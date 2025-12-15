Tecno

Smartwatch o anillos inteligentes: cuál es la mejor opción para monitorear la salud

Cada dispositivo tiene diferentes cualidades para medir el sueño o el rendimiento deportivo

Tanto los smartwatch como los anillos inteligentes ofrecen información valiosa sobre la actividad física, la calidad del sueño y diversas métricas biométricas. Sin embargo, las diferencias entre ambos dispositivos van más allá de su formato y diseño.

Analizar las prestaciones, los puntos fuertes de cada opción y las preferencias de diferentes usuarios permite comprender mejor cuál se adapta a las necesidades personales de salud.

Cuáles son las diferencias en las funciones de salud entre los relojes y anillos inteligentes

Ambos dispositivos incorporan sensores para captar datos biométricos, aunque presentan diferencias relevantes en precisión y acceso a ciertas mediciones.

El conteo de pasos, la medición de la frecuencia cardíaca y el cálculo del gasto calórico han popularizado tanto los relojes como los anillos.

Los smartwatch destacan en funciones
Los smartwatch destacan en funciones deportivas avanzadas gracias a sensores como GPS, altímetro y compás integrados. (Garmin)

Los smartwatch utilizan acelerómetros y sistemas ópticos que evalúan la variación de la sangre bajo la piel. Según expertos en biomecánica y salud pública, esta tecnología entrega cifras muy fiables en pasos diarios y frecuencia cardíaca durante el reposo, aunque introduce márgenes de error considerables en el cálculo de calorías quemadas.

Investigaciones de la University College Dublin detectaron discrepancias de hasta un 150% en la estimación calórica proporcionada por los relojes inteligentes frente al gasto real medido en laboratorio.

Para datos más complejos, como el VO2 máx (volumen máximo de oxígeno que el cuerpo absorbe), los relojes inteligentes suelen combinar información de frecuencia cardíaca, GPS y algoritmos de aprendizaje automático. A pesar de sus capacidades, la investigación muestra rangos de error entre el 5% y el 13% respecto al estándar de laboratorio.

Un terreno donde los anillos inteligentes han avanzado rápidamente es el seguimiento del sueño. Su comodidad les proporciona una ventaja notable en la adherencia al monitoreo nocturno.

Los anillos inteligentes sobresalen en
Los anillos inteligentes sobresalen en el monitoreo del sueño por su comodidad y precisión en la medición nocturna. (UltraHuman)

Un estudio de 2024, publicado en el Journal of Sleep Research, reportó que el 82% de los participantes prefería los anillos para dormir debido a la falta de vibraciones, notificaciones y la sensación menos invasiva. Además, la posición en el dedo (área irrigada) facilita la obtención de datos de pulso y temperatura durante el sueño, permitiendo un análisis detallado de las etapas y la recuperación.

Los anillos suelen brindar una puntuación diaria de recuperación y preparación, sintetizando datos de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV), calidad del sueño y estrés en una guía sencilla para el usuario. En el caso de las mujeres, algunos modelos utilizan señales fisiológicas avanzadas para ofrecer predicción de fases del ciclo menstrual, ventanas fértiles y otros indicadores relevantes para la salud femenina.

No obstante, para quienes demandan funciones de entrenamiento avanzado —como registro de rutas o datos específicos en tiempo real mientras corren, nadan o hacen ciclismo— los smartwatch mantienen una ventaja, ya que incluyen sensores más variados (GPS, altímetro, compás) y la posibilidad de interactuar durante la actividad.

Cuál es la mejor opción: anillo o reloj inteligente

La respuesta a qué dispositivo elegir depende principalmente del perfil del usuario. Quienes desean cuantificar su rendimiento deportivo y requieren notificaciones activas (mensajes, llamadas) encontrarán en los smartwatch una herramienta integral difícil de reemplazar.

La elección entre anillo o
La elección entre anillo o reloj inteligente depende del perfil del usuario y sus necesidades de entrenamiento o monitorización pasiva. (HUAWEI)

Los atletas y entusiastas del fitness suelen alternar ambos dispositivos: reloj durante el entrenamiento y anillo el resto del día para monitorización continua y discreta.

Para quienes priorizan la monitorización pasiva, la comodidad o la privacidad, el anillo inteligente representa una solución adaptable, especialmente útil para el registro del sueño, la recuperación y métricas femeninas avanzadas.

A esto se suman las funciones adicionales que entrega un reloj inteligente, que además tiene la capacidad de tener una pantalla para responder mensajes o llamadas, ver contenido de otras aplicaciones y funcionar de manera más independiente sin necesitar el celular en cada momento para sus opciones.

