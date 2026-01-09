Tecno

Gobiernos luchan contra X por las imágenes sexualizadas que comparte Grok

La difusión masiva de imágenes sexuales generadas por IA en X desató alertas en Europa, Reino Unido, Australia e India

Guardar
Gobiernos contra X por las
Gobiernos contra X por las imágenes sexualizadas que comparte Grok.

Durante las últimas semanas, gobiernos y organismos reguladores de distintas partes del mundo intensificaron su presión contra X y su empresa asociada xAI, luego de que el chatbot Grok quedara vinculado a la difusión masiva de imágenes sexualizadas generadas por inteligencia artificial sin consentimiento.

El fenómeno, que afectó principalmente a mujeres —incluidas figuras públicas, periodistas, víctimas de delitos e incluso líderes políticas—, expuso las limitaciones actuales de la regulación tecnológica frente al avance acelerado de la IA generativa.

La polémica escaló tras la publicación de un informe de investigación de Copyleaks, fechado el 31 de diciembre, que alertó sobre la magnitud del problema. En una primera estimación, el estudio calculó que se publicaba una imagen manipulada por minuto en X.

Grok es investigado por diferentes
Grok es investigado por diferentes gobiernos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Sin embargo, análisis posteriores revelaron una dimensión mucho mayor: una muestra recolectada entre el 5 y el 6 de enero detectó cerca de 6.700 imágenes por hora durante un lapso de 24 horas. La cifra encendió alarmas entre autoridades, especialistas en derechos digitales y organizaciones de protección de las víctimas.

El caso puso en el centro del debate el rol de Grok, el chatbot desarrollado por xAI e integrado a X, y la decisión de lanzar el modelo sin salvaguardas estrictas para la generación de imágenes.

Aunque las críticas se multiplicaron a nivel internacional, los mecanismos para frenar este tipo de contenidos resultaron, en muchos casos, limitados o poco claros. Para los reguladores, el episodio se convirtió en una prueba concreta de los desafíos que plantea la inteligencia artificial cuando se combina con plataformas de alcance global.

Tras la publicación de miles
Tras la publicación de miles de imágenes sexualizadas, los gobiernos de diferentes partes del mundo enviaron un mensaje a xAI.

La respuesta más firme hasta el momento provino de la Comisión Europea. El organismo ordenó a xAI conservar toda la documentación relacionada con Grok, una medida que suele anticipar investigaciones formales bajo el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

Si bien la Comisión no confirmó la apertura de un expediente, la decisión fue interpretada como una señal de advertencia. La preocupación aumentó tras informes periodísticos que sugieren que Elon Musk habría intervenido para evitar la implementación de filtros de seguridad más estrictos en la generación de imágenes.

Desde X no se detalló si se introdujeron cambios técnicos profundos en el funcionamiento de Grok. La compañía sí eliminó la pestaña de medios públicos de la cuenta oficial del chatbot y publicó comunicados en los que condenó el uso de herramientas de IA para producir material ilegal, incluido contenido sexual infantil.

Elon Musk habría intervenido para
Elon Musk habría intervenido para evitar que Grok sea regulada. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo/File Photo/File Photo

“Cualquiera que use o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”, señaló la cuenta de X Safety a comienzos de enero, en línea con mensajes previos del propio Musk.

En el Reino Unido, la reacción también fue inmediata. La Oficina de Comunicaciones (Ofcom) confirmó que mantiene contacto con xAI y que realizará una evaluación rápida para determinar posibles incumplimientos normativos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó públicamente la situación como “vergonzosa” y “repugnante”, y aseguró que el regulador cuenta con respaldo total del gobierno para actuar si fuera necesario.

Grok es la IA que
Grok es la IA que se encuentra integrada en X. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Australia siguió una línea más cautelosa. La comisionada de seguridad electrónica, Julie Inman-Grant, informó que su oficina recibió el doble de denuncias vinculadas a Grok desde fines de 2025. No obstante, evitó anunciar sanciones concretas y se limitó a señalar que se utilizarán las herramientas regulatorias disponibles para investigar y evaluar los próximos pasos.

El escenario más complejo para X podría darse en India, uno de sus mercados más grandes. Allí, Grok fue objeto de una queja formal presentada por un miembro del Parlamento. El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) exigió a la plataforma un informe detallado de las medidas adoptadas, con plazos ajustados.

Aunque X presentó una respuesta el 7 de enero, las autoridades aún no confirmaron si la consideran suficiente. En caso contrario, la empresa podría perder su estatus de “puerto seguro”, una protección legal clave para operar en el país.

Temas Relacionados

XGrokxAILo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Este país pondrá límites a los anuncios largos de YouTube a partir de febrero

La medida busca frenar el aumento de anuncios intrusivos y mejorar la experiencia de los usuarios sin obligarlos a pagar suscripciones premium

Este país pondrá límites a

Nueva función de WhatsApp cambia la forma en que los usuarios envían y eliminan mensajes

Con esta nueva función, WhatsApp busca dar mayor control sobre la duración de los mensajes sin reemplazar las opciones actuales de 24 horas, 7 días y 90 días

Nueva función de WhatsApp cambia

Elon Musk restringe el acceso gratuito a la IA generativa Grok en la plataforma X

La empresa de inteligencia artificial ajustó su política tras denuncias, mientras la presión política y regulatoria crece en Europa

Elon Musk restringe el acceso

Microsoft mejora una de las herramientas más usadas de Word y cambia la forma de editar documentos

Microsoft introdujo cambios prácticos en Word que van más allá de la IA, enfocándose en optimizar tareas cotidianas como enlazar texto

Microsoft mejora una de las

Pelea de robots humanoides en el CES 2026 dejó al público sorprendido

La Ultimate Fighting Robot debutó como un nuevo formato de espectáculo tecnológico, combinando robótica avanzada, sensores de movimiento y transmisión visual

Pelea de robots humanoides en
DEPORTES
El Rally Dakar completó su

El Rally Dakar completó su primera semana: los argentinos que pelean por el triunfo en Arabia Saudita

La confusión del nuevo refuerzo de River Plate ante el formato del torneo argentino: “Todavía no lo entiendo”

Las leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

Tras su salida de River Plate, Jeremías Ledesma fue presentado como refuerzo de Rosario Central

TELESHOW
Luciano Castro, el galán de

Luciano Castro, el galán de las mil historias, en el ojo de la tormenta: romances, secretos y reencuentros

Federico Bal contó cómo afrontó la primera crisis de pareja con Evelyn Botto: “Quería ver qué nos pasaba”

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

INFOBAE AMÉRICA

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Argentina participará del acto de firma el 17 de enero en Asunción

Las coincidencias entre Los Simpson y la actualidad que reavivan su fama de serie “visionaria”

Ecuador: autoridad electoral busca a excandidatos correístas por el financiamiento de campaña

Una jueza en Estados Unidos evalúa la deportación de José Serrano mientras avanza el caso Villavicencio en Ecuador

Cómo el narcisismo se beneficia de la indiferencia y la falta de atención social