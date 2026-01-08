Tecno

Google presenta una nueva herramienta que usa IA para transformar las clases en podcast

Google integró en Classroom una función que permite a docentes crear lecciones en formato podcast mediante Gemini

Guardar
La nueva herramienta de Google
La nueva herramienta de Google Classroom genera lecciones en audio personalizadas a partir de indicaciones del docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha incorporado en su plataforma Google Classroom una función basada en inteligencia artificial que permite a los docentes generar lecciones en formato podcast, orientadas a captar la atención de estudiantes familiarizados con este tipo de contenidos. La herramienta utiliza Gemini, el sistema de IA de la compañía, para crear audios personalizados y adaptados a los objetivos educativos de cada clase.

Para utilizar la función, los profesores acceden a la pestaña específica de Gemini dentro de Google Classroom, donde pueden seleccionar el grado escolar, definir el tema y establecer los objetivos de aprendizaje.

Está disponibles opciones de personalización, como el número de participantes en el audio y el estilo de conversación, que puede variar entre entrevistas, mesas redondas y diálogos informales. Esta característica está disponible para quienes cuenten con suscripciones a Google Workspace Education Fundamentals, Standard y Plus.

Gemini permite elegir estilo de
Gemini permite elegir estilo de podcast, número de participantes y objetivos de aprendizaje para cada lección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato de audio busca aprovechar el creciente interés de los estudiantes por los podcasts. Se estima que unos 35 millones de personas de la Generación Z en Estados Unidos escuchan podcasts cada mes. Universidades y centros educativos han incrementado la producción de series propias, mientras que los alumnos recurren cada vez más a este tipo de recursos para complementar su formación.

La integración de podcasts como herramienta educativa también pretende impulsar el aprendizaje autónomo, ya que los estudiantes pueden repetir los episodios cuando lo necesiten o si han faltado a una clase. No obstante, el uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo continúa generando inquietudes entre los docentes.

Existe preocupación por la posible dependencia de los estudiantes respecto a soluciones como ChatGPT y otros sistemas generativos para resolver tareas.

La función busca captar la
La función busca captar la atención de estudiantes habituados al consumo de podcasts y facilitar el aprendizaje autónomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google recomienda a los profesores revisar y adaptar todo el contenido creado por la IA antes de compartirlo con los alumnos, asegurando así la pertinencia y precisión de la información según el contexto escolar y las políticas educativas locales. La función Gemini para Classroom debutó en 2024 y, desde entonces, la empresa ha sumado mejoras orientadas a la creación de materiales didácticos personalizados y al desarrollo de planes de clase.

Otras funciones de Google Classroom

La plataforma permite a los docentes crear exámenes de manera automatizada mediante inteligencia artificial. Los educadores pueden subir archivos desde Google Drive o ingresar textos manualmente, seleccionar las habilidades que desean evaluar y generar preguntas adaptadas al nivel educativo y a los objetivos de aprendizaje.

Las preguntas pueden exportarse a formularios o documentos de Google y ser editadas por el profesor antes de asignarlas a los estudiantes.

Classroom ya ofrece generación automatizada
Classroom ya ofrece generación automatizada de exámenes y preguntas con inteligencia artificial. (Google)

Google Classroom también facilita la organización y distribución de materiales. Los profesores pueden subir documentos, enlaces, presentaciones o videos y organizarlos por temas en la sección de “Trabajo de clase”. Además, la plataforma permite crear clases virtuales, asignar tareas con fechas de entrega y recursos adicionales, y proporcionar retroalimentación y calificaciones directamente sobre el trabajo entregado por los estudiantes.

Otra funcionalidad clave es la gestión eficiente de clases y estudiantes. Los profesores pueden invitar a los alumnos por correo electrónico o a través de un código único, organizar el contenido por asignatura y sección, y mantener una comunicación centralizada con los estudiantes. Todo el proceso se realiza de forma digital, lo que agiliza tanto la enseñanza presencial como la remota o híbrida, y permite a los estudiantes acceder a los materiales y tareas desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Temas Relacionados

GooglePodcastGoogle ClassroomGeminiInteligencia artificialLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

CES 2026: Intel desarrolla una plataforma completa para gaming portátil

La compañía presentó su nueva generación de procesadores Intel Core Ultra Series 3, diseñados no solo para ordenadores portátiles con IA

CES 2026: Intel desarrolla una

Ahora puedes compartir con tus amigos lo que escuchas en Spotify en tiempo real

Las nuevas funciones de la app también permiten crear sesiones Jam desde la mensajería integrada

Ahora puedes compartir con tus

El motivo por el que Jeff Bezos evita el móvil durante la primera hora del día

Lauren Sánchez, esposa del magnate, señaló que ella tampoco utiliza el celular por las mañanas y que esta práctica es una regla familiar

El motivo por el que

Cuáles serán las funciones de la IA Gemini disponibles en Google TV

Google presentó una actualización de Google TV que integra funciones avanzadas de inteligencia artificial con Gemini

Cuáles serán las funciones de

Este es el Wallpaper TV más delgado presentado en el CES 2026: 9 milímetros y conectividad inalámbrica

El LG OLED evo W6 puede instalarse a ras de la pared, manteniendo la apariencia minimalista que caracteriza a la serie Wallpaper

Este es el Wallpaper TV
DEPORTES
El fuerte posteo de Cuti

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

TELESHOW
El desopilante apodo que le

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el espín cuántico

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados