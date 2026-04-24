Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte al periodista Luis Ventura

El sospechoso tiene 26 años y fue arrestado en San Nicolás. El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense

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Lo de Pampita luis ventura
Luis Ventura (Foto: Jaime Olivos)

Un hombre fue detenido este viernes en el partido bonaerense de San Nicolás acusado de coacción agravada por amenazas de muerte al periodista Luis Ventura. El sospechoso tiene 26 años y fue arrestado en el marco de un operativo de la policía bonaerense, en conjunto con la DDI local y la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,.

Según consta en la causa, Ventura denunció que comenzó a recibir mensajes amenazantes por WhatsApp el 20 de abril de 2025, alrededor de las 21:00. Los mensajes, enviados desde distintos números nacionales e internacionales, contenían amenazas de muerte, agravios antisemitas y referencias a armas y asesinatos dirigidas tanto al periodista como a su familia.

En ese entonces, Ventura vinculó las amenazas a su participación como invitado en un programa televisivo, donde ese mismo día expuso información de interés público.

Las intimidaciones se repitieron en otras fechas: 12 y 28 de junio, y 2 de septiembre de 2025, siempre desde números diferentes, lo que llevó a los investigadores a considerar la existencia de un hostigamiento sistemático.

El detenido
El detenido

El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, a cargo de la jueza Sandra Vites, quien ordenó medidas urgentes para identificar a los responsables.

La orden de allanamiento, emitida mediante exhorto judicial, fue ejecutada en el domicilio del sospechoso, en la calle León Guruciaga al 1300. En el lugar, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.

La jueza interviniente avaló las actuaciones y ordenó su detención. Quedó imputado por coacción agravada.

Las amenazas que había denunciado Ventura

El periodista denunció en abril de 2025 las amenazas que había recibido a través de WhatsApp. En un programa de televisión, leyó los mensajes que le enviaron.

“Rata judía, seguís hablando cagadas en la tele. ¿Sabés quién soy yo? El terror de los pasillos del Fuerte Apache. Me dicen El Caimán. Hace dos meses me escapé del penal de Ezeiza con mi compa de celda, que le decía El Carnicero, porque con los restos de los traidores del pabellón hacíamos un terrible asado”, decía uno de ellos.

Otro fragmento de la amenaza decía: “Vos, gordo, me tenés los huevos por el piso y te vamos a hacer osobuco a vos, gordo judío”, continuó.

El agresor, en una extensa amenaza, enumeró: “Te cuento mi prontuario para que sepas con el pesadito que te estás metiendo. Organizamos cortes de ruta, robamos blindados, organizamos fugas en las cárceles, organizamos saqueos en supermercados, causamos incendios en la Patagonia, rompemos silobolsas y atracamos bancos”.

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