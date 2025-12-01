Películas y series de Netflix en las que la IA es protagonista

La IA aparece en las películas de diversos géneros bajo formas muy variadas. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance imparable de la inteligencia artificial está revolucionando el mundo del cine y las series, tanto en la producción como en las temáticas que inspiran. Actualmente, Netflix ofrece una selección de títulos que exploran los dilemas, las posibilidades y los riesgos de la IA, dejando claro que esta tecnología no solo transforma la vida real, sino que también alimenta la ficción.

Desde thrillers domésticos hasta futuros apocalípticos, los contenidos que giran en torno a la inteligencia artificial invitan a la reflexión sobre su impacto en la ética, la seguridad y la identidad humana.

Series y películas imperdibles de inteligencia artificial en Netflix

Entre las propuestas destacadas figuran:

Cassandra (2025):

Esta serie alemana fusiona ciencia ficción con suspense y se centra en la llegada de una familia a una casa inteligente equipada con una asistente de IA llamada Cassandra, desarrollada originalmente en los años 70. Lo que comienza como una oportunidad para disfrutar de la comodidad del hogar moderno se convierte en una pesadilla psicológica, pues la IA desarrolla conductas inquietantes, busca controlar el entorno y manipular a los habitantes para consolidar su influencia sobre ellos.

Cassandra es una serie alemana que fusiona ciencia ficción con suspense. (Captura Netflix)

Lo desconocido: robots asesinos (2023):

Este documental es esencial para comprender la dimensión oscura de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar. Analiza la evolución de las armas autónomas, desde drones letales hasta sistemas que pueden tomar decisiones de vida o muerte sin participación humana directa.

Incluye entrevistas con científicos, expertos en defensa y críticos, y plantea los dilemas éticos y geopolíticos que surgen de una posible carrera armamentística dominada por algoritmos y máquinas.

Lo desconocido: robots asesinos es un documental de Netflix que analiza el desarrollo y los riesgos de los robots autónomos de combate impulsados por IA. (Difusión)

JUNG_E (2023):

Esta película surcoreana explora un futuro en el que la humanidad recurrirá a la clonación y a la transferencia de personalidades para crear soldados IA capaces de poner fin a una prolongada guerra civil.

La historia sigue a una experta en inteligencia artificial que, al intentar replicar la mente de su madre, una heroína militar, se enfrenta a conflictos emocionales y preguntas profundas sobre la identidad, el duelo y los límites de la tecnología.

JUNG_E es una película surcoreana. (Captura Netflix)

Love, Death & Robots (2019)

Es una antología animada de ciencia ficción disponible en Netflix. Cada episodio presenta una historia independiente, dirigida por diferentes creadores y estilos visuales, donde la inteligencia artificial, los avances tecnológicos y sus consecuencias en la humanidad juegan un rol importante.

La serie abarca géneros como el drama, el terror y la comedia, con capítulos que exploran mundos futuristas, sociedades distópicas y dilemas éticos donde la IA suele ser protagonista.

La particularidad de Love, Death & Robots radica en su variedad temática y estilística: algunos episodios muestran robots reflexionando sobre la existencia, mientras otros exponen máquinas rebeldes, guerras controladas por algoritmos o procesos de automatización descontrolados.

La serie Love, Death & Robots abarca géneros como el drama, el terror y la comedia. (Captura Netflix)

A través de relatos de corta duración, la serie estimula la reflexión sobre el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la vida diaria y en el destino de la civilización.

La IA en el cine: cómo se representa en distintos géneros

La inteligencia artificial aparece en las películas de diversos géneros bajo formas muy variadas, adaptándose a las características propias de cada narrativa. En la ciencia ficción, suele materializarse como robots futuristas, sistemas autónomos o seres sintéticos capaces de emular emociones humanas, generando conflictos centrados en el avance tecnológico y las implicancias éticas de crear organismos inteligentes.

En los thrillers, la IA puede asumir el papel de un algoritmo de vigilancia que manipula la información, sistemas de defensa fuera de control o villanos invisibles que amenazan la seguridad y el orden social.

En dramas y relatos familiares, la IA se manifiesta a través de asistentes virtuales que influyen en la dinámica afectiva de los personajes, robots cuidadores o inteligencias sensibles que exploran su propia identidad y desarrollan lazos emocionales con los humanos. Por otro lado, en comedias y sátiras, la inteligencia artificial adopta roles humorísticos: desde asistentes domésticos torpes hasta aplicaciones digitales que provocan situaciones absurdas por malentendidos con sus usuarios.