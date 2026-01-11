Tecno

Cómo saber si mi cuenta de Instagram fue hackeada

Revertir cambios desde correos oficiales, solicitar enlaces de acceso y verificar la identidad mediante videoselfie son medidas esenciales para recuperar el control

Cómo saber si tu cuenta
Cómo saber si tu cuenta de Instagram fue hackeada y qué hacer para recuperarla

Detectar si tu cuenta de Instagram ha sido comprometida es crucial para proteger tu identidad digital y evitar el robo de datos o el uso indebido de tu perfil.

El aumento de intentos de hackeo y filtraciones masivas ha puesto en alerta a millones de usuarios en todo el mundo. Saber reconocer las señales de un posible acceso no autorizado y actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una crisis de seguridad.

¿Por qué importa saber si tu cuenta fue hackeada?

Instagram es una de las redes sociales más populares y, por lo tanto, uno de los objetivos favoritos de los ciberdelincuentes. Las cuentas pueden ser utilizadas para enviar spam, lanzar ataques de phishing o suplantar la identidad del usuario.

FILE PHOTO: A teenager poses
FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Instagram logo in this illustration taken September 11, 2025 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, la información personal, fotos y contactos almacenados pueden quedar expuestos. Por eso, es fundamental identificar rápidamente cualquier actividad sospechosa y tomar medidas inmediatas para proteger tu perfil.

Cuáles son las señales que tu cuenta fue hackeada

  • Recibes correos electrónicos de Instagram avisando de cambios en la dirección de correo electrónico, la contraseña o la información de contacto que tú no realizaste.
  • Notas publicaciones, mensajes directos o comentarios que no has hecho.
  • No puedes iniciar sesión y aparece un mensaje de contraseña incorrecta o la cuenta parece haber sido desactivada.
  • Tus seguidores reciben mensajes sospechosos desde tu perfil.
  • Se revocan accesos o se vinculan cuentas que no reconoces en la configuración.

Qué hacer si hackearon mi cuenta de Instagram

1. Revisa tu correo electrónico

Instagram suele enviar notificaciones a tu dirección de correo cuando hay cambios en tu cuenta. Si has recibido un correo de security@mail.instagram.com informando de un cambio de email, puedes revertirlo usando la opción “proteger mi cuenta” en el mensaje. Si también se cambiaron otras credenciales y no puedes restaurar el acceso, sigue los pasos de recuperación.

Qué hacer si detectas actividad
Qué hacer si detectas actividad sospechosa en Instagram: pasos para bloquear hackers y restaurar el acceso - (AP foto/Michael Dwyer)

2. Solicita un enlace de inicio de sesión

Desde la pantalla de inicio de sesión de Instagram, selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresa tu nombre de usuario, correo o número de teléfono asociado. Recibirás un enlace de acceso o un código de seguridad. Completa el captcha y sigue las instrucciones del correo o SMS para intentar recuperar la cuenta.

Si no tienes acceso a estos datos, usa el enlace de ayuda de Instagram en el navegador y sigue el proceso de recuperación.

3. Solicita ayuda adicional o código de seguridad

Si el enlace de inicio de sesión no funciona, puedes solicitar asistencia directamente desde la app. Asegúrate de proporcionar un correo electrónico seguro y de tu acceso exclusivo. Instagram enviará un correo con los pasos a seguir.

4. Verifica tu identidad

Si tu cuenta tiene fotos tuyas, Instagram puede pedirte que envíes un videoselfie moviendo la cabeza en diferentes direcciones. Este video solo se usa para verificar tu identidad y se borra en un máximo de 30 días. Si no logran confirmarte la primera vez, puedes enviar otro video.

Instagram bajo ataque: cómo identificar
Instagram bajo ataque: cómo identificar si tu cuenta fue comprometida y recuperarla paso a paso - APP STORE

Si tu cuenta no tiene fotos tuyas, te solicitarán datos como el correo electrónico, número de teléfono y el tipo de dispositivo usado para registrarte.

Cómo proteger mi cuenta de Instagram

  • Cambia la contraseña inmediatamente o solicita un correo para restablecerla.
  • Activa la autenticación en dos pasos para añadir una capa de seguridad extra.
  • Confirma que el correo electrónico y el número de teléfono en la configuración sean correctos.
  • Revisa el centro de cuentas y elimina accesos o cuentas vinculadas que no reconozcas.
  • Revoca permisos de aplicaciones de terceros sospechosas.

Para fortalecer la seguridad en Instagram, es fundamental utilizar contraseñas fuertes y únicas, evitando repetir las mismas claves en diferentes servicios. Mantén siempre tus dispositivos actualizados y descarga únicamente aplicaciones oficiales.

No compartas tus credenciales con terceros y desconfía de enlaces sospechosos que lleguen por mensajes o correos electrónicos. Además, activa la autenticación en dos pasos para añadir una capa extra de protección y dificultar el acceso no autorizado a tu cuenta.

Saber si tu cuenta de Instagram fue hackeada y actuar rápido es vital para proteger tu información personal y evitar problemas mayores. Instagram ofrece herramientas y procesos de recuperación efectivos, pero la prevención y la vigilancia constante siguen siendo las mejores defensas frente a los ciberdelincuentes.

Qué es el Mirumi, el

Cómo generar listas de reproducción

Sergey Brin aconseja a estudiantes

IA de Google permitirá que

Truco para saber si habrá
Barcelona y Real Madrid disputan

Juana Viale apostó al talento

Murió Beatriz González, la artista

