No se trata de la profesión: Jeff Bezos afirma que “solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA”

Jeff Bezos destacó en la Italian Tech Week la importancia de la inventiva como protección frente a la automatización laboral. (Reuters)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, abordó el futuro del empleo al afirmar que “solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la inteligencia artificial, aquel que posee la capacidad de inventar”.

Sus declaraciones, ofrecidas durante la Italian Tech Week 2025, se producen en un contexto global marcado por el avance de la inteligencia artificial y la preocupación por su impacto en el mercado laboral. Según el Foro Económico Mundial, la automatización podría afectar casi 50 millones de trabajos solo en Estados Unidos, mientras que la IA tiene el potencial de reemplazar más de la mitad de las tareas realizadas por analistas de mercado y representantes de ventas, de acuerdo con un análisis de Bloomberg.

Desde la presentación de ChatGPT en 2023, la inquietud entre trabajadores y empresas ha ido en aumento. Los expertos advierten que, aunque se prevé la creación de 170 millones de nuevos puestos de trabajo en esta década, la IA podría automatizar una cantidad equivalente, especialmente en labores de oficina y posiciones de nivel inicial. En ese sentido, el desarrollo de la inteligencia artificial podría transformar profundamente el acceso y la demanda de habilidades en las empresas.

El fundador de Amazon sostuvo que la creatividad será clave para sobrevivir en un mercado transformado por la inteligencia artificial. (Reuters)

Durante su intervención, Bezos explicó que la inventiva es el motor de la innovación y que constituye la base de todo avance tecnológico. El fundador de Amazon recordó cómo, de niño, aprendió el valor de la creatividad práctica al reparar un bulldozer con su abuelo en un rancho familiar de Texas.

“Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa”, relató ante la audiencia. Esta experiencia, según el empresario, le enseñó la importancia de resolver problemas con ingenio y determinación.

Bezos se definió como inventor por naturaleza y aseguró: “Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”. Explicó que esa mentalidad ha sido clave para el crecimiento de Amazon, que pasó de ser una pequeña librería online al gigante de las ventas por internet.

Según Bezos, el ingenio humano representa el motor de la innovación en empresas tecnológicas. (AFP)

Asimismo, señaló que busca ese perfil creativo en los candidatos que aspiran a un puesto en sus compañías. “Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, declaró. Para él, los profesionales con mentalidad innovadora mantienen vivas la experimentación y la capacidad de adaptación dentro de las organizaciones.

En una entrevista anterior, Bezos había reconocido: “Me dan más miedo dos jóvenes en un garaje que los competidores que ya conozco”, en referencia al surgimiento de empresas como Google o Apple. El auge de la inteligencia artificial ha acelerado un cambio en la forma en que las empresas valoran a sus trabajadores, priorizando la creatividad sobre los títulos o la antigüedad.

Poco después de estas declaraciones, Amazon anunció el despido de 1.800 ingenieros en Nueva York, California, Nueva Jersey y Washington. El recorte, que según CNBC podría alcanzar los 14.000 empleados a nivel global, generó sorpresa entre analistas. La directora de recursos humanos, Beth Galetti, aseguró al anunciar los despidos que la compañía mantendría su enfoque en la “innovación”.

Amazon's founder Jeff Bezos speaks during Bezos subrayó que busca perfiles creativos y con capacidad de invención entre los candidatos a sus compañías. (AFP)

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo continúa, mientras figuras como Jeff Bezos insisten en que la inventiva humana sigue siendo un diferencial insustituible para las empresas y la sociedad.