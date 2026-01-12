Tecno

La actualización de la Gemini API habilita carga directa desde múltiples fuentes con mayor límite de tamaño

Las innovaciones presentadas ofrecen a los desarrolladores la opción de registrar recursos ubicados en plataformas diversas, mediante autenticación segura, optimizando la integración y uso continuo en proyectos de inteligencia artificial

Guardar
La nueva versión de Gemini
La nueva versión de Gemini API elimina la necesidad de transferencias intermedias al registrar recursos de plataformas externas para inteligencia artificial.

Gemini API consolida su apuesta por la eficiencia y la flexibilidad en la carga de datos, al incorporar compatibilidad con archivos almacenados tanto en Google Cloud Storage (GCS) como en enlaces externos públicos o privados vía HTTPS y URLs firmadas, y al multiplicar el límite de tamaño por archivo de 20 a 100 megabytes.

Según informó Google, estas mejoras permiten a los desarrolladores aprovechar directamente los archivos ya existentes en otras plataformas sin transferencias intermedias, acelerando así la puesta en producción de aplicaciones de inteligencia artificial.

A diferencia del procedimiento previo, que exigía cargar los archivos en la Gemini Files API y admitía únicamente una conservación temporal de los datos durante 48 horas —suficiente para pruebas, pero limitada en proyectos de escala real—, la nueva dinámica acepta ahora rutas de acceso a archivos en ubicaciones públicas o protegidas mediante enlaces firmados. De este modo, es posible señalar desde PDFs e imágenes alojadas en la web hasta recursos en servicios como AWS S3 o Azure Blob Storage, prescindiendo de descargas preliminares al backend y optimizando la gestión de la información.

La compañía resaltó que también es posible registrar y utilizar archivos almacenados ya en Google Cloud Storage, mediante la integración directa con la API de archivos de Gemini, sin necesidad de transferir nuevamente la información ni enfrentar duplicados. Este método requiere autenticación con credenciales OAuth y permisos de sólo lectura en el correspondiente bucket, como aclara la documentación oficial.

La actualización de la Gemini
La actualización de la Gemini API amplía el límite de carga directa de archivos hasta 100 megabytes y permite fuentes múltiples

Con el incremento en la carga directa de archivos —hasta 100 MB codificados en base64, variable según el tipo de archivo—, los desarrolladores ganan flexibilidad tanto para prototipos como para aplicaciones en tiempo real que requieran manejar imágenes de mayor resolución o clips de audio más extensos. Google subraya que estos cambios representan “un conjunto robusto de herramientas adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto”.

El proceso para integrar estas novedades en los proyectos se apoya en las versiones recientes de los SDKs de la compañía. Por citar ejemplos: para utilizar enlaces firmados de S3, la API permite asociar URLs generadas con servicios compatibles, mientras que para registros directos desde GCS es necesario autenticarse como usuario IAM o servicio autorizado.

Una vez completada la autenticación, los archivos pueden registrarse para futuros usos en múltiples consultas sin reenvíos adicionales. Google recuerda que la documentación ampliada incluye instrucciones detalladas tanto para la configuración de permisos como para la consulta de formatos de archivo admitidos y buenas prácticas.

“Eliminar estas barreras de entrada de datos ayuda a los desarrolladores a construir y escalar aplicaciones multimodales con menor sobrecarga”, indica la plataforma. Según Google, las nuevas funcionalidades ya están activas y pueden probarse a través de la app de demostración o revisarse en la documentación actualizada de Gemini.

Temas Relacionados

Gemini APIGoogleGoogle Cloud StorageAWS S3Azure Blob StorageEstados UnidosInteligencia artificialDesarrollo de softwarePermisos OAuthSDKsNewsroom BUE

Últimas Noticias

Así está Google revolucionando la simulación de precipitaciones

Una combinación inédita de física y aprendizaje automático promete avances en la prevención de catástrofes y en la gestión del agua a gran escala

Así está Google revolucionando la

CEO de Nvidia minimiza los riesgos de la IA y advierte: “El miedo solo perjudica la innovación”

Jensen Huang ha señalado el impacto negativo de la ciencia ficción en la percepción pública, mientras voces expertas advierten amenazas reales de la inteligencia artificial

CEO de Nvidia minimiza los

Cuántas actualizaciones le quedan a tu Motorola: este listado lo confirma

La empresa amplió el rango de actualizaciones de sus equipos durante un año más

Cuántas actualizaciones le quedan a

Así responde Apple a dudas sobre privacidad tras sumar IA de Google

Las más recientes aclaraciones buscan tranquilizar a quienes valoran la protección de sus datos en dispositivos tecnológicos

Así responde Apple a dudas

Cómo limpiar la freidora de aire: así los sugieren los fabricantes

Desconectar, desmontar las piezas y usar esponjas suaves son medidas esenciales para eliminar grasa, evitar malos olores y mantener la calidad de tus alimentos

Cómo limpiar la freidora de
DEPORTES
Enzo Fernández, íntimo: el primer

Enzo Fernández, íntimo: el primer encuentro con Messi en la Selección, su adaptación a la Premier y la llamativa costumbre en Inglaterra

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

Ander Herrera reveló la gran diferencia entre Boca Juniors y gigantes europeos como el United y el PSG

Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años

TELESHOW
Araceli González abrió su álbum

Araceli González abrió su álbum de fotos inéditas del pasado: “Me hace muy feliz por todo lo que transité”

La triste despedida de Jorge “Corcho” Rodríguez a Pía, su asistente de 30 años: “Gracias por tu amor”

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Una tristeza que cada día es más grande”

Valentina Cervantes abrió las puertas de su nueva mansión en Inglaterra: “Enzo dice que recambia la energía”

INFOBAE AMÉRICA

Buen momento para leer “Persépolis”:

Buen momento para leer “Persépolis”: de apoyar la Revolución en Irán a terminar en el exilio

El caso de genocidio contra Myanmar enfrenta su fase decisiva en la Corte Internacional de Justicia

Rusia aseguró que el misil hipersónico Oreshnik impactó una planta ucraniana de reparación de aviones

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”