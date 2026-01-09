Tecno

Este país pondrá límites a los anuncios largos de YouTube a partir de febrero

La medida busca frenar el aumento de anuncios intrusivos y mejorar la experiencia de los usuarios sin obligarlos a pagar suscripciones premium

País de Asia busca regular
País de Asia busca regular la publicidad en YouTube y otros sitios de streaming. (YouTube)

Vietnam se convertirá, a partir del próximo 15 de febrero, en el primer país del mundo en regular por ley la duración de los anuncios en YouTube y otras plataformas de streaming. La nueva normativa prohibirá los anuncios publicitarios largos que no puedan omitirse después de los primeros cinco segundos.

La legislación surge como respuesta directa a una tendencia cada vez más visible en YouTube: el aumento tanto en la cantidad como en la duración de los anuncios, incluso en videos cortos.

Según informó Vietnam News, la norma no solo limitará los anuncios en video, sino que también impedirá otras estrategias publicitarias que dificultan la experiencia del espectador. Entre ellas, se prohíbe obligar a los usuarios a esperar antes de poder cerrar anuncios con imágenes estáticas y el uso de botones de cierre falsos en anuncios emergentes, una práctica diseñada para inducir clics involuntarios.

Vietnam plantea limitar la publicidad
Vietnam plantea limitar la publicidad en YouTube. (YouTube)

Aunque el foco principal está puesto en YouTube, la regulación no se limita a una sola plataforma. Servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime también quedarán alcanzados por la ley, lo que implica que no podrán mostrar anuncios largos sin opción de omitirlos dentro del territorio vietnamita.

De este modo, el país asiático establece un marco común para distintas aplicaciones de video, independientemente de su modelo de negocio o alcance global. Vietnam, por ahora, es el único país que ha decidido intervenir de manera directa en este aspecto del ecosistema digital.

En otras regiones, el debate sobre la saturación publicitaria continúa abierto, pero sin medidas regulatorias concretas. Mientras tanto, los usuarios que buscan evitar anuncios extensos suelen recurrir a alternativas como la suscripción a YouTube Premium o el uso de aplicaciones de código abierto que modifican el funcionamiento de la plataforma.

Ante la saturación de publicidad,
Ante la saturación de publicidad, Vietnam propone limitarla en YouTube y otros servicios de streaming. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un contexto global marcado por la monetización del contenido

La decisión de Vietnam se produce en un contexto más amplio de discusión sobre los modelos de monetización de las plataformas digitales y su impacto tanto en usuarios como en creadores.

La publicidad sigue siendo el pilar central de ingresos para servicios como YouTube, pero su implementación genera tensiones constantes entre rentabilidad, experiencia de uso y sostenibilidad del ecosistema.

Este debate quedó expuesto recientemente en X, la red social propiedad de Elon Musk, donde el propio empresario reconoció fallas en el sistema de monetización de la plataforma. Musk admitió que X no está recompensando de manera justa a quienes generan contenido y señaló que YouTube ha logrado un esquema más eficiente y equilibrado en ese aspecto.

X presenta problemas de monetización
X presenta problemas de monetización con sus creadores de contenido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La declaración se dio en medio de reclamos públicos de creadores y de discusiones internas sobre posibles cambios urgentes en los pagos. La conversación se intensificó luego de que Nikita Bier, directora de producto de X, anunciara la llegada de mejoras orientadas a usuarios avanzados. Aunque el mensaje apuntaba a ajustes técnicos, abrió la puerta a nuevas críticas relacionadas con la monetización.

Reclamos de creadores y autocrítica interna

Uno de los reclamos más visibles llegó de parte de un usuario identificado como Peter Duan, quien expresó su descontento con los ingresos recibidos. Según señaló, sus pagos eran sistemáticamente menores en comparación con los de otros creadores, pese a generar métricas similares. Bier respondió planteando que el esquema actual podría estar causando más perjuicios que beneficios y sugirió la necesidad de rediseñar por completo el sistema.

Fue entonces cuando Musk intervino para matizar la discusión. Para el empresario, el problema no radica en la existencia de pagos a los creadores, sino en que estos son inferiores a lo que la plataforma podría ofrecer y no están asignados con la precisión necesaria. En ese contexto, destacó el modelo de YouTube como un ejemplo más sólido de distribución de ingresos.

Elon Musk reconoció que YouTube
Elon Musk reconoció que YouTube tiene un buen sistema de monetización.

Dos modelos bajo la lupa

Mientras Vietnam avanza en limitar la publicidad para proteger la experiencia del usuario, plataformas como X enfrentan el desafío opuesto: cómo mejorar la monetización sin alienar a su base de creadores ni depender exclusivamente de formatos publicitarios agresivos.

YouTube queda, así, en el centro de ambas discusiones: por un lado, como plataforma señalada por el exceso de anuncios; por otro, como referencia en la distribución de ingresos.

