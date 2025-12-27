Tecno

HP eliminará hasta 6.000 puestos de trabajo y se enfocará en la adopción de la IA

La ola de recortes tecnológicos obliga a empresas a buscar estrategias innovadoras para mantenerse competitivas sin depender únicamente de la automatización

Guardar
La reestructuración de HP afectará
La reestructuración de HP afectará a cerca del 10% de su plantilla internacional. (Reuters)

HP anunció la eliminación de hasta 6.000 empleos como parte de una reestructuración global que afectará aproximadamente al 10% de su plantilla, compuesta por unos 58.000 trabajadores en más de 170 países. El principal objetivo de la compañía es rediseñar su estructura organizativa y acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) en todas sus áreas de negocio, priorizando la automatización y la eficiencia operativa.

El plan contempla la supresión de entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo antes de octubre de 2028, en el marco de una transformación profunda hacia un modelo de “empresa habilitada por IA”. Aunque se ha confirmado el alcance internacional de los recortes, la empresa no ha detallado en qué regiones o divisiones concretas se realizarán los despidos.

La empresa justifica este proceso como esencial para optimizar los costes y mejorar la productividad. En su informe financiero más reciente, HP sostiene que la incorporación de tecnología avanzada generará sistemas más eficaces, procesos ágiles y una mayor satisfacción para sus clientes a largo plazo. La adopción de IA se posiciona como un elemento decisivo para el desarrollo de productos y el aumento del rendimiento global de la organización.

El plan de HP contempla
El plan de HP contempla un ahorro bruto de USD 1.000 millones para finales de 2028. (Europa Press)

El plan financiero prevé que la reorganización permita generar un ahorro bruto de USD 1.000 millones para finales de 2028. De ese monto, cerca de USD 650 millones corresponden directamente a cambios laborales y no laborales, entre ellos la reducción de personal. En octubre de 2026, la compañía espera haber materializado USD 250 millones de ese ahorro proyectado, lo que representa un hito intermedio relevante en la ejecución de su estrategia.

La falta de información sobre las áreas o regiones concretas afectadas ha generado inquietud entre los empleados y los sindicatos tecnológicos, que observan con preocupación el avance de la automatización y la IA en la reconfiguración de los puestos de trabajo dentro de grandes corporaciones.

Tendencia sectorial y despidos ligados a la automatización

HP se suma a una tendencia creciente dentro del sector tecnológico, en la que grandes compañías han adoptado recortes de plantilla relacionados con la transformación digital y la integración de IA. Meta ha eliminado unos 600 empleos tras la implementación de nuevas herramientas inteligentes que permiten asumir tareas antes realizadas por personas.

HP se suma a la
HP se suma a la tendencia sectorial de recortes de plantilla vinculados a la integración de IA y automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon anunció hasta 30.000 despidos, equivalentes al 10% de su fuerza laboral, marcando el mayor ajuste de su historia reciente, motivado por la automatización. Por su parte, Intel prevé suprimir cerca de 25.000 trabajadores en el marco de un plan para ampliar sus capacidades en soluciones de IA y semiconductores.

De acuerdo con datos de la consultora Challenger, Gray and Christmas, la IA fue responsable de 31.039 despidos en Estados Unidos durante octubre. En lo que va del año, esa cifra alcanzó 48.414 recortes laborales ligados a plataformas de IA, excluyendo aún las cifras anunciadas por HP. Estas estadísticas reflejan cómo la automatización se consolida en sectores como la tecnología, la manufactura y los servicios corporativos, transformando la estructura del empleo.

El avance acelerado de la inteligencia artificial está redefiniendo el perfil de los puestos en la industria tecnológica. Si bien la automatización incrementa la productividad y la eficiencia, también exige que los profesionales adapten sus competencias para desempeñar funciones más complementarias con los sistemas inteligentes.

La transformación tecnológica exige nuevas
La transformación tecnológica exige nuevas competencias profesionales ante el avance de la inteligencia artificial en la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de la industria prevén que el fenómeno continuará expandiéndose conforme más empresas integren IA para tareas técnicas, administrativas y operativas.

La transición empresarial basada en inteligencia artificial representa un desafío para compañías como HP, que deberán encontrar el equilibrio entre la búsqueda de ahorro y la preservación de profesionales con capacidad para innovar y destacar en un mercado en evolución constante.

Temas Relacionados

HPInteligencia artificialAutomatizaciónEmpleosLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Starlink anuncia un nuevo sistema que mejorará su servicio y llegará pronto a la Argentina

Direct-to-cell ya se encuentra en fase de pruebas en Latinoamérica, con ensayos activos, por lo que podría llegar pronto a la Argentina

Starlink anuncia un nuevo sistema

Por qué la estrategia empresarial de Elon Musk lo hace destacar entre tantos multimillonarios

La táctica del empresario transforma industrias al reconfigurar el ritmo de innovación e impulsar plataformas con aplicaciones en múltiples sectores

Por qué la estrategia empresarial

WhatsApp advierte cómo detectar si alguien ingresó a tu cuenta sin permiso

El uso indebido de la función de dispositivos vinculados es una de las formas más comunes de espionaje en WhatsApp, ya que permite clonar la sesión

WhatsApp advierte cómo detectar si

Todo lo que debes saber sobre la carga continua, una ventaja de los conectores USB-C naranjas

Una simple observación permite descubrir la capacidad para recargar otros dispositivos sin tener la portátil en uso o cerca de un enchufe

Todo lo que debes saber
DEPORTES
La frase de Alpine sobre

La frase de Alpine sobre el coche para la temporada 2026 de Fórmula 1 que desató la ilusión: “Estamos totalmente encaminados”

Los empujones de Enzo Fernández para molestar a Dibu Martínez antes del gol del Chelsea

Cristiano Ronaldo marcó un doblete en su carrera rumbo a los mil goles: la definición de taco y su frase motivadora

Nico Paz anotó un gol, dio una asistencia y volvió a ser la figura en el triunfo del Como: las sorprendentes estadísticas

Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

TELESHOW
Wanda Nara se reencontró con

Wanda Nara se reencontró con sus hijas después de que estuvieran una semana con Mauro Icardi

Guillermo Francella fue ovacionado en Mar del Plata: el sorpresivo video en el teatro y la promesa a Martín Bossi

El video viral de Valentina Zenere, Tiago PZK, Oscar Ruggeri y Yanina y Lola Latorre: “Esto es cine”

La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás del villancico

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

Por qué la IA podría hacer que el jazz vuelva a ser popular y admirado

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán