Tecno

El iPhone Fold no tendría un pliegue visible en la pantalla

Samsung Display habría revelado detalles de cómo sería el panel de este dispositivo de Apple

Guardar
El iPhone Fold promete una
El iPhone Fold promete una pantalla OLED sin pliegue visible, superando el principal reto de los teléfonos plegables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El iPhone Fold sigue generando expectativa, a pesar de todavía no ser confirmado. Los rumores recientes sugieren que el dispositivo plegable de Apple llegaría con una característica que ningún otro móvil del mercado ha conseguido: una pantalla sin pliegue visible.

Esta innovación, de confirmarse, marcaría un antes y un después en el segmento de los teléfonos plegables, que hasta ahora han presentado siempre una ligera arruga en la zona de la bisagra, siendo el problema de diseño más difícil de resolver.

Qué se sabe de la pantalla sin pliegue del iPhone Fold

El interés en la tecnología de Apple se vio potenciado tras una serie de filtraciones y rumores provenientes de la feria CES Las Vegas 2026. Según medios como 9to5Mac, Samsung habría mostrado de forma accidental una versión preliminar de la pantalla OLED antiarrugas que estaría destinada al iPhone Fold.

Este panel, desarrollado por Samsung Display, se diferencia de los utilizados actualmente en los dispositivos Galaxy Z Flip y Fold 7, donde el pliegue apenas se nota pero sigue presente.

La tecnología antiarrugas en la
La tecnología antiarrugas en la pantalla del iPhone Fold marcaría un antes y un después en el segmento de móviles plegables.

Lo que hace destacar la propuesta de Apple, según los rumores, es la colaboración directa con Samsung Display para el desarrollo de una pantalla OLED que elimine cualquier tipo de arruga visible.

La expectativa es que esta nueva tecnología supere incluso la experiencia de usuario lograda en el reciente Samsung Galaxy Z TriFold, presentado en el CES con dos pliegues, aunque sin confirmación de lanzamiento en Europa.

La tecnología mostrada por Samsung, aunque no idéntica a la que usará el iPhone Fold, representa un avance decisivo. Las imágenes y videos vistos durante la feria dan cuenta de una pantalla que, al desplegarse, no presenta ninguna marca o huella de la bisagra.

Según la información filtrada, la pantalla del posible iPhone Fold sería más ancha que alta al estar desplegada, lo que otorgaría una experiencia visual distinta a la de otros plegables del mercado.

La eliminación del pliegue visible
La eliminación del pliegue visible mejoraría la durabilidad, la estética y la satisfacción de los usuarios del iPhone Fold. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave del avance radica en la composición y el proceso de fabricación del panel OLED. Aunque los detalles técnicos completos no han sido revelados, los especialistas apuntan a una nueva capa de materiales flexibles y un rediseño en el mecanismo de bisagra, que permitiría doblar la pantalla sin generar la típica línea visible.

Este desarrollo se habría logrado tras años de investigación conjunta entre Apple y Samsung Display, retrasando la entrada de Apple al mercado hasta conseguir una solución realmente diferenciadora.

Qué esperar del iPhone Fold

La fecha de lanzamiento del iPhone Fold se mantiene en completo hermetismo. Como es costumbre, Apple no ha confirmado ni desmentido los rumores, y se espera que cualquier anuncio oficial se realice en septiembre, durante su tradicional evento anual. No obstante, existe la posibilidad de que se brinde algún adelanto en la Conferencia para Desarrolladores de Apple (WWDC).

El contexto competitivo en el que surge este rumor es relevante. Mientras otras empresas han lanzado ya varios modelos de plegables, Apple ha preferido esperar.

Apple busca diferenciarse de la
Apple busca diferenciarse de la competencia retrasando la salida del iPhone Fold hasta solucionar las principales críticas de los plegables actuales. (REUTERS/Abdul Saboor)

El riesgo de presentar un producto con las mismas limitaciones que la competencia no ha convencido a la compañía, que históricamente busca que sus lanzamientos sean percibidos como imprescindibles. De ahí la importancia de la supuesta pantalla sin pliegue, que podría representar el argumento de venta principal.

La eliminación del pliegue visible solucionaría una de las críticas más recurrentes en los plegables actuales, donde la durabilidad y la estética de la pantalla se ven afectadas por el uso continuado.

Las expectativas también se centran en el diseño general del dispositivo. Los rumores apuntan a que Apple apostaría por una pantalla de generosas dimensiones, con un formato más panorámico en comparación con los modelos existentes. Esto podría traducirse en un uso más cómodo para tareas de productividad, visualización de contenido multimedia y navegación.

Temas Relacionados

iPhone plegableAppleSamsungiPhoneCelularesTEcnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Truco definitivo para encontrar y vacía la papelera de WhatsApp

Revisar y vaciar este espacio temporal ayuda a recuperar documentos eliminados y a liberar memoria

Truco definitivo para encontrar y

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este 12 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin este 12 de enero

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las criptodivisas existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin

Así funcionan los nuevos audífonos que analizan la actividad cerebral en pacientes con pérdida auditiva

Estos dispositivos utilizan sensores avanzados para captar señales y ajustar la amplificación del sonido con el objetivo de reducir la fatiga mental asociada con esta condición, destaca la revista IEEE

Así funcionan los nuevos audífonos

CEO de Google aconseja a los trabajadores sobre cómo impulsar su desarrollo profesional

Sundar Pichai relató que en varios momentos clave de su carrera trabajó con personas que consideraba más talentosas que él

CEO de Google aconseja a
DEPORTES
El comentario de Franco Colapinto

El comentario de Franco Colapinto que alimentó las versiones de romance con la actriz Maia Reficco

“Esto no se puede grabar”: la inoportuna imagen que filmó Lamine Yamal en medio de los festejos del Barcelona tras ganar la Supercopa

El peculiar pedido de matrimonio de Aryna Sabalenka a su novio en plena premiación: “Solo le puse un poco de presión”

Máxima tensión en España: la versión del Real Madrid tras el gesto de Mbappé al evitar el pasillo al Barcelona y el dardo de Laporta

El día que una leyenda del Manchester United volvió del retiro para jugar un clásico: “Tuve que ir a comprar un par de botines”

TELESHOW
El contundente posteo de Melody

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

Pampita en Punta del Este: encuentro con Benjamín Vicuña y despedida de Martín Pepa

Nazarena Vélez celebra el éxito de Suspendan la boda: “En Villa Carlos Paz me siento local”

La Joaqui volvió a manifestar su deseo de casarse con Luck Ra: los planes que tiene la pareja a futuro

INFOBAE AMÉRICA

¿De dónde viene la sonrisa?

¿De dónde viene la sonrisa? Descubren cómo el cerebro organiza las expresiones faciales

Del colapso del rial a 544 muertos: cómo fue la escalada de las protestas y la represión del régimen en Irán

Rusia volvió a atacar Kiev mientras miles siguen sin calefacción con 20 grados bajo cero

Trump planea una reunión con su gabinete el martes para definir la respuesta a la crisis en Irán

Italia confirmó la liberación de dos ciudadanos detenidos en Venezuela y su inminente retorno