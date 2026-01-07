Larry Page, cofundador de Google, traslada sus empresas fuera de California por posible impuesto a multimillonarios

Larry Page traslada la sede de sus empresas y activos fuera de California ante una posible alza de impuestos. (AP)

La decisión de Larry Page de retirar varias de sus empresas y activos de California marca un nuevo capítulo en la relación entre multimillonarios y la política fiscal del estado. El cofundador de Google ha comenzado a mover el domicilio legal de sus compañías y vehículos de inversión a estados como Delaware, Florida y Texas, un proceso que ya quedó plasmado en documentos oficiales revisados recientemente.

El movimiento de Page responde a la presión de una posible nueva carga tributaria dirigida a los residentes más ricos de California. Según documentos y fuentes próximas al empresario, citas por Business Insider y The New York Times, Page ya ha completado la conversión de su oficina familiar, Koop, fuera de California, trasladándola a Delaware a finales de diciembre.

Qué empresas y activos traslada Larry Page

La lista de traslados incluye también la startup Dynatomics, LLC, lanzada en 2023 con el objetivo de aplicar inteligencia artificial a la fabricación aeronáutica. Esta compañía, aunque ha cambiado su domicilio legal a Delaware y nueva dirección en Texas, sigue operando desde California bajo la dirección de Chris Anderson, según fuentes cercanas a Page.

No solo las empresas tecnológicas han sido objeto de estas maniobras. Un vehículo limitado utilizado para la compra de islas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y otro para la adquisición de una isla en Fiyi, también han sido reubicados a Delaware, sumando domicilios en Florida.

El cofundador de Google, Larry Page, elige Delaware, Texas y Florida por sus ventajas fiscales y privacidad corporativa. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Hasta la organización benéfica fundada por la esposa de Page, la científica Lucinda Southworth, dedicada a la conservación marina bajo el nombre Oceankind, ha migrado su sede fuera de California.

La estrategia de elegir Delaware no es casual. Este estado se ha consolidado como refugio para grandes fortunas y corporaciones por sus ventajas fiscales, su sistema judicial especializado en litigios corporativos y el alto grado de privacidad que ofrece.

Las sociedades limitadas (LLC) en Delaware no están obligadas a revelar la identidad de sus directivos, una característica especialmente valorada por figuras de alto perfil como Page, cuya oficina familiar mantiene un nivel de secreto inusualmente estricto, bajo la gestión de Wayne Osborne.

Cuál es el impuesto que provoca la huida de multimillonarios

El detonante de este movimiento ha sido la propuesta de una nueva ley en California que, de aprobarse, impondría un impuesto del 5 % a los residentes con patrimonios superiores a mil millones de dólares.

La propuesta de un impuesto estatal del 5 % a fortunas superiores a mil millones dispara la preocupación de multimillonarios californianos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida, impulsada por el sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (S.E.I.U.-U.H.W.), podría recaudar hasta 100 mil millones de dólares provenientes de cerca de 200 multimillonarios, según las estimaciones de la organización. El objetivo sería tapar el déficit en la financiación del sistema sanitario estatal.

La propuesta, que aún debe reunir suficientes firmas para llegar a la boleta electoral de noviembre, ha generado inquietud entre los grandes patrimonios tecnológicos. Si se aprueba, el impuesto se aplicaría retroactivamente a quienes residan en California a 1 de enero de 2026.

Para Larry Page, cuya fortuna se estima en 258 mil millones de dólares, el costo potencial sería superior a 12 mil millones de dólares en un solo pago. Para otros multimillonarios como Peter Thiel, la cifra superaría los 1.200 millones de dólares.

El temor a esta carga fiscal ha llevado a múltiples empresarios a replantear su residencia y la de sus empresas. Peter Thiel, inversor de capital riesgo y propietario de Thiel Capital, explora alternativas para trasladar su firma fuera de California, mientras pasa más tiempo en otros estados.

Inversores de alto perfil, como Chamath Palihapitiya y Peter Thiel, evalúan mudarse y sacar sus empresas ante la amenaza fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál ha sido la reacción de la élite tecnológica

El debate sobre el impuesto a la riqueza trasciende el ámbito empresarial. El gobernador demócrata Gavin Newsom se ha manifestado en contra de la propuesta, considerándola poco pragmática y advirtiendo sobre sus posibles consecuencias.

Newsom, que mantiene vínculos con empresarios como Page, ha comenzado a recaudar fondos para una campaña destinada a frenar la medida. El fondo opositor recibió una donación de 100 mil dólares del inversor Ron Conway, reflejando el respaldo de sectores de Silicon Valley.

Entre los críticos más activos del impuesto figura el inversor tecnológico Chamath Palihapitiya, quien ha declarado públicamente que analiza mudarse a Texas si la propuesta avanza. Argumenta que la consecuencia inevitable sería la salida de los emprendedores más talentosos, capaces de trasladar sus compañías a estados con sistemas fiscales menos agresivos.