Tecno

Google TV integra Gemini con generación de imágenes y control por voz

Gemini también se conecta con Google Photos, lo que permite buscar personas, lugares y momentos específicos utilizando lenguaje natural

Guardar
Gemini adapta sus respuestas combinando
Gemini adapta sus respuestas combinando imágenes, videos y datos actualizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del CES 2026, Google anunció una serie de funciones avanzadas impulsadas por Gemini que llegarán próximamente a Google TV. El objetivo es transformar el televisor en un centro interactivo y creativo, donde la inteligencia artificial potencie la exploración de contenidos, la personalización visual y la configuración por comandos de voz.

Con estas mejoras, Google buscaría que la TV deje de ser un dispositivo pasivo y se convierta en el eje del entretenimiento y el aprendizaje en el hogar.

Exploración visual y aprendizaje interactivo en pantalla grande

Entre las nuevas funciones, destaca un renovado marco visual para investigar temas de interés en tiempo real. Gemini adapta sus respuestas combinando imágenes, videos y datos actualizados, como resultados deportivos, para que la experiencia de búsqueda sea más dinámica y accesible en pantalla grande.

Las funciones impulsadas por Gemini
Las funciones impulsadas por Gemini estarán disponibles inicialmente en dispositivos seleccionados de TCL. (Google)

Google introduce además los “Deep dives”, recorridos narrados e interactivos que simplifican conceptos complejos y los hacen comprensibles incluso para usuarios sin experiencia técnica o para niños. El televisor se convierte así en una especie de enciclopedia visual, ideal para profundizar en cualquier temática sin depender de otros dispositivos.

Generación de imágenes y edición desde el televisor

Gemini se integra con Google Photos, permitiendo la búsqueda de personas, lugares y momentos específicos mediante lenguaje natural. La función Photos Remix añade la posibilidad de aplicar estilos artísticos a las imágenes, y de crear presentaciones cinematográficas e inmersivas directamente en la TV.

Herramientas como Nano Banana y Veo permiten reimaginar fotos personales o generar contenido visual original sin moverse del sillón, ampliando las posibilidades creativas dentro del ecosistema Google TV.

Una característica de Gemini es
Una característica de Gemini es su capacidad para comprender y responder a instrucciones en lenguaje natural. GOOGLE

Por otro lado, una de las mejoras más prácticas es la capacidad de ajustar la configuración de imagen y sonido mediante comandos de voz sencillos, como “la pantalla está muy oscura” o “no se entiende el diálogo”.

Esto permite optimizar el brillo, el contraste o el audio sin interrumpir la reproducción ni navegar por menús complejos. La propuesta apunta a solucionar una de las barreras históricas de las Smart TV: la dificultad de acceso a ajustes avanzados para el usuario promedio.

Disponibilidad y requisitos técnicos para las nuevas funciones de Google TV

Las funciones impulsadas por Gemini estarán disponibles inicialmente en dispositivos seleccionados de TCL, para luego expandirse a otros equipos con Google TV. El sistema está optimizado para pantallas grandes y requiere una cuenta de Google, conexión a internet y Android TV OS 14 o superior. La disponibilidad puede variar según región e idioma.

Google buscaría que la TV
Google buscaría que la TV deje de ser un dispositivo pasivo. (Foto: Google)

Con esta integración, Google refuerza la tendencia de llevar la inteligencia artificial al centro del hogar, posicionando al televisor como un punto clave para el entretenimiento, el aprendizaje y la creación de contenido visual, más allá del consumo tradicional de streaming.

Cómo funciona Gemini en la PC

Gemini es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google que puede integrarse en computadoras para mejorar la productividad y la gestión de información. En la PC, funciona principalmente a través de aplicaciones y servicios compatibles, como navegadores web o programas de oficina, donde actúa como asistente digital.

Al utilizar Gemini, los usuarios pueden solicitar ayuda para resumir documentos, redactar textos, traducir idiomas o buscar información relevante en internet, todo desde la misma interfaz. El sistema analiza el contexto y el contenido de las tareas para ofrecer respuestas precisas y soluciones adaptadas a las necesidades del usuario.

Además, Gemini puede integrarse con otros programas y herramientas de la PC para automatizar procesos rutinarios y facilitar el trabajo diario. Gracias a su capacidad de aprendizaje, la plataforma se ajusta a los hábitos y preferencias de cada persona, optimizando el flujo de trabajo y simplificando la interacción con la tecnología.

Temas Relacionados

Google TVGeminiLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

CES 2026: L’Oréal anuncia tecnología de belleza con luz infrarroja para el cabello

El dispositivo Light Straight + Multi-styler emplea radiación infrarroja para lograr temperaturas de peinado más bajas que los alisadores convencionales

CES 2026: L’Oréal anuncia tecnología

Modo tablet en el celular: cómo configurarlo y para qué sirve

Este modo reorganiza menús y contenido en el móvil, facilitando la navegación y la productividad

Modo tablet en el celular:

Esta función del aire acondicionado ayuda a combatir el calor extremo y ahorrar energía

La opción, señalada con gotas de agua en el control del electrodoméstico, extrae el exceso de vapor y contribuye a generar espacios más frescos y saludables

Esta función del aire acondicionado

El sonido clave en una llamada que podría revelar si alguien la está grabando

El aviso sonoro no se repite durante la llamada, por lo que prestar atención a los primeros segundos resulta clave para detectarlo

El sonido clave en una

Así es el papel electrónico, la tecnología que cambiaría la forma en la que usamos el celular, televisores y demás pantallas

Esta tecnología permite reproducir imágenes en color realistas con píxeles tan pequeños como los fotorreceptores del ojo humano

Así es el papel electrónico,
DEPORTES
No sabía que lo estaban

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

Fue campeón en Boca, jugó con Messi en la Selección, borró a Neymar y a los 33 años fichó en un equipo de un pueblo de 11.000 habitantes

“Cristiano Ronaldo versus Messi”: los detalles del encuentro entre Faustino Oro y Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo

Cortaba el pasto en las canchas auxiliares del club Crucero del Norte y encontró un cadáver

TELESHOW
La historia de Pamela Pombo,

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

Christian Petersen recibió el alta luego de casi un mes internado

La felicidad de Jimena Barón por el logro con su pareja: “Todavía no caigo”

INFOBAE AMÉRICA

Un muerto y tres heridos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro

El enigma de Pa 30, la supernova que desafía la física y podría reescribir la historia de las estrellas

El conflicto diplomático entre China y Japón escala con nuevas restricciones comerciales