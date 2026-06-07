Sociedad

A puro rock, tatuajes y baile: así fue la vigilia por el último adiós al Indio Solari en Villa Domínico

Cientos de fanáticos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se congregaron en las inmediaciones del predio donde se velarán sus restos. Las puertas se abrirán a las 11, sin horario de cierre establecido

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La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari no solo conmocionó a todo el país, sino que provocó que miles de fanáticos dieran rienda suelta a la misa ricotera más larga de la historia. Primero comenzó en diferentes puntos del país, siguió con una vigilia y culminará este domingo en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda.

Después de que la familia del ídolo del rock nacional confirmara que el velorio público sería este domingo a partir de las 11 horas en el salón Gatica del también conocido Parque Domínico, con el paso de las horas los ricoteros comenzaron a congregarse en las inmediaciones.

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Desde el sábado por la tarde ya se vieron llegar a los primeros grupos de amigos y familias que esperan darle el último adiós a uno de los bastiones de la cultura popular argentina. Al igual que ocurrió en Plaza de Mayo o durante el banderazo en el Obelisco, en el aire se respira una mezcla de tristeza edulcorada por el amor y la admiración con la que los fanáticos eligieron despedir al músico.

Tal como si se tratara de una previa a uno de los shows del mito del rock, en las calles abundaban los grupos de amigos, las mantas con remeras con la cara del Solari y, por supuesto, los parlantes que reproducían clásicos como “Tarea Fina”, “Queso Ruso”, “Un poco de amor francés” y “Ji ji ji”.

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A lo largo de la madrugada, la avenida Bartolomé Mitre se transformó en una auténtica fiesta. Entre las vallas y muros provisorios montados como parte del operativo de seguridad, se despiertan pequeños pogos repartidos. Los asistentes tampoco conocían de barreras etarias. Grandes y chicos, unidos por el legado del Indio, comparten la espera.

Mientras que en un sector una pareja parecía recordar los viejos tiempos al bailar un buen rocanrol al ritmo de “Mi perro Dinamita”, también hubo un lugar exclusivo para los artistas. Un artista local conocido como “Risa3art” levantó el aerógrafo y pintó al Rey con un micrófono en la mano. Algo así como un recuerdo del lugar donde aseguró sentirse más cómodo: el escenario.

A un costado, los tatuadores de la zona trasladaron sus estudios y se plantaron en medio de la calle bajo una consigna muy clara: inmortalizar al ídolo en las pieles de sus seguidores. Y en otro punto de la avenida, otro artista usó de lienzo el asfalto para dejar la marca de que el Indio tuvo su última misa ricotera en las tierras de Avellaneda.

Si bien la zona se ve repleta de personas con remeras, tatuajes y símbolos relacionados con PR, todavía falta que llegue más gente al baile. De hecho, se espera que con el paso de las horas más fanáticos lleguen a copar el Parque Domínico. Tanto de otras localidades bonaerenses como aquellos que emprendieron una travesía a contratiempo desde sus provincias.

Las puertas del salón se abrirán a las 11:00 horas, pero el velorio no tiene hora de finalización. Más que una negativa a dejar ir a uno de los grandes ídolos que este país vio nacer, está relacionado con un pedido de la familia Solari. En un comunicado expresaron que no quieren que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

El Parque Domínico mide aproximadamente 10 hectáreas y cuenta con un auditorio de capacidad limitada a 180 personas que quizás no dé abasto, si hacemos memoria de la masiva convocatoria de la que gozaba cada una de las presentaciones del Indio. Así, sus familiares marcaron: “Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros”.

“No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, manifestaron al plantear como consigna: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.

En línea con esto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, informó que solo estará habilitado el ingreso peatonal al predio, a través de la intersección de Avenida Mitre y General Otero. Desde las 8:00, el tránsito estará restringido en el perímetro conformado entre la Av. Mitre, Gral. Otero, Baradero y Polonia, por lo que no se permitirá la circulación de vehículos en los alrededores del parque.

El operativo de seguridad contará con más de 8.000 personas para garantizar el acceso y el orden. Además, se instalarán postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las inmediaciones para facilitar la permanencia de los seguidores.

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