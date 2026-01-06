No basta con presionar “cancelar”: así puedes evitar robos al retirar dinero del cajero

El proceso va desde que se inserta la tarjeta hasta que se retira la persona de la terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada operación en un cajero automático, las medidas de protección pueden marcar la diferencia entre una transacción segura y un intento de fraude. Aunque oprimir la tecla “cancelar” al finalizar la extracción de dinero es esencial para blindar la cuenta y evitar accesos no autorizados, los expertos advierten que se requieren estrategias adicionales para reducir los riesgos.

Según el Banco de España, la prevención de delitos en cajeros comienza antes de insertar la tarjeta y se extiende hasta abandonar completamente el área del dispositivo.

Los ladrones aprovechan cualquier descuido, desde la falta de inspección del cajero antes de usarlo hasta la distracción al guardar el dinero recién retirado. Por eso, reforzar el conocimiento sobre los métodos de protección es clave para quienes utilizan estos terminales de forma regular.

Por qué es muy importante presionar la tecla “cancelar”

La tecla “cancelar” en el cajero automático es clave para proteger la cuenta, pero no es la única medida que reduce el riesgo de fraudes y robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función “cancelar” no solo cierra la sesión, sino que bloquea de inmediato la cuenta para impedir accesos posteriores. Algunos cajeros mantienen activa la sesión unos segundos después de entregar el efectivo. Este lapso puede ser aprovechado por criminales que esperan cerca para operar la máquina sin que la víctima lo advierta.

La autoridad financiera española ha advertido que presionar “cancelar” reduce la posibilidad de que extraños realicen transferencias, consultas de saldo o retiren más dinero con la cuenta aún abierta.

Además, sugiere verificar que el cajero regrese a la pantalla inicial antes de abandonar el lugar. Esta comprobación confirma el cierre de la sesión y elimina la ventana de vulnerabilidad.

Cómo reconocer si un cajero está manipulado

Inspeccionar el cajero antes de operar ayuda a detectar dispositivos ocultos instalados para clonar tarjetas o retener dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar cualquier operación, se debe observar el cajero con detenimiento en busca de elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de billetes. Los delincuentes instalan dispositivos para clonar tarjetas o atrapar el dinero, y suelen camuflarlos de forma que pasen desapercibidos.

La detección de estas trampas requiere prestar atención a detalles como piezas desalineadas, ranuras inusuales o cámaras diminutas.

Las autoridades y bancos sugieren elegir cajeros ubicados en interiores o zonas bien iluminadas, donde la vigilancia contribuye a disuadir intentos de fraude. Utilizar terminales en lugares concurridos también eleva el nivel de seguridad.

Por qué conviene recoger el recibo de la transacción y destruirlo

Es más seguro solicitar el recibo de forma digital para reducir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comprobante que emite el cajero contiene información sensible, como parte del número de la tarjeta o el saldo disponible. Dejarlo olvidado en el terminal o en sus alrededores facilita que posibles delincuentes recopilen datos para fraudes posteriores.

Si no se requiere conservar el recibo, la mejor práctica es destruirlo antes de retirarse. Esta medida se suma a la de guardar el dinero y la tarjeta con discreción, evitando distracciones que puedan ser aprovechadas para robos en las inmediaciones del cajero.

Cuáles son las técnicas de fraude más comunes en cajeros

Entre los métodos más frecuentes se encuentra la clonación de tarjetas mediante dispositivos ocultos, la instalación de trampas en el dispensador para retener el dinero y las maniobras de ingeniería social.

Los atacantes buscan aprovechar cualquier descuido para extraer fondos y datos financieros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas últimas involucran a individuos que simulan necesitar ayuda, buscan observar el PIN o distraer a la persona para intervenir la operación. Las autoridades bancarias sugieren cubrir el teclado al ingresar la clave, utilizando la mano, el teléfono o una cartera.

Asimismo, si el cajero solicita información inusual o presenta mensajes extraños, lo más seguro es cancelar la operación y comunicarse directamente con el banco. Rechazar ayuda de desconocidos en caso de fallos técnicos es otra pauta clave para evitar engaños.

Si se confirma un fraude, es fundamental avisar de inmediato al banco y presentar una denuncia formal ante las autoridades. La rapidez en la notificación limita el alcance del daño y facilita la recuperación de los fondos.