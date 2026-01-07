Tecno

Una computadora dentro del teclado: así es el HP EliteBoard G1a

HP presentó en el CES 2026 un ordenador completo integrado en un teclado que apunta a usuarios empresariales

El EliteBoard G1a reúne procesador
El EliteBoard G1a reúne procesador AMD Ryzen AI, memoria RAM y almacenamiento dentro de un teclado de solo 12 mm de grosor. (HP)

HP sorprendió en el CES 2026 de Las Vegas al presentar el EliteBoard G1a, un ordenador completo integrado en un teclado que estará disponible en marzo de este año. El producto propone una alternativa real a la tendencia de la miniaturización tecnológica al llevar todos los componentes de una computadora personal a un formato de escritorio compacto, sin recurrir a conceptos ni prototipos.

A simple vista, el EliteBoard G1a parece un teclado convencional de oficina, pero incorpora procesador AMD Ryzen AI de la serie 300, memoria RAM, almacenamiento, ventilador, altavoces estéreo y puertos de conexión. Basta con conectarlo a un monitor mediante USB-C y usar el ratón Bluetooth que viene configurado de fábrica para comenzar a trabajar.

La idea de alojar un ordenador dentro de un teclado recuerda a productos como el Commodore 64 de los años ochenta. En tiempos recientes, propuestas como el Raspberry Pi 400 o el Pi 500 han apostado por este formato, aunque limitados a sistemas operativos Linux y un público más técnico.

HP ofrece configuraciones de hasta
HP ofrece configuraciones de hasta 64 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento para el EliteBoard G1a. (HP)

La apuesta de HP por Windows 11 Pro y procesadores x86 apunta a usuarios empresariales que priorizan facilidad de uso y compatibilidad.

El EliteBoard G1a se ofrecerá en dos versiones: una con cable USB-C fijo que añade un puerto USB4 adicional, y otra con cable desmontable. Ambas variantes permiten conectar hasta cuatro monitores 4K a 60 Hz. Los usuarios podrán elegir entre procesadores Ryzen AI 5 350 y Ryzen AI 7 370 Pro, con una NPU integrada capaz de hasta 50 TOPS, lo que lo incluye en la categoría Copilot+ PC del programa de Microsoft.

En cuanto a memoria, HP permitirá configuraciones de hasta 64 GB de RAM DDR5 en dos ranuras SODIMM y hasta 2 TB de almacenamiento M.2 NVMe. Se añade la opción de una batería interna de 35 Wh, que según la compañía ofrece hasta 3,5 horas de autonomía. Otra alternativa es el lector de huellas dactilares para ampliar las opciones de inicio de sesión.

El teclado-PC incorpora batería interna
El teclado-PC incorpora batería interna para hasta 3,5 horas de autonomía y opciones de seguridad como lector de huellas. (HP)

El diseño del equipo, de solo 12 mm de grosor y un peso de entre 726 y 750 gramos según la configuración, busca posicionarse como una opción más ligera y compacta que un portátil tradicional. Las teclas ofrecen un recorrido de 2 mm, y la experiencia de escritura está “ajustada para el espacio de escritorio”, según aseguró HP.

El teclado es resistente a derrames y cuenta con un diseño modular que facilita el reemplazo de la parte superior. El panel inferior puede extraerse para acceder al ventilador de refrigeración y otros componentes internos.

La propuesta de HP tiene como público objetivo a quienes trabajan en entornos híbridos o espacios de oficina compartidos. Según Guayente Sanmartin, vicepresidenta senior de Sistemas Comerciales y Soluciones de Pantallas en HP, “el trabajo se está rediseñando en tiempo real: dónde ocurre, cómo ocurre y qué herramientas necesitan los empleados para mantenerse productivos”.

El dispositivo permite conectar hasta
El dispositivo permite conectar hasta cuatro monitores 4K y está disponible en versiones con cable USB-C fijo o desmontable. (HP)

La compañía plantea que, para quienes usan siempre una pantalla externa y no requieren abrir la tapa de un portátil, este teclado-PC puede representar una solución eficiente y rápida de configurar.

El lanzamiento del EliteBoard G1a está previsto para marzo de 2026, aunque HP no ha confirmado el precio oficial. La compañía anticipó que habrá más información disponible sobre el costo en las próximas semanas.

