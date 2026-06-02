Crimen y Justicia

Comenzó el juicio por el crimen de Gabriel Izzo, el empresario asesinado durante un robo en su casa de Merlo

Uno de los seis acusados murió en la cárcel y otro no será juzgado por un planteo de su abogado. La viuda, presente y gravemente herida durante el robo, fue la primera en declarar

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La pareja fue sorprendida en su domicilio de San Antonio de Padua durante la madrugada del viernes
La pareja fue sorprendida en su domicilio de San Antonio de Padua durante la madrugada del viernes

Comenzó el juicio por el crimen del empresario Gabriel Izzo, asesinado durante una entradera, el 9 de junio de 2023, en su casa de San Antonio de Padua, en Merlo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Silvana Petinari, la viuda, que presenció el violento robo y resultó gravemente herida, fue la primera testigo en declarar ante el Tribunal Oral Criminal N° 6 de Morón integrado por los jueces Andrea Bearzi, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto.

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Los fiscales del juicio son Patricio Pagani y Claudio Oviedo, quien investigó el hecho y participa del debate por pedido expreso de la familia víctima.

Brigido Achucarro González autor del homicidio de Gabriel Izzo en Padua
Brigido Achucarro González fue atrapado luego de fugarse de una comisaría

La jornada comenzó con un planteo de suspensión que realizó el abogado de uno de los acusados, Diego Correa. De acuerdo a Primer Plano, el defensor presentó un certificado médico en el que dio cuenta de problemas de salud mental que le impedían estar en las audiencias para asistir a su cliente.

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Luego de deliberar por más de una hora, el Tribunal resolvió que sea juzgado más adelante para no vulnerar su derecho a defensa.

De esta manera, Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (27), Jonathan Ricardo González (alias ‘Monarca’, 33) y Brígido Achucarro González (alias ‘El Paraguayo’, 36), son juzgados por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado criminis causa agravado (por Izzo); homicidio agravado en grado de tentativa (por Petinari); y portación ilegal de arma de guerra, detalló el medio local.

Así escapaba Diego Correa, prófugo por el crimen de Gabriel Izzo en Padua
Diego Correa intentó escapar de la Policía luego de permanecer prófugo

En tanto, Walter Rodríguez Sierra (55), apodado el ‘Uruguayo’, es el dueño del auto VW Gol gris con el que la banda se trasladó hasta la vivienda y con el que luego escapó. Lo acusan de partícipe necesario. Es el único de los imputados que llegó en libertad al juicio y su abogado, Javier Baños, insiste en su inocencia.

Según la investigación judicial, Gustavo Mac Dougall (51), estaba detrás del volante del vehículo que traslado a la banda. Falleció el 15 de abril de 2025, luego de contraer neumoní en el penal de General Alvear, donde estaba detenido. Había sido internado días antes en el hospital Posadas de Saladillo, pero no sobrevivió.

En la investigación, a cargo de Oviedo, fue clave el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores, el vehículo en el que se movilizaban y verificar que los acusados se reunieron antes del robo de forma inmediata.

El testimonio de la viuda

Petinari dio detalles de lo que ocurrió esa madrugada. “Estábamos en mi casa, terminamos de cenar, se fue nuestro invitado cerca de la medianoche y nos fuimos a acostar. No recuerdo exactamente qué pasó, pero mi esposo escuchó ruidos, fue a ver y abrió las tres puertas que habitualmente teníamos cerrada con llave. Se enfrentó con personas que no sabíamos quiénes eran. Lo que sí recuerdo es que vi a mi esposo muerto”, relató.

Gustavo Mac Dougall, el hombre buscado por el crimen de Gabriel Izzo en San Antonio de Padua
Gustavo Mac Dougall murió tras contraer neumonía en la cárcel

De acuerdo al testimonio, la casa tenía medidas de seguridad internas, según ella describió: llaves en la puerta de la cocina, en otra que daba a un pasillo que conecta con la habitación y en el dormitorio. La mujer también reveló que tanto ella como su esposo tenían portación de armas: “Yo tenía una pistola Taurus calibre 38 y mi esposo tenía una Bersa”, reconstruyó sus dichos Primer Plano.

“Yo tenía mi revólver regalado por mi papá hace muchos años. Lo usaba para tirar en el campo, para otra cosa no. Sé que mi esposo agarró su arma esa noche”, manifestó la mujer que aseguró no recordar nada sobre el enfrentamiento con los ladrones.

En la vivienda también estaba la madre de Petinari, que descansaba en otra habitación y no se despertó durante el ataque. Contó que la siguiente escena que recuerda fue en el jardín de la casa pidiendo a gritos que su madre le avise a sus hermanos. En ese lugar fue encontrada por dos policías del Comando de Patrullas de Merlo, que fueron los primeros en llegar al domicilio tras un llamado al 911.

“Desperté en la clínica Los Arcos en terapia intensiva y con todas las lesiones que tengo: me falta un ojo, tengo la yugular cortada, la clavícula cortada, dos puntadas en la ingle y una en la cola”, describió y aseguró que nunca más regresó a la propiedad.

Capturaron a dos prófugos por el crimen de Gabriel Izzo
La reunión de los acusados previa al crimen

De acuerdo a la investigación, el empresario se resistió al robo y se enfrentó a los delincuentes, pero el revólver se trabó al momento de gatillar. En ese momento, los delincuentes disparon. Las balas imactaron en el tórax, abdomen y pelvis de la víctima, lo que provocó su muerte casi en el acto. A Petinari la castigaron de tal forma que la dejaron al borde de la muerte.

“Toda la vida fui independiente y ahora me cuesta andar sola por la calle. Tuve un matrimonio muy feliz de 32 años. No es tan fácil seguir viviendo después de todo lo que pasó: estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Destruyeron una familia”, cerró.

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