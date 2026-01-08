Google presenta una nueva herramienta que usa IA para transformar las clases en podcast

La nueva herramienta de Google Classroom genera lecciones en audio personalizadas a partir de indicaciones del docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha incorporado en su plataforma Google Classroom una función basada en inteligencia artificial que permite a los docentes generar lecciones en formato podcast, orientadas a captar la atención de estudiantes familiarizados con este tipo de contenidos. La herramienta utiliza Gemini, el sistema de IA de la compañía, para crear audios personalizados y adaptados a los objetivos educativos de cada clase.

Para utilizar la función, los profesores acceden a la pestaña específica de Gemini dentro de Google Classroom, donde pueden seleccionar el grado escolar, definir el tema y establecer los objetivos de aprendizaje.

Está disponibles opciones de personalización, como el número de participantes en el audio y el estilo de conversación, que puede variar entre entrevistas, mesas redondas y diálogos informales. Esta característica está disponible para quienes cuenten con suscripciones a Google Workspace Education Fundamentals, Standard y Plus.

Gemini permite elegir estilo de podcast, número de participantes y objetivos de aprendizaje para cada lección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato de audio busca aprovechar el creciente interés de los estudiantes por los podcasts. Se estima que unos 35 millones de personas de la Generación Z en Estados Unidos escuchan podcasts cada mes. Universidades y centros educativos han incrementado la producción de series propias, mientras que los alumnos recurren cada vez más a este tipo de recursos para complementar su formación.

La integración de podcasts como herramienta educativa también pretende impulsar el aprendizaje autónomo, ya que los estudiantes pueden repetir los episodios cuando lo necesiten o si han faltado a una clase. No obstante, el uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo continúa generando inquietudes entre los docentes.

Existe preocupación por la posible dependencia de los estudiantes respecto a soluciones como ChatGPT y otros sistemas generativos para resolver tareas.

La función busca captar la atención de estudiantes habituados al consumo de podcasts y facilitar el aprendizaje autónomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google recomienda a los profesores revisar y adaptar todo el contenido creado por la IA antes de compartirlo con los alumnos, asegurando así la pertinencia y precisión de la información según el contexto escolar y las políticas educativas locales. La función Gemini para Classroom debutó en 2024 y, desde entonces, la empresa ha sumado mejoras orientadas a la creación de materiales didácticos personalizados y al desarrollo de planes de clase.

Otras funciones de Google Classroom

La plataforma permite a los docentes crear exámenes de manera automatizada mediante inteligencia artificial. Los educadores pueden subir archivos desde Google Drive o ingresar textos manualmente, seleccionar las habilidades que desean evaluar y generar preguntas adaptadas al nivel educativo y a los objetivos de aprendizaje.

Las preguntas pueden exportarse a formularios o documentos de Google y ser editadas por el profesor antes de asignarlas a los estudiantes.

Classroom ya ofrece generación automatizada de exámenes y preguntas con inteligencia artificial. (Google)

Google Classroom también facilita la organización y distribución de materiales. Los profesores pueden subir documentos, enlaces, presentaciones o videos y organizarlos por temas en la sección de “Trabajo de clase”. Además, la plataforma permite crear clases virtuales, asignar tareas con fechas de entrega y recursos adicionales, y proporcionar retroalimentación y calificaciones directamente sobre el trabajo entregado por los estudiantes.

Otra funcionalidad clave es la gestión eficiente de clases y estudiantes. Los profesores pueden invitar a los alumnos por correo electrónico o a través de un código único, organizar el contenido por asignatura y sección, y mantener una comunicación centralizada con los estudiantes. Todo el proceso se realiza de forma digital, lo que agiliza tanto la enseñanza presencial como la remota o híbrida, y permite a los estudiantes acceder a los materiales y tareas desde cualquier dispositivo con conexión a internet.