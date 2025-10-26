El botón oculto que permite proyectar la pantalla del celular a la tele en pocos segundos

En los modelos que se actualizan a la versión más reciente de su sistema operativo hay una herramienta que facilita este proceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios pueden desconocer que su celular, ya sea Android o iPhone, cuenta con un botón oculto que permite duplicar la pantalla del teléfono en un televisor inteligente sin necesidad de cables o aplicaciones.

El único requisito indispensable es que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi, lo que facilita una conexión inmediata y sin complicaciones técnicas.

Esta función, presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes, recibe distintos nombres según el sistema operativo y la marca del modelo. Por esta razón, se explica cómo acceder y utilizar esta opción de forma práctica.

Qué opción permite duplicar la pantalla de un Android y un iPhone a un televisor

En Android, la opción se llama 'Emitir', 'Transmitir pantalla' o 'Smart View'.

En dispositivos Android, suele identificarse como “Emitir”, “Transmitir pantalla”, “Pantalla inalámbrica” o, en el caso de Samsung, “Smart View”. El acceso se realiza desde el panel de accesos rápidos, que aparece al deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla.

Al seleccionar la opción correspondiente, el sistema inicia la búsqueda automática de televisores compatibles que estén conectados a la misma red WiFi.

En el caso de iPhone, la función equivalente se denomina “Duplicar pantalla” y se encuentra en el Centro de Control, accesible al deslizar el dedo desde la esquina superior derecha. Para que la transmisión funcione correctamente, el televisor debe ser compatible con AirPlay o estar vinculado a un dispositivo como Apple TV.

Qué sucede luego de activar la duplicación de pantalla



Una vez establecida la conexión, el televisor refleja en tiempo real todo lo que aparece en la pantalla del celular, incluyendo videos, presentaciones, aplicaciones, juegos, navegadores y videollamadas.

Algunas plataformas, como YouTube o Netflix, permiten incluso que el usuario utilice el celular como control remoto mientras el contenido se reproduce directamente en el televisor.

Cuáles son los requisitos para utilizar la función de duplicar pantalla

No todos los televisores pueden recibir la señal de manera directa. Los modelos Smart TV fabricados en los últimos años suelen incorporar tecnologías como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con AirPlay, lo que permite la conexión inalámbrica sin necesidad de accesorios adicionales.

Los televisores antiguos necesitan dispositivos externos como Chromecast, Fire TV Stick o Roku para recibir la señal del celular.

En cambio, los televisores más antiguos o sin funciones inteligentes requieren dispositivos externos como Chromecast, Fire TV Stick o Roku, que reciben la señal del celular y la reproducen a través de la entrada HDMI.

Además, la estabilidad de la red WiFi es un factor determinante para el éxito de la transmisión. Si el celular y el televisor, o el dispositivo receptor, no comparten la misma red, el sistema no detectará el destino y la opción no estará disponible.

También, una red saturada o inestable puede provocar interrupciones, congelamientos o desincronización entre imagen y sonido. Otro punto clave es utilizar una red doméstica protegida para reducir riesgos de seguridad.

Qué ventajas y limitaciones tiene utilizar esta alternativa de conectividad

La principal ventaja de esta tecnología reside en su inmediatez y facilidad de uso. No es necesario conectar cables ni instalar programas, y el usuario puede desplazarse libremente con el celular sin perder la conexión. Esta característica resulta muy útil en reuniones, clases o espacios compartidos, donde la movilidad y la rapidez son esenciales.

La estabilidad de la señal es clave para que la reproducción sea constante.

A diferencia de los cables HDMI, que requieren compatibilidad física y limitan el movimiento, la proyección inalámbrica se activa con solo unos toques en la pantalla.

Asimismo, evita el desgaste de los conectores del celular y permite compartir contenidos desde distintas aplicaciones, sin modificar configuraciones técnicas.

Existen ciertas limitaciones: algunas aplicaciones pueden restringir el uso de la función por motivos de derechos de autor o políticas internas. Si al compartir contenido desde una app específica aparece una pantalla negra o un mensaje de error, tal vez esa plataforma no permite la duplicación.