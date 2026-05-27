Economía

El consumo masivo volvió a caer en abril pese a la baja de la inflación: cuáles fueron los rubros más golpeados

La contracción respecto del mismo mes del año pasado fue del 3,8%. También registró una baja versus marzo. Qué pasó al interior de cada canal y qué se espera para los próximos meses

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La contracción del consumo masivo en abril ascendió al 3,8% respecto del mismo período de 2025 y de 4,7% en comparación con marzo (Imagen ilustrativa Infobae)

El corte de la tendencia alcista en materia inflacionaria que ocurrió en abril, con una suba de precios que trepó al 2,6% -contra el 3,4% de marzo y diez meses consecutivos de aceleración- no se trasladó al consumo masivo. Durante el cuarto mes del año, las ventas de alimentos, bebidas y artículos de higiene, cosmética y limpieza del hogar volvieron a derrumbarse no sólo a nivel interanual sino en comparación con el mes previo, y en todos los canales.

La contracción en abril ascendió al 3,8% respecto del mismo período de 2025 y de 4,7% en comparación con marzo. Así, en el primer cuatrimestre el acumulado arrojó una disminución del consumo de 3,3%. Una vez más, las grandes cadenas de supermercados resultaron las más perjudicadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual, según precisó el informe de la consultora Scentia.

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Respecto de abril del año pasado, los únicos dos canales que mostraron signo positivo fueron el e-commerce (+40.4%), que es el único que crece en un contexto de consumo deprimido, y farmacias, que trepó apenas 0,1%. Por el contrario, además de los supermercados de cadena, que tuvieron una caída de 4,5%, los autoservicios independientes, los kioscos y almacenes y los mayoristas sufrieron una merma de las ventas de 3%, 4,8% y 4,5%, respectivamente.

En la medición mensual, versus marzo, todos los canales dieron negativo, hasta el comercio electrónico (-0,1%), aunque desde la consultora lo atribuyeron a que marzo tuvo un día más que abril. Así, los autoservicios independientes registraron una caída de ventas de 2,2%; las farmacias, de 9,4%; los kioscos y almacenes, de 6,6%; los mayoristas, de 4,3% y los grandes supermercados, de 4,5%, según el informe.

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Con respecto a los precios, la firma que dirige Osvaldo del Río remarcó que “el precio promedio ponderado del consumo masivo continua con su tendencia descendente”, por lo que “posiblemente el dato de inflación de abril, que volvió a arrojar un valor a la baja, de consolidar esa tendencia, podría impactar de manera positiva en los próximos meses en las ventas”.

Los rubros más y menos afectados

Al analizar todos los canales, puede observarse que las bebidas -con y sin alcohol- sobresalen del resto porque es lo único que mostró crecimiento respecto del año pasado, de 6,7% y 4%, respectivamente. Los otros rubros registraron caídas, con los productos “impulsivos” a la cabeza del ranking, con una merma del 12% interanual. A su vez, “perecederos” cayó 7,8%; “desayuno y merienda”, 7,6%; “limpieza de ropa y el hogar”, 5,9%; “alimentación”, 3,6%; e “higiene y cosmética”, 0,3%. Claro que al interior de cada canal la situación fue diferente. Mientras que en algunos, como en las grandes cadenas, todos los rubros mostraron cifras en rojo, en el e-commerce todos los rubros crecieron.

Tabla Scentia de variación de volumen del consumo masivo empaquetado por canal en abril de 2026. Muestra porcentajes de cambio interanual y mensual
El consumo masivo empaquetado experimenta una variación negativa en abril de 2026, mientras que el e-commerce muestra un crecimiento excepcional del 40,4% respecto al año anterior.

El consumo masivo ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos dos años y la preocupación del sector supermercadista es que no avizoran, por ahora, un cambio de tendencia. El cambio en la composición del gasto de los últimos años, generado a partir del fuerte ajuste de los servicios y salarios que no acompañan todos los meses la inflación -en marzo perdieron- hizo que el dinero disponible para otras erogaciones sea cada vez menor. En el caso del consumo masivo, se trata en gran parte de alimentos, pero aún en este segmento, los consumidores priorizan y consumen sólo lo indispensable.

Un reciente informe de la consultora Equilibra detalló que en marzo el dinero efectivamente disponible, luego de afrontar los gastos fijos, volvió a caer. Concretamente, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas retrocedió 0,4% en el tercer mes del añoy quedó 12% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023. La dinámica se explicó por un incremento de los gastos fijos por encima de la inflación general.

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