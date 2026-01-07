Tecno

WhatsApp agrega funciones en los grupos: etiquetas de miembros, stickers de texto y más

Estas mejoras se suman a las recientes novedades para compartir archivos de hasta 2 GB

WhatsApp lanza etiquetas de miembro
WhatsApp lanza etiquetas de miembro personalizables para facilitar la identificación de roles en chats grupales y optimizar la organización. (WhatsApp)

WhatsApp introduce nuevas funciones pensadas para mejorar la experiencia de los chats en grupo, facilitando la organización y la expresión dentro de cada comunidad digital.

Estas novedades, diseñadas para usuarios de diferentes dispositivos, se suman a un conjunto de herramientas que han convertido a la aplicación en una de las principales plataformas de comunicación colectiva.

Cuáles son las mejoras que llegan a WhatsApp

  • Etiquetas de miembro personalizables 

Cada integrante puede asignarse una etiqueta específica, visible para todos los miembros del grupo. Esto permite que una persona sea identificada como “el papá de Ana” en un grupo escolar, y como “arquero” en el grupo del equipo de fútbol.

Las etiquetas se configuran de manera independiente para cada chat grupal, facilitando el reconocimiento de roles y aportando contexto a las conversaciones.

La nueva función de stickers
La nueva función de stickers de texto de WhatsApp permite transformar palabras o frases en stickers personalizados, potenciando la creatividad y expresión en los grupos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
  • Stickers de texto 

WhatsApp habilita la opción de transformar cualquier palabra o frase en un sticker directamente desde la función de búsqueda de stickers. Esta herramienta ayuda a resaltar mensajes clave y aporta una vía creativa de expresión.

Los usuarios pueden sumar stickers recién creados a sus paquetes personales, sin necesidad de enviarlos primero a un chat, optimizando así la organización y reutilización de estos elementos visuales.

  • Recordatorios de eventos 

Cuando se genera un evento en un chat grupal, es posible establecer recordatorios personalizados para los invitados. De acuerdo con WhatsApp, esto facilita que todos recuerden asistir a una fiesta, participar en una reunión virtual o sumarse a cualquier tipo de evento coordinado desde la aplicación.

La función contribuye a que las actividades grupales sean más organizadas y reduce los olvidos entre los participantes.

Los recordatorios de eventos en
Los recordatorios de eventos en grupos de WhatsApp ayudan a mejorar la coordinación y la asistencia a actividades organizadas dentro de la aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Estas novedades se agregan a otras funciones ya disponibles, que han reforzado la interacción en los grupos:

  • Envío de archivos grandes: WhatsApp permite compartir archivos de hasta 2 GB, lo que facilita el intercambio de documentos, fotos y videos de alta calidad entre numerosos participantes.
  • Archivos multimedia en alta definición: la opción de enviar fotos y videos en calidad HD brinda una experiencia visual mejorada para quienes comparten contenidos gráficos con frecuencia.
  • Pantallas compartidas y chats de audio: los grupos pueden aprovechar la función de pantalla compartida para presentaciones o demostraciones, además de los chats de audio grupales, útiles para reuniones o discusiones en tiempo real.

Qué otras funciones llegarían a WhatsApp en 2026

WhatsApp está desarrollando otras novedades con un enfoque claro en la seguridad, la personalización y una experiencia de usuario más eficiente y atractiva.

Según adelanta WABetaInfo, una de las principales apuestas es la configuración de seguridad estricta. Esta función, actualmente en pruebas para sistemas Android y iOS, permitirá que cada usuario active una serie de medidas avanzadas desde el menú de ajustes, sección privacidad y opciones avanzadas.

Al habilitar esta modalidad, WhatsApp implementará políticas automáticas que refuerzan la privacidad: bloqueo de archivos multimedia enviados por desconocidos, eliminación de la vista previa de enlaces, silenciamiento de llamadas de números no guardados, y restricción de invitaciones a grupos.

En 2026, WhatsApp planea incluir
En 2026, WhatsApp planea incluir un modo de seguridad estricta que bloqueará archivos de desconocidos y restringirá invitaciones a grupos para mayor privacidad. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

El equipo de Meta avanza en un rediseño visual de los chats. Las burbujas de mensaje adoptarán esquinas más redondeadas y una separación visual más definida entre respuestas, lo que hará más fácil seguir conversaciones extensas, sobre todo en grupos con mucha actividad.

Otra función esperada es el acceso directo a la cámara desde la galería dentro de los chats. Esta integración, ya disponible en el programa beta de Android, permite alternar de forma inmediata entre los archivos guardados y la captura de nuevas imágenes o videos.

Por último, WhatsApp Web daría un salto de calidad al incorporar llamadas de voz y video directamente desde el navegador. Esta actualización permitirá iniciar y recibir comunicaciones individuales o grupales sin necesidad de instalar la versión de escritorio, nivelando la experiencia entre plataformas móviles y web.

Los controles avanzados permitirán gestionar notificaciones específicas para llamadas, y los usuarios podrán configurar estas alertas de manera independiente para cada dispositivo: las preferencias en WhatsApp Web no afectarán a las del móvil, garantizando flexibilidad y control sobre las interrupciones.

