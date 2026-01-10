“Modo chat secreto” en WhatsApp: cómo ocultar conversaciones sin que nadie lo note

Conoce para qué sirve la privacidad avanzada de WhatsApp. (Foto: Composición)

WhatsApp incorporó y optimizó una función clave para quienes buscan mayor privacidad en sus conversaciones: la restricción de chats, una herramienta que permite ocultar mensajes sensibles en una carpeta protegida y evitar que su contenido quede a la vista de terceros.

La opción, conocida popularmente como “modo chat secreto”, apunta a reforzar la seguridad dentro de una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo, en un contexto donde el acceso al celular por parte de otras personas es cada vez más frecuente.

La novedad no implica la creación de un nuevo tipo de conversación ni un cambio visible en la interfaz principal, sino una mejora en los mecanismos de discreción. Las charlas restringidas dejan de aparecer en la lista general de chats y pasan a un espacio oculto, protegido por sistemas de autenticación biométrica o códigos de seguridad, como huella dactilar, reconocimiento facial o contraseña. Además, las notificaciones dejan de mostrar el contenido de los mensajes, reduciendo el riesgo de exposición accidental.

WhatsApp te permite ocultar chats con contenido sensible. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Esta función responde a una demanda creciente de los usuarios, que utilizan WhatsApp no solo para conversaciones informales, sino también para intercambiar información personal, laboral o sensible. En ese escenario, Meta, empresa propietaria de la plataforma, busca ofrecer herramientas que otorguen mayor control sobre la privacidad sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas o configuraciones complejas.

Qué es la restricción de chats y cómo funciona

La restricción de chats es una función que permite ocultar conversaciones específicas dentro de WhatsApp. A diferencia de archivar un chat, que solo lo mueve al final de la lista, esta opción lo vuelve invisible en la pantalla principal y lo protege mediante un sistema de verificación de identidad.

Una vez activada, la conversación se traslada a una carpeta especial que no muestra vistas previas ni detalles del contenido. Incluso si llega un mensaje nuevo, el usuario solo recibe una notificación genérica, sin el nombre del contacto ni el texto enviado. Para acceder al chat, es obligatorio superar el método de seguridad configurado previamente.

WhatsApp permite ocultar chats sensibles y que nadie se entere. (Foto: Meta)

WhatsApp aclara que esta protección se aplica únicamente en el dispositivo donde se activa. Es decir, si la cuenta está vinculada a varios equipos, la restricción debe configurarse de manera individual en cada uno.

Cómo activar el “modo chat secreto” paso a paso

El proceso para ocultar una conversación es simple y no requiere ajustes avanzados. El usuario debe mantener presionado el chat que desea proteger, tocar el menú de tres puntos ubicado en la parte superior y seleccionar la opción “Restringir la conversación”. A partir de allí, la aplicación solicita configurar o confirmar un método de desbloqueo, que puede ser biométrico o mediante un código.

Una vez completado el proceso, el chat desaparece de la lista principal y queda almacenado en la carpeta protegida. Para acceder a ella, es necesario desplazarse hasta el extremo superior de la pantalla o seguir la ruta que indique la app, y luego validar la identidad.

WhatsApp sigue reforzando la seguridad en su ecosistema. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este mecanismo resulta especialmente útil en situaciones donde otras personas pueden tomar el teléfono, ya sea de forma ocasional o habitual, como ocurre en entornos familiares, laborales o educativos.

Qué ocurre con las notificaciones y el historial

Uno de los aspectos más relevantes del modo chat secreto es el manejo de las notificaciones. Cuando un mensaje llega a una conversación restringida, WhatsApp no muestra el contenido ni el nombre del remitente. El aviso se limita a informar que hay un nuevo mensaje en un chat protegido, lo que añade una capa adicional de discreción.

El historial completo de mensajes y archivos multimedia se conserva mientras la restricción esté activa. Sin embargo, la plataforma advierte que si el usuario decide eliminar la restricción y, además, vaciar todos los chats protegidos, el contenido se borra de manera definitiva. Esto incluye mensajes, fotos, videos y documentos, así como el código secreto configurado para esa carpeta.

En los chats restringidos de WhatsApp, no aparecen los mensajes en el canal principal. (Meta)

Cómo desactivar la restricción de un chat

La función no es permanente y puede revertirse en cualquier momento. Para hacerlo, el usuario debe ingresar a la carpeta protegida mediante el método de verificación, abrir la conversación deseada y seleccionar la opción “Dejar de restringir chat” desde el menú. Tras esto, la charla vuelve a aparecer en la lista principal de WhatsApp como cualquier otra.

No obstante, es importante tener en cuenta que la eliminación total de los chats restringidos implica la pérdida irreversible de la información almacenada, por lo que se recomienda actuar con cautela.