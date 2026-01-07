Fondos de pantalla de Las guerreras K-pop para el celular o PC

Las guerreras k-pop es una película animada de acción y fantasía musical está disponible en Netflix. (Netflix)

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop, protagonizado por Mira, Rumi y Zoey —personajes centrales de la película y de la colaboración con Fortnite: KPop Demon Hunters— sigue creciendo en 2026 y se expande más allá del cine y los videojuegos.

Una de las expresiones más visibles de este impacto es la gran cantidad de fondos de pantalla disponibles en alta resolución para celulares y computadoras, impulsados tanto por material oficial como por creaciones de fanáticos en distintas plataformas digitales.

La popularidad de estas guerreras convirtió sus imágenes en uno de los contenidos más buscados por usuarios que desean personalizar sus dispositivos con una estética que mezcla K-pop, acción y fantasía. Ahora, existen varias opciones confiables para descargar fondos de pantalla optimizados para distintos formatos y resoluciones.

Las guerreras K-pop es una de las películas más vistas de Netflix. (Netflix)

Dónde descargar fondos de pantalla de Las Guerreras K-Pop

Una de las principales fuentes es Pinterest, que concentra una enorme cantidad de fanart, pósters promocionales y composiciones estéticas inspiradas en la película y la colaboración con Fortnite. Al buscar términos como “KPop Demon Hunters wallpaper” o “Las Guerreras K-Pop aesthetic”, es posible encontrar imágenes tanto verticales como horizontales, ideales para celulares y PC.

Otra alternativa es Wallpaper Cave, un sitio especializado en fondos de pantalla que ofrece colecciones organizadas por temática y resolución. Allí se pueden encontrar imágenes en calidad HD y 4K, pensadas especialmente para pantallas de computadoras y monitores de gran tamaño.

Para quienes priorizan el uso en teléfonos móviles, Google Play Store cuenta con aplicaciones dedicadas, como “KPop Demon Hunter Wallpaper HD”. Estas apps reúnen fondos optimizados para distintos tamaños de pantalla y permiten cambiar el fondo directamente desde la aplicación, sin pasos intermedios.

Existe una app en Play Store de Google para descargar fondos de pantalla de Las guerreras K-pop.

También es recomendable revisar las redes sociales oficiales. Tanto Netflix como Fortnite suelen publicar materiales promocionales en alta calidad en sus canales oficiales, especialmente durante lanzamientos, eventos o actualizaciones relacionadas con la franquicia. Estas imágenes suelen estar optimizadas para descarga y uso personal.

Por último, Canva se presenta como una opción para quienes buscan un enfoque más creativo. La plataforma permite subir imágenes de las guerreras y adaptarlas manualmente al tamaño exacto del dispositivo, aplicando filtros, tipografías o efectos visuales para crear un fondo de pantalla personalizado.

Cómo cambiar el fondo de pantalla paso a paso

El proceso para configurar un fondo de pantalla varía según el dispositivo, pero en general es sencillo.

En celulares Android y iOS (iOS 26), el primer paso es descargar la imagen deseada desde el navegador o la aplicación correspondiente. Una vez guardada, se puede acceder a la galería, tocar el menú de opciones y seleccionar “Establecer como fondo de pantalla”.

Las guerreras K-pop tiene millones de fans en diferentes continentes. (Captura: Netflix)

También es posible hacerlo desde los ajustes del sistema. En Android, el camino es Ajustes > Fondo de pantalla y estilo > Cambiar fondo. En iPhone, se debe ir a Ajustes > Fondo de pantalla > Añadir nuevo fondo, donde además se pueden aplicar efectos visuales como profundidad o animaciones si la imagen lo permite.

En PC con Windows 11, el procedimiento comienza descargando la imagen y guardándola en una carpeta local. Luego, basta con hacer clic derecho sobre el archivo y seleccionar “Establecer como fondo de escritorio”. Alternativamente, se puede acceder a Personalización > Fondo desde el escritorio y buscar la imagen manualmente.

Fondos animados y opciones extra

Para quienes buscan una experiencia más dinámica, existen opciones de fondos animados o live wallpapers. En Android, aplicaciones como Video Live Wallpaper Maker permiten convertir clips o videos cortos en fondos en movimiento.

Las guerreras K-pop es todo un fenómeno entre los más chicos. (Netflix)

En el caso de PC o ediciones más elaboradas, herramientas de edición como VivaVideo pueden servir para crear animaciones personalizadas a partir de escenas de la película.