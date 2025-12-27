HP eliminará hasta 6.000 puestos de trabajo y se enfocará en la adopción de la IA

La reestructuración de HP afectará a cerca del 10% de su plantilla internacional. (Reuters)

HP anunció la eliminación de hasta 6.000 empleos como parte de una reestructuración global que afectará aproximadamente al 10% de su plantilla, compuesta por unos 58.000 trabajadores en más de 170 países. El principal objetivo de la compañía es rediseñar su estructura organizativa y acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) en todas sus áreas de negocio, priorizando la automatización y la eficiencia operativa.

El plan contempla la supresión de entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo antes de octubre de 2028, en el marco de una transformación profunda hacia un modelo de “empresa habilitada por IA”. Aunque se ha confirmado el alcance internacional de los recortes, la empresa no ha detallado en qué regiones o divisiones concretas se realizarán los despidos.

La empresa justifica este proceso como esencial para optimizar los costes y mejorar la productividad. En su informe financiero más reciente, HP sostiene que la incorporación de tecnología avanzada generará sistemas más eficaces, procesos ágiles y una mayor satisfacción para sus clientes a largo plazo. La adopción de IA se posiciona como un elemento decisivo para el desarrollo de productos y el aumento del rendimiento global de la organización.

El plan de HP contempla un ahorro bruto de USD 1.000 millones para finales de 2028. (Europa Press)

El plan financiero prevé que la reorganización permita generar un ahorro bruto de USD 1.000 millones para finales de 2028. De ese monto, cerca de USD 650 millones corresponden directamente a cambios laborales y no laborales, entre ellos la reducción de personal. En octubre de 2026, la compañía espera haber materializado USD 250 millones de ese ahorro proyectado, lo que representa un hito intermedio relevante en la ejecución de su estrategia.

La falta de información sobre las áreas o regiones concretas afectadas ha generado inquietud entre los empleados y los sindicatos tecnológicos, que observan con preocupación el avance de la automatización y la IA en la reconfiguración de los puestos de trabajo dentro de grandes corporaciones.

Tendencia sectorial y despidos ligados a la automatización

HP se suma a una tendencia creciente dentro del sector tecnológico, en la que grandes compañías han adoptado recortes de plantilla relacionados con la transformación digital y la integración de IA. Meta ha eliminado unos 600 empleos tras la implementación de nuevas herramientas inteligentes que permiten asumir tareas antes realizadas por personas.

HP se suma a la tendencia sectorial de recortes de plantilla vinculados a la integración de IA y automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon anunció hasta 30.000 despidos, equivalentes al 10% de su fuerza laboral, marcando el mayor ajuste de su historia reciente, motivado por la automatización. Por su parte, Intel prevé suprimir cerca de 25.000 trabajadores en el marco de un plan para ampliar sus capacidades en soluciones de IA y semiconductores.

De acuerdo con datos de la consultora Challenger, Gray and Christmas, la IA fue responsable de 31.039 despidos en Estados Unidos durante octubre. En lo que va del año, esa cifra alcanzó 48.414 recortes laborales ligados a plataformas de IA, excluyendo aún las cifras anunciadas por HP. Estas estadísticas reflejan cómo la automatización se consolida en sectores como la tecnología, la manufactura y los servicios corporativos, transformando la estructura del empleo.

El avance acelerado de la inteligencia artificial está redefiniendo el perfil de los puestos en la industria tecnológica. Si bien la automatización incrementa la productividad y la eficiencia, también exige que los profesionales adapten sus competencias para desempeñar funciones más complementarias con los sistemas inteligentes.

La transformación tecnológica exige nuevas competencias profesionales ante el avance de la inteligencia artificial en la industria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de la industria prevén que el fenómeno continuará expandiéndose conforme más empresas integren IA para tareas técnicas, administrativas y operativas.

La transición empresarial basada en inteligencia artificial representa un desafío para compañías como HP, que deberán encontrar el equilibrio entre la búsqueda de ahorro y la preservación de profesionales con capacidad para innovar y destacar en un mercado en evolución constante.