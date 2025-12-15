Así es la supercomputadora más pequeña del mundo: cabe en un bolsillo y no depende de servidores

El dispositivo ejecuta modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros, manteniendo los datos cifrados y fuera de línea. (Tiiny AI)

El lanzamiento de Tiiny AI Pocket Lab marca un nuevo hito tecnológico. Se trata de la supercomputadora más pequeña del mundo, capaz de ejecutar modelos de IA avanzados sin depender de servidores externos ni de la nube.

Este dispositivo, que cabe en un bolsillo y tiene un diseño similar a un banco de energía portátil, acerca la potencia de los centros de datos a los usuarios comunes, al tiempo que refuerza la privacidad y reduce el consumo energético.

Reconocida oficialmente por Guinness World Records, la Tiiny AI Pocket Lab puede ejecutar modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros de manera local, eliminando la necesidad de conexión a internet, servidores remotos o tarjetas gráficas de alto rendimiento.

Está orientada a creadores, desarrolladores, estudiantes e investigadores que requieren autonomía y protección de datos. (Tiiny AI)

Esta independencia tecnológica responde a la preocupación creciente por la dependencia de la nube, los riesgos de privacidad y los elevados costos energéticos asociados a la infraestructura tradicional de IA.

Samar Bhoj, director de GTM en Tiiny AI, señaló en un comunicado que la inteligencia artificial basada en la nube ha impulsado avances notables, pero también ha generado vulnerabilidades y desafíos en sostenibilidad. El nuevo dispositivo busca revertir esa tendencia al ofrecer una alternativa que prioriza la autonomía del usuario y la protección de los datos personales.

La Tiiny AI Pocket Lab está diseñada para una amplia gama de aplicaciones personales y profesionales. Su público objetivo abarca desde creadores de contenido, desarrolladores y estudiantes, hasta investigadores que requieren capacidades avanzadas de procesamiento sin exponer información sensible a redes externas.

Las supercomputadoras convencionales dependen de servidores que involucran un enorme gasto energético. (AFP)

Entre sus funciones principales se encuentran el razonamiento en múltiples pasos, la comprensión profunda de contexto, la gestión de flujos de trabajo de agentes inteligentes y la generación de contenido, todo ello con los datos almacenados localmente bajo cifrado de nivel bancario. Esta arquitectura dota al dispositivo de una memoria a largo plazo y refuerza la privacidad frente a los sistemas basados en la nube.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, la Pocket Lab incorpora un procesador ARMv9.2 de 12 núcleos y una capacidad de 65W, lo que le permite ofrecer un rendimiento comparable al de una GPU, pero con una fracción del consumo energético y la huella de carbono.

Dos tecnologías clave potencian su eficiencia: TurboSparse, que optimiza el uso de recursos al activar únicamente las neuronas necesarias sin sacrificar la inteligencia del modelo, y Powerinfer, un motor de código abierto que distribuye las cargas de trabajo entre la CPU y la NPU para maximizar el rendimiento con un bajo consumo de energía.

Gracias a estas innovaciones, el dispositivo puede ejecutar modelos de entre 10.000 y 100.000 millones de parámetros, cubriendo más del 80% de las tareas habituales, y escalar hasta modelos de 120.000 millones para análisis complejos, manteniendo siempre los datos fuera de línea y seguros.

El ecosistema de código abierto permite instalar modelos y agentes de IA con un solo clic, con actualizaciones automáticas previstas para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ecosistema de la Tiiny AI Pocket Lab se apoya en el software de código abierto, permitiendo la instalación con un solo clic de modelos populares como Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral, Phi y GPT-OSS, así como la configuración sencilla de agentes de IA como OpenManus, ComfyUI, Flowise y SillyTavern.

Asimismo, los usuarios recibirán actualizaciones periódicas, incluidas mejoras de hardware por aire, con nuevas funciones previstas para su presentación en el CES de enero de 2026.

La llegada de este dispositivo representa un avance en la sostenibilidad tecnológica, al reducir la dependencia de grandes centros de datos y disminuir el impacto ambiental. Al mismo tiempo, refuerza la privacidad y democratiza el acceso a la inteligencia artificial avanzada, permitiendo que cualquier persona disponga de capacidades de procesamiento de última generación en su propio dispositivo.

Con la Tiiny AI Pocket Lab, la inteligencia artificial se descentraliza, acercando el poder de los modelos más avanzados a cada usuario y abriendo la puerta a una nueva era de autonomía, privacidad y acceso universal a la tecnología.