YouTube permitirá elegir si quieres ver videos largos o Shorts cuando haces una búsqueda

YouTube habilitó un filtro que permite elegir entre videos largos o Shorts en las búsquedas

YouTube implementó un filtro que permite mostrar solo videos largos o únicamente Shorts al buscar contenido. (Imagen ilustrativa)

YouTube anunció un nuevo filtro que permite elegir entre videos largos o Shorts al realizar búsquedas, una función largamente solicitada por parte de la comunidad. La medida, que ya se encuentra activa en varios países, introduce una distinción clara entre los videos tradicionales y los contenidos cortos en formato vertical.

Según confirmó Google en su sección oficial de Ayuda, la actualización responde a la demanda de usuarios que preferían evitar los videos breves en sus resultados.

Cómo funciona el nuevo filtro de búsqueda de YouTube

La plataforma detalló que, al realizar una consulta y pulsar el botón de “Filtros”, ahora es posible seleccionar entre dos tipos de contenido: “Vídeos” o “Shorts”.

La nueva función responde a reclamos de usuarios que buscaban evitar los videos breves en los resultados de búsqueda. (Europa Press)

Al escoger la opción de videos largos, los Shorts desaparecen de los resultados, lo que permite navegar únicamente entre publicaciones de formato tradicional. Aunque la función no elimina completamente los Shorts de YouTube, representa el primer paso concreto hacia una experiencia más personalizada para quienes apuestan por contenidos extensos.

El nuevo filtro se integra en el menú de búsqueda bajo el apartado “Tipo”, donde aparecen las opciones diferenciadas. La selección debe activarse en cada búsqueda, ya que no permanece fija, lo que ha generado algunas críticas entre usuarios. A pesar de este detalle, la función representa la primera vez que la plataforma reconoce la necesidad de segmentar ambos estilos de contenido.

Desde la llegada de los Shorts, inspirados en el éxito de TikTok, muchos usuarios manifestaron molestias por la integración forzada de este formato. Los videos verticales y breves, orientados al consumo rápido y la retención, lograron popularidad, pero también generaron rechazo en quienes utilizan YouTube desde computadoras o televisores, o buscan análisis más profundos.

Al seleccionar “Vídeos”, los Shorts desaparecen y solo se muestran publicaciones de formato tradicional. (Reuters)

Hasta ahora, los resultados de búsqueda y la sección de suscripciones mezclaban ambos formatos, sin posibilidad de separación nativa.

Nuevas actualizaciones

Google también actualizó otras herramientas de búsqueda: el menú “Ordenar por” ahora se denomina “Prioridad”, y el criterio “Número de visualizaciones” pasó a llamarse “Popularidad”, facilitando la identificación de los videos más vistos.

Además, la plataforma eliminó filtros poco utilizados, como “Fecha de subida: última hora” y “Ordenar por valoración”. La empresa señaló que las opciones eliminadas quedaban cubiertas por otros criterios existentes, como la fecha de publicación general y la popularidad, ajustes que buscan simplificar la experiencia de búsqueda.

Google también cambió el nombre de algunos filtros de YouTube. (Europa Press)

Pese a la actualización, la presencia de Shorts no desaparece del todo. Los videos cortos siguen visibles en la pestaña de Suscripciones y en otras secciones del feed principal. Por ahora, no existe una configuración global que permita desactivar los Shorts de manera permanente, lo que mantiene abierto el principal reclamo de quienes prefieren solo videos largos.

La introducción de los Shorts reavivó el debate sobre el rumbo de las plataformas de video. Mientras los contenidos cortos priorizan la inmediatez y la repetición, un sector de la audiencia valora los videos largos y las producciones elaboradas que mantienen la esencia original de YouTube.

La nueva función marca un precedente: por primera vez, la plataforma ofrece una herramienta nativa para filtrar los Shorts, sin tener que depender de extensiones externas. El cambio refleja que la presión de los usuarios comienza a impactar en las decisiones de la empresa.

