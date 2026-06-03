Sociedad

Evacuaron una universidad tras una amenaza neonazi: “Matar a la mayor cantidad de gente posible”

Un correo cargado de odio ideológico y amenazas explícitas forzó la salida urgente de estudiantes y docentes del complejo universitario, mientras las autoridades investigan la posible conexión con organizaciones internacionales de ultraderecha

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Una amenaza con simbología neonazi desata alarma y operativo policial en la Unmdp
Una amenaza con simbología neonazi desata alarma y operativo policial en la Unmdp

Una amenaza con referencias neonazis y una carga ideológica inusual forzó este martes la evacuación del Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) tras la recepción de un correo electrónico en distintas unidades académicas. El mensaje, repleto de expresiones de odio y firmado por adherentes a la Orden de los Nueve Ángulos (O9A) y el Tempel Ov Blood, dos organizaciones de ultraderecha violenta ligadas al neonazismo internacional, anunció un plan de ataque múltiple con el objetivo de “matar a la mayor cantidad de gente posible”.

El correo llegó a las 15:16, bajo el asunto “pusimos bombas”, y detalló un supuesto operativo: explosivos plantados dentro del campus, un atacante armado dispuesto a disparar a quienes intentaran huir y un vehículo preparado para atropellar víctimas durante la confusión. La amenaza no solo describió los métodos, sino que remarcó su motivación: “Nuestro grupo detesta las universidades y los universitarios por ser lacras zurdas y feministas, por eso los exterminaremos y los haremos pagar con sangre”, se leyó en el mensaje.

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El remitente cerró con un saludo “Sieg Heil” y el número “1488”, cifra utilizada internacionalmente por grupos neonazis -el 14 refiere a una frase supremacista y el 88 alude a la posición de la H en el alfabeto, interpretada como “Heil Hitler”-. Tras las amenazas, las autoridades iniciaron una investigación para identificar al responsable.

El mail enviado a la Unmdp que motivó la evacuación (Fuente: 0223)
El mail enviado a la Unmdp que motivó la evacuación (Fuente: 0223)

Según detalló 0223, distintas dependencias del complejo universitario recibieron el mensaje, lo que forzó la evacuación de alumnos, docentes y trabajadores. La situación activó los protocolos de emergencia y motivó un despliegue de fuerzas de seguridad en el predio universitario. Las autoridades de la UNMdP colaboran con los investigadores en la identificación del remitente y el análisis del posible riesgo real detrás de la amenaza.

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El operativo policial incluyó la revisión de edificios y perímetros, mientras los investigadores rastrean el origen del correo. Esta intimidación difiere de otras que en los últimos meses afectaron a escuelas marplatenses, principalmente por la explícita referencia a ideologías de ultraderecha y el uso de simbología propia de grupos extremistas internacionales.

La mención de la Orden de los Nueve Ángulos (O9A) y el Tempel Ov Blood eleva la preocupación entre las autoridades. La O9A, fundada en el Reino Unido en la década del setenta, combina elementos de ocultismo, satanismo y nazismo, y sus doctrinas promueven la violencia física como vía de ascenso espiritual. Servicios de inteligencia de Europa y Estados Unidos la consideran una organización extremista bajo vigilancia, con antecedentes de vínculos a atentados terroristas en ambos continentes.

Las autoridades universitarias y policiales se vieron obligadas a desalojar el predio y reforzar la vigilancia (Fuente: 0223)
Las autoridades universitarias y policiales se vieron obligadas a desalojar el predio y reforzar la vigilancia (Fuente: 0223)

Por su parte, el Tempel Ov Blood, señalado como una rama aún más radical de la O9A, se centra en la violencia y el terrorismo como práctica ideológica. Investigaciones de seguridad de Estados Unidos y el Reino Unido asocian a este grupo con células que planificaron ataques contra minorías y espacios públicos. La aparición de estas organizaciones en una amenaza dirigida a una universidad argentina representa, según fuentes consultadas por 0223, un salto en la gravedad de este tipo de incidentes.

La vinculación a estas organizaciones obliga a los investigadores a determinar si existe una estructura detrás del mensaje o si se trata de un individuo que utiliza nombres y simbología para amplificar el impacto de la amenaza. Ambos grupos han sido objeto de estudios y seguimientos internacionales debido a su apología de la violencia y su influencia en sectores radicalizados.

Mientras tanto, la situación generó alarma entre la comunidad universitaria y reabrió el debate sobre la seguridad en ámbitos educativos ante la circulación de discursos de odio. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente y piden cautela, mientras la investigación avanza para dar con el responsable del mensaje y evaluar el grado de organización detrás de la amenaza.

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