Paso a paso para retirar dinero de un cajero de forma segura y sin fraudes

Es necesario revisar los objetos y personas cercanas antes de realizar el movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad al utilizar cajeros automáticos se ha convertido en una preocupación central para quienes realizan operaciones bancarias cotidianas, porque la exposición a fraudes y delitos puede incrementarse si no se adoptan medidas preventivas.

Entre las medidas más relevantes, revisar la terminal, sus alrededores y a las personas cercanas antes de iniciar cualquier transacción figura como una de las acciones más efectivas para reducir riesgos.

Aunque muchas personas consideran que operar estos dispositivos es una tarea sencilla, la realidad es que existen amenazas como la clonación de tarjetas, la recopilación de datos privados y los engaños mediante ingeniería social, que pueden afectar a los usuarios desprevenidos.

Qué pautas seguir al retirar dinero de un cajero automático

Se debe saber qué tipo de operación se desea hacer antes de entrar a la terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de acercarse a un cajero, resulta esencial definir con claridad la operación que se desea realizar. Esta planificación permite limitar el tiempo de exposición frente al dispositivo y disminuye la probabilidad de ser observado por terceros sin percatarse.

Además, conocer las funciones disponibles, como depósitos, transferencias, pagos de servicios y cambio de número de identificación personal (NIP), ayuda a ejecutar la transacción de manera eficiente.

La elección del cajero influye en la seguridad. Las medidas básicas apuntan a preferir aquellos ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas, donde la presencia de otras personas y la visibilidad contribuyen a crear un ambiente seguro. Por el contrario, los cajeros aislados o situados en calles oscuras facilitan la acción de delincuentes.

Es un error elegir cajeros en lugares poco iluminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la guía del BBVA, es fundamental proteger la privacidad durante el uso del cajero: “cuida que ninguna persona tenga visibilidad de lo que haces en el cajero automático y, mucho menos, que vea o sepa cuál es tu NIP o clave de acceso para consultar tu cuenta, porque podrías sufrir algún fraude”.

Por qué se debe prestar atención a cada movimiento que se haga en el cajero

Mantener la atención en cada paso y evitar distracciones resulta clave para prevenir errores o situaciones de riesgo. Al finalizar la transacción, el BBVA sugiere: “antes de irte, verifica que no olvidas tu tarjeta, dinero en efectivo o recibo de la operación”.

Asimismo, si el cajero presenta mensajes inusuales, solicita datos atípicos o muestra comportamientos extraños, lo más prudente es cancelar la operación y contactar al banco.

Es clave presionar 'cancelar' al terminar la operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo ninguna circunstancia debe proporcionarse información personal o de la cuenta a terceros ni responder a supuestos mensajes del cajero que soliciten datos confidenciales.

Cuáles son las modalidades de fraude más comunes en cajeros

Las autoridades, como el Banco de España, han identificado diversas modalidades de fraude que afectan a los usuarios de cajeros automáticos. Entre las más frecuentes se encuentra la clonación de tarjetas, que ocurre cuando delincuentes instalan dispositivos capaces de copiar los datos al insertar la tarjeta.

Estos mecanismos suelen estar acompañados de cámaras ocultas que capturan el NIP, lo que permite a los estafadores acceder posteriormente a los fondos de la cuenta.

Otra técnica consiste en colocar trampas en el dispensador de billetes, impidiendo la salida del dinero y reteniéndolo en el interior para su posterior extracción ilícita. Además, la ingeniería social representa otra gran amenaza.

Se debe agarrar la tarjeta antes de irse del lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, los delincuentes simulan necesitar ayuda o se ofrecen a asistir a quienes parecen tener dificultades técnicas, con el objetivo de distraer y obtener datos personales o bancarios. Esta estrategia busca aprovechar la confianza o el desconocimiento de los usuarios para cometer fraudes.

Qué hacer si una persona se acerca a brindar ayuda durante la operación

En caso de que una persona desconocida ofrezca ayuda durante el uso del cajero, hay que rechazarla y buscar asistencia directamente a través de los canales oficiales de la entidad bancaria.

Las autoridades financieras insisten en la importancia de la cautela: “desconfía de desconocidos que te ofrezcan ayuda si tienes un problema técnico. Contacta mejor con tu banco”.