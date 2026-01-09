Tecno

Lista de modelos de TV que son compatibles con la IA Gemini

Con la IA de Gemini, Google apunta transformar la forma en que se interactúa y se accede al contenido audiovisual en los hogares


Google prevé expandir Gemini para TV a más regiones e idiomas tras su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá. (Europa Press)

En los últimos meses, Google ha dado un paso adelante con la integración de inteligencia artificial al incorporar Gemini en dispositivos con Google TV. Esta innovación permite a los usuarios interactuar con sus televisores de manera más intuitiva y personalizada, optimizando la experiencia de consumo de contenido y ampliando las posibilidades de búsqueda y recomendación desde la pantalla del hogar.

Modelos de televisores compatibles con Gemini

Según información oficial, Gemini para TV está disponible únicamente en dispositivos Google TV seleccionados, en ciertos países y regiones, y solo para personas mayores de 18 años. Los modelos compatibles actualmente son:

  • TCL: QM9K, QM7K, QM8K y X11K
  • Google TV Streamer
  • Walmart onn.: Modelo 4K Pro
  • Hisense: U7, U8 y UX

Gemini ya está disponible en modelos específicos de TCL, Hisense y en el Google TV Streamer. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Principales funciones de Gemini en Google TV

  • Búsqueda avanzada de contenido: Los usuarios pueden pedirle a Gemini que encuentre programas de TV o películas, ya sea por título, género o características específicas.
  • Recomendaciones personalizadas: La IA sugiere contenido basado en los gustos y hábitos de visualización, facilitando el descubrimiento de nuevas opciones adaptadas a cada perfil.
  • Respuestas inteligentes: Es posible conversar de forma natural con Gemini y recibir respuestas detalladas sobre una amplia variedad de temas, desde información sobre películas similares hasta explicaciones educativas para niños.
  • Interacción por voz: Los usuarios pueden realizar preguntas como “¿Qué películas son similares a Misión Imposible, pero más divertidas?” o “¿Puedes explicarle el sistema solar a mi hijo que está en tercer grado?”.
  • Evaluación y retroalimentación: Se puede valorar la calidad de las respuestas de Gemini con opciones de “Me gusta” o “No me gusta”, y enviar comentarios si se detectan errores o información imprecisa.

La IA de Gemini permite encontrar películas y series por título, género o características detalladas.(Google)

Recomendaciones de uso y disponibilidad geográfica

Google recomienda utilizar Gemini para TV de manera responsable. No debe emplearse como asesor médico, financiero o en temas críticos, ya que la inteligencia artificial está en evolución y puede ofrecer datos incorrectos o imprecisos. La compañía invita a los usuarios a participar en la mejora continua del sistema mediante la evaluación y retroalimentación directa.

Por el momento, Gemini para TV se encuentra disponible en Estados Unidos y Canadá, únicamente en inglés y francés. No se ha anunciado oficialmente su llegada a otros países, aunque Google mantiene abierta la posibilidad de expandir el servicio a nuevas regiones e idiomas en el futuro.

Novedades para 2026

Para este año, Google lanzó una actualización de Google TV, enfocada en nuevas funciones de Gemini.


Las nuevas funciones incluyen búsquedas contextuales, control por voz y edición de fotos desde la TV. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales novedades se encuentra la capacidad de realizar búsquedas contextuales por lenguaje natural, ofreciendo respuestas visuales en tiempo real, que pueden incluir imágenes, videos y datos actualizados sin interrumpir la visualización. Además, se estrena la función “deep dives”, que guía al usuario en la selección de películas y series de acuerdo con sus preferencias, y un sistema de control por voz que permite ajustar imagen y sonido mediante instrucciones cotidianas.

Otra innovación destacada es la integración de Google Fotos, que permite buscar imágenes por personas, lugares o momentos específicos y editar fotos desde la pantalla. La inteligencia artificial también facilita la creación de fondos de pantalla interactivos y la edición de imágenes por voz, ampliando las posibilidades creativas desde el televisor.

El despliegue inicial de estas funciones comenzará en modelos TCL y se expandirá progresivamente a otros dispositivos compatibles, reforzando la apuesta de Google por la personalización del entorno doméstico mediante inteligencia artificial.










Uruguay recibe una donación de tres islas de multimillonario de Estados Unidos en zona limítrofe con Argentina