar y utilizar archivos almacenados ya en Google Cloud Storage, mediante la integración directa con la API de archivos de Gemini, sin necesidad de transferir nuevamente la información ni enfrentar duplicados. Este método requiere autenticación con credenciales OAuth y permisos de sólo lectura en el correspondiente bucket, como aclara la documentación oficial.

La actualización de la Gemini API amplía el límite de carga directa de archivos hasta 100 megabytes y permite fuentes múltiples

Con el incremento en la carga directa de archivos —hasta 100 MB codificados en base64, variable según el tipo de archivo—, los desarrolladores ganan flexibilidad tanto para prototipos como para aplicaciones en tiempo real que requieran manejar imágenes de mayor resolución o clips de audio más extensos. Google subraya que estos cambios representan “un conjunto robusto de herramientas adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto”.

El proceso para integrar estas novedades en los proyectos se apoya en las versiones recientes de los SDKs de la compañía. Por citar ejemplos: para utilizar enlaces firmados de S3, la API permite asociar URLs generadas con servicios compatibles, mientras que para registros directos desde GCS es necesario autenticarse como usuario IAM o servicio autorizado.

Una vez completada la autenticación, los archivos pueden registrarse para futuros usos en múltiples consultas sin reenvíos adicionales. Google recuerda que la documentación ampliada incluye instrucciones detalladas tanto para la configuración de permisos como para la consulta de formatos de archivo admitidos y buenas prácticas.

“Eliminar estas barreras de entrada de datos ayuda a los desarrolladores a construir y escalar aplicaciones multimodales con menor sobrecarga”, indica la plataforma. Según Google, las nuevas funcionalidades ya están activas y pueden probarse a través de la app de demostración o revisarse en la documentación actualizada de Gemini.