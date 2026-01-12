Tecno

Cuántas actualizaciones le quedan a tu Motorola: este listado lo confirma

La empresa amplió el rango de actualizaciones de sus equipos durante un año más

Motorola publica la lista oficial
Motorola publica la lista oficial de celulares que recibirán tres años de actualizaciones de Android, permitiendo conocer hasta qué versión estará vigente cada modelo. (Motorola)

Los usuarios de celulares Motorola tienen una nueva referencia clave para saber hasta cuándo recibirán actualizaciones en sus dispositivos. La compañía ha publicado un listado con los modelos que contarán con tres años de soporte, así como la versión de Android que marcará el final de este ciclo.

Esta guía es determinante para quienes buscan prolongar la vida útil de su terminal y evitar caer en la obsolescencia tecnológica.

Motorola tendrá más años de soporte en sus celulares

Contar con tres años de soporte es una excepción dentro del catálogo de la compañía. La mayoría de los modelos quedan fuera de esta política, lo que convierte a los elegidos en una minoría privilegiada. Poseer uno de estos dispositivos implica acceder a funciones, parches de seguridad y mejoras durante un año adicional respecto al estándar de la marca.

La lista publicada incluye tanto la familia Razr como los Edge más recientes, junto a una referencia explícita a la versión final de Android que recibirá cada terminal. Este dato permite anticipar hasta cuándo se mantendrá actualizado el dispositivo y si quedará fuera de futuras novedades del sistema operativo.

Solo una minoría de dispositivos
Solo una minoría de dispositivos Motorola, incluyendo los Razr y Edge seleccionados, contarán con tres años de soporte, siendo una excepción en el catálogo de la marca. (Imagen ilustrativa Infobae)

El listado oficial: modelos y última versión de Android

A continuación, el listado detallado de móviles Motorola que recibirán tres años de actualizaciones, junto a la última versión de Android asignada a cada uno:

  • Razr 40 – Android 16
  • Razr 40 Ultra – Android 16
  • Razr 50 – Android 17
  • Razr 50 Ultra – Android 17
  • Razr 60 – Android 18
  • Razr 60 Ultra – Android 18
  • Edge 70 – Android 19
  • Edge 60 – Android 18
  • Edge 60 Pro – Android 18
  • Edge 60 Fusion – Android 18
  • Edge 50 Pro – Android 17
  • Edge 50 Ultra – Android 17
  • Edge 50 Fusion – Android 17
  • Edge 40 Pro – Android 16
  • Edge 30 Ultra – Android 15
  • ThinkPhone – Android 16

Estos modelos disfrutarán de novedades, parches de seguridad y nuevas funciones durante tres años desde su lanzamiento, según el calendario de la empresa.

La lista publicada no abarca todos los teléfonos que recibirán Android 16, solo están incluidos aquellos que disfrutan de tres años de soporte. Muchos modelos de la marca acceden solo a dos años de actualizaciones y, por lo tanto, quedan excluidos de la nómina.

Esto implica que si el modelo de un usuario no figura en el listado, probablemente su ciclo de actualizaciones termine antes, reduciendo su vigencia y potencial de seguridad a mediano plazo.

Los anuncios de Motorola en el CES 2026

La compañía presentó en el CES 2026 novedades para su gama premium, con un fuerte foco en la serie Signature y el primer plegable tipo libro de la marca. Según Europa Press, la firma busca reforzar el segmento más avanzado, que ya representa el 40 % de sus ingresos, ampliando su ecosistema de dispositivos inteligentes.

La serie Signature destaca por su diseño en aluminio aeroespacial, acabados inspirados en textiles y resistencia militar MIL-STD 810H, sumando protección IP69/68 y cristal Gorilla Glass Victus 2. Se comercializa en colores Carbon y Martini Olive, en colaboración con Pantone.

El Motorola Signature destaca por
El Motorola Signature destaca por su diseño con aluminio aeroespacial, protección militar MIL-STD 810H, resistencia IP69/68 y cámara Sony de 50 megapíxeles. (Europa Press)

El primer Signature mide 6,99 milímetros de grosor, pesa 186 gramos y monta cuatro cámaras Sony de 50 megapíxeles, incluyendo el sensor Lytia 828 con grabación 8K y zoom digital de hasta 100 aumentos. Incorpora procesador Snapdragon 8 Gen 5, hasta 16 GB de RAM, batería de 5.200 mAh con carga rápida de 90 vatios y pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con 6.200 nits de brillo. Motorola promete siete años de actualizaciones para estos modelos.

El razr fold se convierte en el primer plegable libro de Motorola, con pantalla interior de 8,1 pulgadas 2K y exterior de 6,6 pulgadas, ambas validadas por Pantone. El sistema fotográfico, también firmado por Sony, incluye teleobjetivo de hasta 100 aumentos.

El ecosistema “moto things” suma Moto Watch, stylus pen ultra, altavoz sound flow y rastreador moto tag 2, junto a nuevas funciones de inteligencia artificial y la plataforma Motorola qira, que integrará asistentes como Gemini y Copilot a partir de 2026.

