América Latina

Intervención en Cuba: ¿indeseable, preferible o imprescindible?

El debate sobre la posible intervención norteamericana en un proceso de cambio sistémico en la isla se sitúa en un marco histórico que vincula la coyuntura actual con la crisis vivida a finales del siglo XIX

Guardar
Google icon
Caricatura de Tío Sam en el centro, con un álbum abierto detrás. La página izquierda tiene imágenes del USS Maine, y la derecha, fotos de personas cubanas famélicas
Esta imagen es una caricatura política estadounidense titulada “Remember the Maine! And Don’t Forget the Starving Cubans!” (“¡Recuerden el Maine! ¡Y no olviden a los cubanos hambrientos!”). Fue ilustrada por el reconocido caricaturista político Victor Gillam. Salió a la luz el 7 de mayo de 1898 en la popular revista satírica estadounidense Judge

El debate sobre la posible intervención de Estados Unidos en un proceso de cambio sistémico en Cuba se sitúa en un marco histórico que vincula la coyuntura actual con la crisis vivida a finales del siglo XIX. El eje central de esta reflexión es la comparación de la crisis existencial que enfrenta Cuba hoy en día, considerada por algunos incluso más aguda que la de 1898. Bajo esta perspectiva, se argumenta que el decisivo apoyo y/o intervención decisiva por parte de Estados Unidos es la única variable con probabilidades reales de conducir a una Cuba libre y próspera.

Paralelismo histórico: el precedente de 1898

El análisis parte de un paralelismo con la situación cubana de finales del siglo XIX. En aquel entonces, Cuba atravesaba una fase de devastación económica, hambruna, epidemias y un conflicto militar cuyo desenlace era todavía incierto si bien no para todos, para muchos de sus protagonistas. El movimiento independentista, debilitado y falto de apoyo internacional, debía enfrentarse a una potencia colonial mucho más fuerte en términos militares.

PUBLICIDAD

En ese contexto, varios líderes independentistas comprendieron que la victoria solo con recursos propios era cuando menos incierta y comenzaron a buscar activamente la implicación estadounidense. La intervención norteamericana no fue un hecho espontáneo ni impuesto, sino el resultado de una estrategia política deliberada, diseñada por el Partido Revolucionario Cubano y figuras mambisas que buscaban salvar la causa independentista y evitar el total colapso nacional.

Cuba contemporánea: un régimen transformado y una sociedad en crisis

El documento -publicado por el autor para Cuba Siglo 21- sostiene que la Cuba actual vive una situación similar a la de entonces. El régimen surgido en 1959 ha evolucionado de un sistema comunista totalitario a lo que se califica como un “estado mafioso”, controlado por una élite cleptocrática que, a través del conglomerado GAESA, domina los recursos económicos y financieros del país, reprimiendo cualquier disidencia u oposición. La población cubana, desarmada, fragmentada, empobrecida y enfrentando crisis de alimentos, energía, salud y conectividad, carece de capacidad organizativa suficiente para desplazar al poder establecido por sí sola. Se concluye que insistir únicamente en fórmulas tradicionales de oposición –como protestas cívicas, denuncias internacionales o llamamientos al diálogo– difícilmente generaría un cambio real en un plazo compatible con la gravedad de la crisis humanitaria actual.

PUBLICIDAD

Una carátula del Informe Cuba Siglo 21 junto a un libro abierto con la figura del Tío Sam observando imágenes de deterioro urbano, largas filas y pobreza en Cuba
El Informe Cuba Siglo 21 de mayo de 2026, titulado "Intervención en Cuba", analiza la difícil situación de la isla con imágenes de pobreza y una reflexión crítica sobre su posible futuro.

¿Indeseable, preferible o imprescindible?

Uno de los argumentos fundamentales del texto es que la intervención o respaldo decisivo de Estados Unidos es la única variable con probabilidades significativas de éxito. El autor distingue entre lo “preferible” y lo “imprescindible”: lo preferible sería una solución interna, pacífica y exclusivamente cubana, pero la historia y las condiciones actuales demuestran que esto no siempre es viable. Así como los mambises hubieran querido derrotar a España solos, terminaron concluyendo que necesitaban ayuda exterior para evitar el fracaso y acortar el sufrimiento de la población. Del mismo modo, se argumenta que la Cuba actual ha llegado al punto en el que la ayuda externa deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica.

Líderes independentistas: ¿héroes de ayer, “traidores” de hoy?

El texto presta especial atención a los líderes independentistas, planteando una analogía provocadora: según la lógica del discurso oficial del gobierno cubano actual, figuras históricas como Máximo Gómez y Antonio Maceo serían considerados “traidores” o “anexionistas”. Ambos, especialmente desde finales de 1896, consideraron imprescindible la intervención estadounidense para asegurar el triunfo sobre España. Se recuerda que Maceo transmitió expectativas favorables a sus tropas en caso de intervención norteamericana y que Gómez y Estrada Palma promovieron gestiones diplomáticas encaminadas a involucrar de manera activa a Washington. El discurso oficial contemporáneo suele ocultar o minimizar estos hechos porque contradicen la narrativa que presenta cualquier colaboración con Estados Unidos como antipatriótica.

La protección de la soberanía: de la Enmienda Teller a la Ley Helms-Burton

Otro argumento clave es que la Ley Helms-Burton no debe interpretarse como una amenaza a la soberanía cubana, sino como un mecanismo para su protección. Se establece un paralelismo entre la Enmienda Teller de 1898 y el Capítulo II de la Ley Helms-Burton: así como la Enmienda Teller condicionó la intervención estadounidense al compromiso de no anexar Cuba y transferir el poder a un gobierno elegido por los cubanos, la Helms-Burton prevé una fase transitoria seguida de elecciones libres y la restauración del control soberano por parte del pueblo cubano. Según esta lectura, la ley actuaría como una hoja de ruta hacia la democratización y no como un instrumento anexionista.

Primer plano de un documento manuscrito en cursiva sobre papel blanco, con texto oscuro legible que incluye las palabras "doctrina de Monroe"
Fragmento de la carta original de Máximo Gómez al presidente James McKinley de marzo 1897. Publicado el original por primera vez

La manipulación del temor

El documento dedica un apartado a desmontar lo que denomina “la manipulación del temor” ejercida por el gobierno cubano y sus defensores ante la posibilidad de una intervención estadounidense. La propaganda oficial ha construido una serie de miedos para desalentar cualquier respaldo popular a esa opción: pérdida de soberanía, anexión, masacres indiscriminadas, saqueo económico o resistencia nacional generalizada. Estos temores ignoran tanto la evolución tecnológica de los conflictos actuales como el desgaste político y moral del régimen. Además, el uso del calificativo “anexionista” funciona como herramienta propagandística para deslegitimar a quienes reclaman cambios democráticos y alianzas externas.

  • Soberanía: el régimen alega que se violaría la soberanía, pero el documento sostiene que dicha soberanía fue eliminada por el propio Estado en 1959 al suprimir las elecciones libres; no se puede violar lo que no existe.
  • Masacres: ante el temor a bombardeos indiscriminados, se argumenta que la tecnología actual permite ataques quirúrgicos y precisos contra las fuerzas represivas, evitando así masacres de civiles.
  • Anexión: se fundamenta que anexar a 11 millones de personas empobrecidas sería una carga fiscal inasumible para Estados Unidos y no contaría con el apoyo de la clase política estadounidense actual.
  • Hipocresía histórica: se recuerda que quienes hoy denuncian el “anexionismo” yanqui fueron en el pasado “anexionistas prosoviéticos”, cediendo territorio para bases militares de la URSS e incluyendo una cláusula constitucional que ataba la isla al país soviético.

En este contexto, el ensayo plantea que, a pesar de las campañas de miedo, la intervención estadounidense ya no es una idea marginal entre los cubanos, sino una posibilidad cada vez más “normalizada”. Encuestas recientes, tanto dentro como fuera de Cuba, indican que amplios sectores sociales contemplan de forma favorable alguna participación decisiva de Estados Unidos en la resolución de la crisis cubana. Esto ha ampliado la llamada “Ventana de Overton”, haciendo que el debate sobre la intervención deje de ser un tabú.

Una Cuba próspera y reinventada

El documento ofrece una visión esperanzadora sobre la recuperación de Cuba tras un cambio de régimen. A diferencia de los más de 60 años de dependencia de la URSS o Venezuela, se sostiene que Cuba no requeriría un “Plan Marshall” ni una economía subsidiada por potencias extranjeras. La prosperidad futura del país descansaría sobre tres pilares:

  • Población transnacional: una diáspora con capital financiero y humano lista para invertir en el país.
  • Cultura emprendedora: un espíritu empresarial que ha sobrevivido a pesar de décadas de represión.
  • Proximidad geográfica: la cercanía al mayor mercado mundial, permitiendo la integración en cadenas productivas modernas.

Conclusión

En conclusión, lo que sería preferible –una solución no violenta y puramente cubana– se ha vuelto imposible ante la intransigencia de la élite en el poder, convirtiendo la intervención externa en algo imprescindible para evitar la desaparición física de la nación. Se argumenta que el mantenimiento del statu quo es inviable y que la crisis humanitaria exige respuestas urgentes. Entre los escenarios posibles, el de protestas masivas protegidas por apoyo coercitivo estadounidense aparece como el más legítimo y con mayores probabilidades de éxito. Aunque Estados Unidos tiene intereses propios, se sugiere que estos pueden coincidir con los del pueblo cubano, como ocurrió a finales del siglo XIX. El mensaje final es que la disyuntiva cubana no está entre soberanía y ayuda externa, sino entre prolongar la crisis o asumir riesgos calculados para rescatar la libertad y reconstruir la nación.

*Juan Antonio Blanco Gil es historiador, diplomático y académico. Experto en negociación y manejo de conflictos. Con más de 30 años de experiencia, es considerado uno de los mejores expertos en el tema de las relaciones Cuba - Estados Unidos.

Temas Relacionados

Cubacrisis en CubaCuba Siglo 21

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: un muerto

Tras el enfrentamiento, la Guardia Costera estadounidense activó el sistema de Búsqueda y Rescate para asistir a los dos sobrevivientes de la operación. No hubo bajas en las fuerzas militares que integran la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: un muerto

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas registró un incremento mensual impulsado principalmente por el encarecimiento de herramientas y materiales básicos en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El gobierno señaló a un individuo identificado como Edwin Alejandro C. tras su arribo en un vuelo, asociándolo a una estructura criminal en Ilopango conforme a la ofensiva estatal bajo el régimen de excepción

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El arresto de un hombre identificado como miembro activo de una clica vinculada al programa La Paz fue resultado de una operación en la colonia Santa Julia 3, impulsada por labores de inteligencia y patrullaje policial

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

La proyección especial de “Las aventuras del Cipitío” reunió a familias y amantes del cine en el corazón de Marruecos, celebrando la riqueza cultural y lingüística de El Salvador en un ambiente festivo y educativo

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Ataque con explosivos a Batallón de Infantería en Riohacha, La Guajira deja 12 soldados heridos: Ejército responsabiliza al ELN

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Las cascadas más bonitas de Huesca: ermitas medievales, fósiles marinos y piscinas naturales

Arrasan un bosque de 30 hectáreas en Valencia para colocar paneles solares y denuncian a la Guardia Civil

INFOBAE AMÉRICA

Nicolas Cage reveló que un “no” en Hollywood puede cerrar puertas para siempre

Nicolas Cage reveló que un “no” en Hollywood puede cerrar puertas para siempre

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

La jefa de Inteligencia de Comunicaciones del Reino Unido acusó a Rusia de robar tecnología y organizar sabotajes e intentos de asesinato

Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque con drones contra la central nuclear de Emiratos Árabes de la semana pasada

ENTRETENIMIENTO

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

El método Scaloni: testimonios exclusivos, liderazgo detrás del éxito y una estrategia inédita en el documental argentino de Flow

Las grandes adaptaciones de libros que se estrenarán próximamente: De ‘La Odisea’ a ‘La bola negra’, de Jane Austen a Mariana Enríquez

“Decidimos dejar de hacer música juntos para que la familia siguiera unida”: Nick Jonas habló sobre los Jonas Brothers

Jon Favreau y su regreso al universo que conoció en la infancia: “Star Wars me marcó de niño, nada se le comparaba”