Google TV integra Gemini con generación de imágenes y control por voz

Gemini adapta sus respuestas combinando imágenes, videos y datos actualizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del CES 2026, Google anunció una serie de funciones avanzadas impulsadas por Gemini que llegarán próximamente a Google TV. El objetivo es transformar el televisor en un centro interactivo y creativo, donde la inteligencia artificial potencie la exploración de contenidos, la personalización visual y la configuración por comandos de voz.

Con estas mejoras, Google buscaría que la TV deje de ser un dispositivo pasivo y se convierta en el eje del entretenimiento y el aprendizaje en el hogar.

Exploración visual y aprendizaje interactivo en pantalla grande

Entre las nuevas funciones, destaca un renovado marco visual para investigar temas de interés en tiempo real. Gemini adapta sus respuestas combinando imágenes, videos y datos actualizados, como resultados deportivos, para que la experiencia de búsqueda sea más dinámica y accesible en pantalla grande.

Las funciones impulsadas por Gemini estarán disponibles inicialmente en dispositivos seleccionados de TCL. (Google)

Google introduce además los “Deep dives”, recorridos narrados e interactivos que simplifican conceptos complejos y los hacen comprensibles incluso para usuarios sin experiencia técnica o para niños. El televisor se convierte así en una especie de enciclopedia visual, ideal para profundizar en cualquier temática sin depender de otros dispositivos.

Generación de imágenes y edición desde el televisor

Gemini se integra con Google Photos, permitiendo la búsqueda de personas, lugares y momentos específicos mediante lenguaje natural. La función Photos Remix añade la posibilidad de aplicar estilos artísticos a las imágenes, y de crear presentaciones cinematográficas e inmersivas directamente en la TV.

Herramientas como Nano Banana y Veo permiten reimaginar fotos personales o generar contenido visual original sin moverse del sillón, ampliando las posibilidades creativas dentro del ecosistema Google TV.

Una característica de Gemini es su capacidad para comprender y responder a instrucciones en lenguaje natural. GOOGLE

Por otro lado, una de las mejoras más prácticas es la capacidad de ajustar la configuración de imagen y sonido mediante comandos de voz sencillos, como “la pantalla está muy oscura” o “no se entiende el diálogo”.

Esto permite optimizar el brillo, el contraste o el audio sin interrumpir la reproducción ni navegar por menús complejos. La propuesta apunta a solucionar una de las barreras históricas de las Smart TV: la dificultad de acceso a ajustes avanzados para el usuario promedio.

Disponibilidad y requisitos técnicos para las nuevas funciones de Google TV

Las funciones impulsadas por Gemini estarán disponibles inicialmente en dispositivos seleccionados de TCL, para luego expandirse a otros equipos con Google TV. El sistema está optimizado para pantallas grandes y requiere una cuenta de Google, conexión a internet y Android TV OS 14 o superior. La disponibilidad puede variar según región e idioma.

Google buscaría que la TV deje de ser un dispositivo pasivo. (Foto: Google)

Con esta integración, Google refuerza la tendencia de llevar la inteligencia artificial al centro del hogar, posicionando al televisor como un punto clave para el entretenimiento, el aprendizaje y la creación de contenido visual, más allá del consumo tradicional de streaming.

Cómo funciona Gemini en la PC

Gemini es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google que puede integrarse en computadoras para mejorar la productividad y la gestión de información. En la PC, funciona principalmente a través de aplicaciones y servicios compatibles, como navegadores web o programas de oficina, donde actúa como asistente digital.

Al utilizar Gemini, los usuarios pueden solicitar ayuda para resumir documentos, redactar textos, traducir idiomas o buscar información relevante en internet, todo desde la misma interfaz. El sistema analiza el contexto y el contenido de las tareas para ofrecer respuestas precisas y soluciones adaptadas a las necesidades del usuario.

Además, Gemini puede integrarse con otros programas y herramientas de la PC para automatizar procesos rutinarios y facilitar el trabajo diario. Gracias a su capacidad de aprendizaje, la plataforma se ajusta a los hábitos y preferencias de cada persona, optimizando el flujo de trabajo y simplificando la interacción con la tecnología.