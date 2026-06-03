Política

Hubo 105 femicidios cada 35 horas en lo que va del 2026 y el 60% de los casos fue cometido por un ex o una pareja

Desde que se gestó el movimiento Ni Una Menos en 2015, la cifra superó los 3000 casos. El 67% fue asesinada en su casa, mientras que el 40% eran madres

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Susana Chávez / Ni una menos
Cada 35 horas se contabiliza un nuevo caso

En medio de la conmoción que despertaron los femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Carolina Romero en Temperley (Buenos Aires), la organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtió que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 casos en el país.

De acuerdo con los datos relevados con motivo del 11° aniversario desde que se gestó el movimiento Ni Una Menos, un femicidio se comete cada 35 horas. Incluso, destacaron que el 60% de estos asesinatos fueron cometidos por la pareja, ex pareja o un familiar de la víctima.

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La estadística, que abarcó el periodo entre el 1 de enero y el 30 de mayo, reveló la persistencia de la violencia de género en el país. Así, en menos de seis meses, se identificaron 80 femicidios directos, 5 vinculados, 3 transfemicidios/travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 1 crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

Desde Mumalá aclararon que todavía habría 14 casos en investigación, junto con un universo de 420 casos que fueron calificados como intentos de femicidio. En línea con esto, advirtieron que, desde 2015, se contabilizaron un total de 3.096 femicidios.

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A once años del primer Ni Una Menos, registraron más de 3.000 casos (Mumalá)
A once años del primer Ni Una Menos, registraron más de 3.000 casos (Mumalá)

Al mismo tiempo que destacaron que el 60% de las víctimas fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar, apuntaron que el 67% de ellas fueron asesinadas en sus viviendas. Además, se conoció que el 40% eran madres, lo que dejó al menos a 73 niños, niñas y adolescentes sin su madre.

Respecto al perfil de las víctimas, se observó que la edad promedio fue de 39 años. Sin embargo, entre las víctimas, también identificaron a 10 que eran adultas mayores de 60 años y 10 eran niñas o adolescentes menores de 18.

Incluso, destacaron que al menos una de las víctimas estaba embarazada, mientras que el 7% de ellas había permanecido desaparecida antes de ser hallada sin vida. Asimismo, indicaron que el 75% de las víctimas había denunciado a sus agresores, el 19% contaba con orden de restricción y el 12% disponía de botón antipánico.

El perfil de los femicidas

Según el informe de Mumalá, en la mayoría de los casos existía un vínculo previo. A la vez que reiteraron que el 60% era una pareja, ex pareja o un familiar de la víctima, destacaron que el 32% convivía con ellas al momento de cometerse el crimen.

Dentro de ese espectro, resaltaron que el 32% de los femicidas se dieron a la fuga tras haber consumado el crimen y que, de ese porcentaje, un 18% de los agresores todavía no logró ser localizado por las autoridades. Además, apuntaron que el 16% se suicidó y otro 9% intentó hacerlo, pero no tuvo éxito.

Al mismo tiempo que se dio a conocer que el 10% tenía antecedentes penales, subrayaron que el 6% pertenecía a una fuerza de seguridad. Asimismo, el 5% de los agresores asesinó a una tercera persona durante el femicidio.

Me Too medieval
Entre las estadísticas resaltó que un 40% de las víctimas eran madres (EFE)

En cuanto a la modalidad de los crímenes, el 32% de los femicidios se perpetró con arma de fuego, el 24% con arma blanca, el 13% mediante asfixia, el 11% por golpes y el 7% con otros métodos. El resto de los casos, es decir, el 13%, no especificó la modalidad.

Las provincias con las tasas de femicidios más altas

  1. Chubut: 1,1%
  2. Jujuy: 0,7%
  3. Salta: 0,7%
  4. Santiago del Estero: 0,6%
  5. Catamarca: 0,6%
  6. Neuquén: 0,6%
  7. Río Negro: 0,6%
  8. Chaco: 0,5%
  9. Corrientes: 0,5%
  10. Formosa: 0,5%
  11. La Rioja: 0,5%
  12. Santa Fe: 0,5%
  13. Santa Cruz: 0,5%
  14. Entre Ríos: 0,5%
  15. Córdoba: 0,7%
  16. San Juan: 0,3%
  17. Mendoza: 0,4%
  18. Misiones: 0,4%
  19. Buenos Aires: 0,4%
  20. Tucumán: 0,4%
  21. San Luis: 0,4%
  22. Tierra del Fuego: 0,7%
  23. La Pampa: 0%

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