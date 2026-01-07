Google actualiza las funciones de Gemini para mejorar Google TV

El sistema permitirá que el usuario gestione la configuración de su televisor utilizando frases cotidianas para resolver problemas como el brillo bajo de la pantalla, funcionalidad que, de acuerdo con Google, representa un avance relevante en la interacción entre personas y dispositivos electrónicos. Según publicó Google en el contexto del evento CES 2026 de Las Vegas, la compañía ha ampliado las capacidades de Gemini, su inteligencia artificial destinada a mejorar la experiencia en Google TV, y que inicialmente estará disponible en ciertos equipos TCL antes de expandirse a otros dispositivos compatibles.

Tal como detalló Google en su anuncio, la actualización de Gemini busca enriquecer la interacción en diferentes tipos de pantallas, abarcando no solo televisores sino también proyectores y otras superficies. La integración avanzada de esta IA pretende transformar la interfaz de Google TV para hacerla más dinámica y personalizada. Según informó la tecnológica en el CES, al consultar contenidos a través de la plataforma, los usuarios recibirán resultados acompañados de imágenes, videos y actualizaciones deportivas, adaptados a sus intereses individuales. Además, se ofrecerán resúmenes simplificados mediante la sección denominada ‘Análisis a fondo’.

De acuerdo con la información publicada por Google, una de las novedades es la inclusión de Gemini en Google Fotos, facilitando la localización de personas o momentos específicos en la galería personal. Entre las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial, destaca la función Photos Remix, dirigida a aplicar estilos creativos sobre fotografías, y la capacidad de convertir imágenes estáticas en presentaciones con elementos cinematográficos.

La compañía también ha comunicado la incorporación de los generadores de imágenes Nano Banana y Veo dentro de Google TV. Estas herramientas utilizan inteligencia artificial para modificar fotografías existentes de los usuarios o para producir imágenes completamente nuevas de manera directa en la plataforma. Así, Google TV adoptará funciones que hasta ahora se encontraban en aplicaciones independientes, ampliando tanto las posibilidades de edición visual como de creación de nuevos contenidos dentro del mismo ecosistema.

En cuanto a la mejora en los controles y ajustes del dispositivo, Google presentó un sistema de menús de configuración que procesa instrucciones en lenguaje natural. Como explicó la empresa, el usuario puede indicar necesidades específicas con frases simples, por ejemplo, "la pantalla está demasiado oscura", ante lo cual el sistema ajustará el brillo sin requerir navegación manual por los menús tradicionales. Google destacó que esta funcionalidad pretende hacer más accesible la tecnología para un rango más amplio de personas, simplificando la interacción y eliminando barreras técnicas.

Según dio a conocer la tecnológica en su comunicado, todas estas innovaciones estarán disponibles primero en televisores seleccionados de TCL. Posteriormente, Gemini y sus actualizaciones se desplegarán en otros equipos de Google TV a lo largo de los meses siguientes, continuando con la estrategia de expansión del ecosistema de la compañía. El objetivo, de acuerdo con Google, es maximizar la integración de inteligencia artificial en los productos del hogar, abarcando más superficies y estilos de uso, y permitiendo que la experiencia televisiva se adapte cada vez más a las preferencias de cada usuario.