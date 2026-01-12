El iPhone Fold no tendría un pliegue visible en la pantalla

El iPhone Fold promete una pantalla OLED sin pliegue visible, superando el principal reto de los teléfonos plegables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El iPhone Fold sigue generando expectativa, a pesar de todavía no ser confirmado. Los rumores recientes sugieren que el dispositivo plegable de Apple llegaría con una característica que ningún otro móvil del mercado ha conseguido: una pantalla sin pliegue visible.

Esta innovación, de confirmarse, marcaría un antes y un después en el segmento de los teléfonos plegables, que hasta ahora han presentado siempre una ligera arruga en la zona de la bisagra, siendo el problema de diseño más difícil de resolver.

Qué se sabe de la pantalla sin pliegue del iPhone Fold

El interés en la tecnología de Apple se vio potenciado tras una serie de filtraciones y rumores provenientes de la feria CES Las Vegas 2026. Según medios como 9to5Mac, Samsung habría mostrado de forma accidental una versión preliminar de la pantalla OLED antiarrugas que estaría destinada al iPhone Fold.

Este panel, desarrollado por Samsung Display, se diferencia de los utilizados actualmente en los dispositivos Galaxy Z Flip y Fold 7, donde el pliegue apenas se nota pero sigue presente.

La tecnología antiarrugas en la pantalla del iPhone Fold marcaría un antes y un después en el segmento de móviles plegables.

Lo que hace destacar la propuesta de Apple, según los rumores, es la colaboración directa con Samsung Display para el desarrollo de una pantalla OLED que elimine cualquier tipo de arruga visible.

La expectativa es que esta nueva tecnología supere incluso la experiencia de usuario lograda en el reciente Samsung Galaxy Z TriFold, presentado en el CES con dos pliegues, aunque sin confirmación de lanzamiento en Europa.

La tecnología mostrada por Samsung, aunque no idéntica a la que usará el iPhone Fold, representa un avance decisivo. Las imágenes y videos vistos durante la feria dan cuenta de una pantalla que, al desplegarse, no presenta ninguna marca o huella de la bisagra.

Según la información filtrada, la pantalla del posible iPhone Fold sería más ancha que alta al estar desplegada, lo que otorgaría una experiencia visual distinta a la de otros plegables del mercado.

La eliminación del pliegue visible mejoraría la durabilidad, la estética y la satisfacción de los usuarios del iPhone Fold. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave del avance radica en la composición y el proceso de fabricación del panel OLED. Aunque los detalles técnicos completos no han sido revelados, los especialistas apuntan a una nueva capa de materiales flexibles y un rediseño en el mecanismo de bisagra, que permitiría doblar la pantalla sin generar la típica línea visible.

Este desarrollo se habría logrado tras años de investigación conjunta entre Apple y Samsung Display, retrasando la entrada de Apple al mercado hasta conseguir una solución realmente diferenciadora.

Qué esperar del iPhone Fold

La fecha de lanzamiento del iPhone Fold se mantiene en completo hermetismo. Como es costumbre, Apple no ha confirmado ni desmentido los rumores, y se espera que cualquier anuncio oficial se realice en septiembre, durante su tradicional evento anual. No obstante, existe la posibilidad de que se brinde algún adelanto en la Conferencia para Desarrolladores de Apple (WWDC).

El contexto competitivo en el que surge este rumor es relevante. Mientras otras empresas han lanzado ya varios modelos de plegables, Apple ha preferido esperar.

Apple busca diferenciarse de la competencia retrasando la salida del iPhone Fold hasta solucionar las principales críticas de los plegables actuales. (REUTERS/Abdul Saboor)

El riesgo de presentar un producto con las mismas limitaciones que la competencia no ha convencido a la compañía, que históricamente busca que sus lanzamientos sean percibidos como imprescindibles. De ahí la importancia de la supuesta pantalla sin pliegue, que podría representar el argumento de venta principal.

La eliminación del pliegue visible solucionaría una de las críticas más recurrentes en los plegables actuales, donde la durabilidad y la estética de la pantalla se ven afectadas por el uso continuado.

Las expectativas también se centran en el diseño general del dispositivo. Los rumores apuntan a que Apple apostaría por una pantalla de generosas dimensiones, con un formato más panorámico en comparación con los modelos existentes. Esto podría traducirse en un uso más cómodo para tareas de productividad, visualización de contenido multimedia y navegación.