Esta es la manera legal y segura de proyectar mi smartphone en la pantalla de la tele

Duplicar la pantalla del móvil en la Smart TV: guía para transmitir contenido de forma nativa, legal y segura - (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de proyectar la pantalla de un smartphone en un televisor inteligente ha revolucionado la forma en que los usuarios consumen contenido, comparten presentaciones o disfrutan series y películas.

Esta funcionalidad nativa, disponible en la mayoría de dispositivos Android y Smart TV actuales, permite replicar la pantalla del teléfono en el televisor sin cables ni aplicaciones externas, garantizando una experiencia sencilla, legal y segura.

Desde ver videos familiares hasta mostrar una presentación de trabajo o disfrutar una serie sin depender de una computadora, la función de duplicación inalámbrica elimina barreras técnicas y reduce riesgos asociados al uso de aplicaciones de terceros, muchas veces inseguras o fuera de los términos legales de los fabricantes.

De YouTube a la sala: el auge de la duplicación inalámbrica de pantalla y su impacto en el consumo digital - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo duplicar la pantalla de un Android a un Smart TV: paso a paso

La mayoría de los smartphones Android integran la función “Emitir” o “Cast” en el menú de accesos rápidos. Para utilizarla:

Asegúrate de que el celular y el televisor estén conectados a la misma red WiFi. Desliza la barra de accesos rápidos en tu teléfono y localiza el ícono representado por un rectángulo con ondas en una esquina. Pulsa “Emitir” o “Cast” y selecciona el televisor disponible en la lista. La pantalla del teléfono se proyectará de manera inmediata en la TV, permitiendo visualizar fotos, apps, videos y todo el contenido del smartphone.

Esta función es compatible con televisores que incorporan tecnologías como Miracast, Chromecast integrado o DLNA.

Proyección directa desde YouTube y Netflix

Las principales aplicaciones de streaming también facilitan la transmisión de contenido desde el teléfono a la TV.

YouTube

Dentro de la app, busca el ícono de pantalla con ondas (“Enviar a dispositivo”) .

Pulsa el ícono y selecciona el televisor conectado a la misma red WiFi.

Controla la reproducción, volumen y avance directamente desde el teléfono, sin necesidad de usar el control remoto del televisor.

Netflix

Al reproducir un video, ubica el ícono de transmisión en la parte superior de la pantalla.

Selecciona el televisor disponible y el contenido comenzará a reproducirse en la pantalla grande.

Maneja subtítulos, episodios y pausa desde el smartphone.

Cómo proyectar tu smartphone en el televisor sin apps externas: ventajas, pasos y requisitos de la duplicación nativa - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los requisitos para proyectar desde la TV el celular

Para disfrutar de estas funciones de forma fluida, es fundamental mantener actualizado el sistema operativo tanto del teléfono como del televisor. Modelos antiguos pueden requerir actualizaciones de software para habilitar la duplicación inalámbrica.

Tecnologías compatibles:

Miracast

Chromecast integrado

DLNA

Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips, TCL y Hisense suelen incluir estas capacidades en sus televisores recientes. Si el modelo no cuenta con transmisión inalámbrica, se puede optar por un dispositivo adicional (como un dongle Chromecast) para habilitar la función.

Cómo verificar la compatibilidad de tu televisor

Ingresa al menú de configuración del televisor y revisa las opciones de conexión inalámbrica, “Screen Mirroring” o “Transmitir pantalla”. Consulta el manual del fabricante para identificar las tecnologías admitidas. Asegúrate de que la conexión WiFi sea estable; las redes de 5 GHz ofrecen mejor rendimiento y menos interferencias que las de 2,4 GHz.

Recurrir a las herramientas oficiales garantiza privacidad, seguridad y cumplimiento de los términos de uso del dispositivo. Evitar aplicaciones externas minimiza el riesgo de malware, bloqueos o problemas de compatibilidad. Además, estas funciones permiten aprovechar la calidad de audio y video del televisor, sin restricciones ni pérdidas de señal.

El auge de la duplicación de pantalla responde a la demanda de soluciones integradas, rápidas y seguras para compartir información. Tanto en el hogar como en el trabajo, la posibilidad de proyectar el smartphone en la TV se ha convertido en una herramienta clave para la vida digital moderna, facilitando desde reuniones familiares hasta presentaciones profesionales.

Aprovechar estas funciones nativas es la forma más eficiente, legal y segura de llevar la experiencia móvil a la pantalla grande.