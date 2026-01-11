Spotify agrega una función en Android: ahora podrás saber qué escuchan tus contactos

Spotify introduce la función 'actividad de escucha' en Android, permitiendo a los usuarios ver en tiempo real qué escuchan sus amigos desde la app móvil. (REUTERS/Dado Ruvic)

Spotify refuerza su perfil social y acerca a los usuarios de Android a una función que da la posibilidad de ver qué están escuchando los contactos, una opción que está disponible para usuarios suscritos o que usen la versión gratuita.

Hasta ahora, descubrir la actividad musical de contactos era un privilegio reservado a la versión de escritorio. Con la última actualización, este acceso se traslada al móvil y renueva la manera de compartir, descubrir y disfrutar música en comunidad.

Qué es la nueva función que llega a Spotify

La actualización introduce la función “actividad de escucha” dentro de la sección de Mensajes de Spotify. Este apartado, estrenado meses atrás, ha servido como un espacio para chatear y compartir canciones, pero ahora brinda un paso adicional: los usuarios pueden ver, en tiempo real, qué tema reproduce cada amigo conectado.

Según datos de la compañía, desde el lanzamiento de Mensajes, casi 40 millones de usuarios han enviado cerca de 340 millones de mensajes. Esta cifra revela el interés creciente por compartir gustos musicales y conversar sobre nuevas tendencias, artistas o lanzamientos.

Ahora, la actividad musical de contactos en Spotify deja de ser exclusiva del escritorio y llega a los usuarios móviles, tanto gratuitos como suscriptores. (Spotify)

La función de actividad de escucha se presenta como una característica opcional (opt-in), es decir, cada usuario puede decidir si quiere mostrar a sus contactos qué está escuchando. Al activarla, el estado musical aparece en la parte superior de los chats y en la fila de conversaciones del panel lateral. Si el usuario no está activo, en su lugar se muestra el último tema reproducido.

Cómo funciona y cómo se activa

Para utilizar esta nueva herramienta, basta con acceder a la sección de Mensajes dentro de la app de Spotify. Allí, en cualquier chat, es posible ver una pequeña imagen o texto con la canción que tu amigo escucha en ese momento. Si el contacto no está escuchando nada, la aplicación muestra el último tema reproducido.

El equipo de Spotify detalla que el acceso a esta información está limitado: solo pueden verla quienes ya hayan intercambiado mensajes previamente. La privacidad se mantiene bajo control, ya que cada usuario puede elegir en los ajustes si desea compartir su actividad o mantenerla oculta.

El proceso para activar la función es simple:

Desde el menú lateral, junto al botón “Ver perfil”, accede a las configuraciones de privacidad y sociales. Allí podrás habilitar la opción “actividad de escucha”. Una vez activada, tus amigos conectados en Mensajes verán tu actividad en tiempo real.

Más de 40 millones de usuarios han enviado 340 millones de mensajes desde el lanzamiento de Mensajes de Spotify, mostrando el interés en compartir música y novedades. (EFE/RITCHIE B. TONGO)

La visualización es intuitiva y pensada para la inmediatez: al tocar la canción que reproduce un amigo, se despliegan opciones como comenzar la reproducción en tu propio dispositivo, guardar el tema en tu biblioteca, abrir el menú contextual o reaccionar con uno de los seis emojis estándar de la plataforma.

Integración con la función Jam en Spotify

Junto con la actividad de escucha, la actualización suma otra herramienta social: la opción de “solicitar unirse a una Jam” directamente desde un chat. Esta función permite iniciar una sesión grupal para escuchar música en tiempo real con otros usuarios y añadir canciones a una cola compartida.

Para comenzar una Jam, basta con enviar una solicitud desde la conversación. El destinatario puede aceptar o rechazar la invitación. Si acepta, se convierte en anfitrión y ambos pueden añadir canciones y escucharlas juntos. Los participantes ven sus nombres y reciben sugerencias basadas en el perfil musical combinado.

La integración de la función Jam en Spotify permite a usuarios Premium iniciar sesiones grupales para escuchar y añadir música en tiempo real con otros contactos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo)

Aunque cualquier usuario puede recibir invitaciones, solo los suscriptores Premium pueden crear una Jam. Sin embargo, los usuarios gratuitos tienen la posibilidad de unirse a una sesión siempre que haya sido iniciada por alguien con plan de pago.

Las sesiones Jam permiten que la experiencia de escuchar música se vuelva realmente colaborativa y social, ya que todos los miembros pueden interactuar, añadir canciones y comentar lo que suena en tiempo real. La invitación a una Jam caduca si no es aceptada en pocos minutos, y cada participante puede abandonar la sesión cuando lo desee.