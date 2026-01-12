Apple renueva su app de Salud: cuatro funciones que llegarán pronto

Apple renueva la app Salud con un rediseño total que facilita la navegación y comprensión de los datos biométricos. (Apple)

Apple prepara un giro decisivo en la experiencia digital de la salud personal con la inminente llegada de cuatro funciones clave a su app Salud. Esta actualización, prevista para coincidir con el lanzamiento de iOS 26.4, promete cambiar la forma en que millones de usuarios interactúan con sus datos biométricos y herramientas de bienestar en el ecosistema de la compañía.

El rediseño, que según fuentes como Macworld y la columna de Mark Gurman en Bloomberg, será el más ambicioso desde la creación de la aplicación, apunta a una integración más profunda con los dispositivos y servicios de Apple, haciendo del iPhone y el Apple Watch aliados aún más proactivos en el cuidado de la salud.

Cuáles son los cambios que llegan a la app Salud de Apple

Nuevo diseño e interfaz simplificada

La primera gran transformación que recibirá la app de Salud es una renovación total de su apariencia. El objetivo, según se ha filtrado, es lograr que la navegación y comprensión de los datos sean mucho más accesibles para cualquier usuario, sin importar su nivel de experiencia tecnológica.

El rediseño incluye nuevas categorías visuales y una disposición de métricas simplificadas para destacar la información relevante y reducir la sobrecarga de datos que, hasta ahora, podía dificultar la interpretación de los registros de salud.

El nuevo sistema de seguimiento avanzado de alimentación en Salud Apple permite registrar comidas y calcular calorías automáticamente. (Apple)

Agente de inteligencia artificial especializado en salud

El segundo eje del relanzamiento será la introducción de un agente de inteligencia artificial dentro de la app de Salud. Este desarrollo, bautizado internamente como Project Mulberry, representa la apuesta más decidida de la compañía por la integración de la IA en la vida cotidiana.

El nuevo agente se encargará de analizar la información recolectada por dispositivos como el Apple Watch, auriculares y sensores de terceros, generando recomendaciones personalizadas sobre hábitos de vida, nutrición y entrenamiento físico. La IA también podrá advertir sobre tendencias preocupantes en las métricas de salud, sugiriendo acciones preventivas.

Según Mark Gurman, la compañía está entrenando este sistema con datos de médicos en plantilla y busca sumar la experiencia de profesionales externos en áreas como el sueño, la nutrición, la fisioterapia, la salud mental y la cardiología. El agente aspira a replicar, en cierta medida, la experiencia de consultar a un profesional sanitario, aunque sin sustituir la atención médica presencial.

Se espera que la función compita directamente con soluciones avanzadas como la versión médica de ChatGPT, pero integrando de forma nativa las capacidades del ecosistema Apple para garantizar privacidad y personalización.

La integración entre iPhone, Apple Watch y dispositivos de terceros mejora la precisión en el control de datos de salud personal. (Apple/dpa)

Seguimiento avanzado de la alimentación

La tercera función que llegará a la aplicación es el seguimiento detallado de la alimentación. Hasta ahora, Salud permitía ingresar valores aislados como carbohidratos o cafeína, pero el nuevo sistema permitirá llevar un registro completo de todo lo consumido, convirtiéndose en un competidor directo para aplicaciones como MyFitnessPal o Noom.

El usuario podrá registrar comidas mediante texto e incluso, según los planes avanzados, con ayuda de la cámara del iPhone para identificar alimentos y calcular automáticamente las calorías y nutrientes ingeridos.

El agente de IA también aportará en esta sección, ofreciendo sugerencias y alertas sobre desequilibrios alimenticios, ayudando así a mantener una nutrición adecuada de acuerdo con los objetivos personales de cada usuario.

Vídeos de expertos para educación y prevención

La cuarta gran novedad será la incorporación de un servicio de vídeos producidos por profesionales de la salud. Inspirado en el modelo de Fitness+, pero centrado en la educación sanitaria, este apartado ofrecerá material audiovisual grabado por médicos, cardiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y expertos en salud mental.

Un agente de IA entrenado con datos médicos analiza métricas y alerta sobre tendencias preocupantes en la salud del usuario.(REUTERS/Manuel Orbegozo/Foto de archivo)

Los vídeos serán grabados en un centro que Apple está habilitando en las proximidades de Oakland, California (Estados Unidos), y se prevé que inicialmente estén disponibles solo en algunos países e idiomas, replicando la estrategia seguida con Fitness+.

El contenido abordará tanto explicaciones sobre condiciones específicas como recomendaciones prácticas para mejorar el estilo de vida. Por ejemplo, si la app detecta un patrón preocupante en la frecuencia cardíaca, podrá sugerir un vídeo sobre riesgos cardiovasculares y consejos para mitigarlos.

Además, la empresa busca fichar a una figura médica reconocida que se convierta en el rostro visible del nuevo servicio, tentativamente llamado “Health+” por algunos empleados, para aportar credibilidad y cercanía.