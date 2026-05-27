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Independiente Rivadavia, ya clasificado a octavos de final, visitará a Bolívar por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Lepra mendocina buscará sumar en Bolivia tras ganar su zona. Desde las 21.30, con transmisión de FoX Sports 2 y Disney+

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En una imagen dividida, un jugador del Bolívar grita de emoción y dos futbolistas del Independiente Rivadavia de Mendoza se abrazan sonriendo en el campo
Independiente Rivadavia visitará a Bolívar en el cierre de la fase de grupos

Bolívar recibirá a Independiente Rivadavia este miércoles a las 21.30, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. El equipo mendocino ya aseguró el primer puesto del grupo con 13 puntos y llega clasificado a octavos. El encuentro será arbitrado por Guillermo Enrique Guerrero Alcivar y podrá verse por Fox Sports 2 y Disney+.

El partido iba a disputarse en La Paz, a 3.640 metros sobre el nivel del mar, pero se trasladó a Santa Cruz, ubicada a 420 metros, por conflictos sociales que impidieron garantizar la seguridad en el estadio Hernando Siles.

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Para Bolívar, el cruce es decisivo: está segundo con cinco unidades y depende de sí mismo para avanzar a octavos. Tiene los mismos puntos que Fluminense, tercero, pero el criterio de desempate lo favorece por los resultados entre ambos: ganó 2-0 como local y perdió 2-1 en Río de Janeiro.

Si Bolívar gana, se clasificará a la próxima ronda; si empata, necesitará que Deportivo La Guaira le quite puntos a Fluminense en Brasil. Si pierde, deberá esperar que el conjunto brasileño también caiga en su cancha; en ese escenario, el equipo boliviano sabe que, como mínimo, quedará tercero y accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana.

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Independiente Rivadavia afrontará el cierre con la tranquilidad de ya estar en octavos y como líder del grupo, lo que le asegura definir como local en la primera llave. Si gana en Bolivia, llegará a 16 puntos.

El elenco mendocino terminará una primera parte de temporada con su histórico debut en la Copa Libertadores que lo tiene asegurado en la segunda ronda. Mientras que en el plano local ganó también su zona en el Torneo Apertura, pero en los octavos de final fue sorprendido por Unión de Santa Fe que le ganó 2-1.

Probables formaciones:

Bolívar: Carlos Lampe; José Sagredo, Luiz Fernando Paz Vargas, Xavier Arreaga, Jesús Manuel Sagredo; Leonel Justiniano, Carlos Melgar, Robson Matheus, John García, Patito Rodríguez; y Dorny Romero. DT: Vladimir Soria.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Luciano Gomez, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Ignacio Florentin, Gonzalo Ríos, Sebastián Villa, Matías Fernández; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Estadio Ramón Aguilera Costas

Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar

VAR: Gabriel González

Hora: 2130

TV: Fox Sports 2 y Disney+

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