Tecno

La inteligencia artificial autónoma acelera la aprobación de créditos en los bancos

El despliegue de sistemas inteligentes revoluciona los tiempos y permite a los equipos enfocarse en decisiones estratégicas y desafíos regulatorios

Guardar
La aplicación de IA autónoma
La aplicación de IA autónoma reemplaza procesos manuales, reduce burocracia y acelera la toma de decisiones crediticias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial autónoma está transformando el acceso al crédito bancario. Las instituciones financieras ya emplean estas tecnologías para tomar decisiones en minutos, reduciendo la burocracia interna y los tiempos de espera, según McKinsey en su último análisis sectorial.

A diferencia de la automatización convencional, la IA autónoma —también llamada IA agente— ejecuta procesos complejos de principio a fin. Este avance permite reemplazar procedimientos manuales, realizar evaluaciones continuas de riesgos y analizar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes. McKinsey destaca que los sistemas actuales generan informes y detectan patrones en un nivel que antes no era posible.

La aplicación de esta tecnología mejora tanto la experiencia de los solicitantes de crédito como la labor de los equipos que lo gestionan. Marcus Chromik, director de riesgos (CRO) de Deutsche Bank, subraya que los “clientes ya no esperan semanas por una decisión; obtienen una respuesta fiable y rápida”. Además, indica que este cambio agiliza los procesos y reduce los requisitos previos que antes retrasaban la evaluación.

La IA autónoma libera a
La IA autónoma libera a los oficiales de crédito de tareas repetitivas y permite una mayor uniformidad en las decisiones bancarias (Imagen ilustrativa Infobae)

En lo referente a los oficiales de crédito, la IA autónoma actúa como un apoyo estratégico. Facilita que concentren su criterio profesional en casos donde su experiencia es decisiva, liberando recursos que antes se destinaban a tareas repetitivas. Según Chromik, esto también incrementa la uniformidad de las decisiones y permite una detección temprana de anomalías, ya que se incorporan mecanismos de verificación en cada etapa del proceso.

Las cifras refuerzan el impacto de la transformación. McKinsey calcula que la productividad en los procesos de evaluación crediticia puede mejorar entre un 40% y un 80% al implementar soluciones de IA agente. En el caso de Deutsche Bank, el tiempo invertido en el análisis de riesgos financieros se ha reducido en un 50%, lo que representa un avance significativo para la operativa y la satisfacción del cliente.

No obstante, McKinsey advierte que la integración de la inteligencia artificial requiere supervisión constante y modelos híbridos que combinen tecnología y juicio humano. Recomiendan mantener la intervención de personas en etapas donde el análisis presente retos normativos o elevada complejidad. En las operaciones rutinarias, la automatización puede llegar a ser casi total, pero en situaciones complejas, la evaluación manual continúa siendo necesaria.

Sistemas de inteligencia artificial generan
Sistemas de inteligencia artificial generan informes, detectan patrones y evalúan riesgos con una precisión sin precedentes, según McKinsey (Imagen ilustrativa Infobae)

La consultora también remarca la importancia de equipos multidisciplinarios para diseñar, supervisar e implementar estos sistemas. Bancos como Deutsche Bank consideran fundamental establecer una gobernanza sólida para el uso de la inteligencia artificial, asegurando que todas las soluciones cumplan tanto con los estándares internos como con las regulaciones del sector. “La transformación debe estar liderada y patrocinada por la alta dirección, e involucrar a toda la organización para anticipar oportunidades y riesgos”, afirma Chromik en declaraciones recogidas por McKinsey.

De cara al futuro, McKinsey ofrece lineamientos concretos para las entidades interesadas en avanzar. Plantea que la dirección impulse y sostenga la iniciativa, que la formación sobre inteligencia artificial alcance a todos los niveles y que existan mecanismos de control y mejora continua. Estas medidas son esenciales para lograr resultados visibles, mantener la confianza de clientes y reguladores, y preparar el terreno para una adopción aún más amplia en los próximos años.

Según McKinsey, la inteligencia artificial autónoma ya está estableciendo nuevas pautas para la atención al cliente, la gestión de riesgos y, en suma, para el funcionamiento integral de los bancos y sus equipos financieros.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial autónomaCrédito bancarioMcKinseyDeutsche BankGestión de riesgosProductividad bancariaOficiales de créditoNewsroom BUE

Últimas Noticias

RAM virtual vs RAM física: las limitaciones que marcan la diferencia

La diferencia de velocidad entre la RAM física y la virtual explica por qué esta última funciona solo como un complemento

RAM virtual vs RAM física:

La IA que predice si una película tendrá éxito o será un fracaso en taquilla

El sistema predictivo de Largo.ai analiza elenco, género, guion y trayectoria de los actores, alcanzando un 80% de precisión en sus predicciones

La IA que predice si

WhatsApp agrega funciones en los grupos: etiquetas de miembros, stickers de texto y más

Estas mejoras se suman a las recientes novedades para compartir archivos de hasta 2 GB

WhatsApp agrega funciones en los

Fondos de pantalla de Las guerreras K-pop para el celular o PC

Los fanáticos pueden descargar y configurar fondos estáticos o animados en Android, iOS y Windows 11

Fondos de pantalla de Las

Siete funciones de Alexa para entretener a tus hijos mientras están en casa durante vacaciones

El asistente virtual de Amazon ofrece una variedad de juegos, cuentos y actividades educativas a través de comandos de voz

Siete funciones de Alexa para
DEPORTES
Escándalo en la Champions League

Escándalo en la Champions League de básquet: un equipo quedó con un solo jugador en cancha y fue descalificado

FIFA dio a conocer las innovaciones con IA que tendrá el Mundial 2026

Tras su salida de Rosario Central, Ignacio Malcorra firmó como refuerzo de Independiente

Una figura del futsal brasileño murió a los 32 años tras descompensarse en el aeropuerto durante un viaje con el plantel

Valentín Carboni se despidió del Genoa, aterrizó en Argentina y firmará como refuerzo de Racing

TELESHOW
La agenda porteña suma opciones

La agenda porteña suma opciones para vivir el arte y la historia de manera interactiva

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

La palabra de Romina Gaetani tras denunciar a su exnovio por violencia de género: “Me redujo y me volvió chiquita”

INFOBAE AMÉRICA

Los mejores casinos online en

Los mejores casinos online en México 2026, según apuestas-deportivas.es

Semyon Bychkov toma la batuta de la Ópera de París tras la salida de Gustavo Dudamel

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela

Impactantes imágenes: esquiadores descienden el Etna mientras el volcán comenzaba a expulsar lava