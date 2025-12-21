Actualiza tu Xiaomi: estas son las seis funciones nuevas que se deben tener el celular

Xiaomi lanza una actualización global de Bluetooth compatible con HyperOS y MIUI para mejorar la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización, ya disponible de manera global, aporta hasta seis funciones nuevas que optimizan desde la calidad del sonido hasta la autonomía del equipo, y se puede instalar fácilmente siguiendo pasos muy sencillos.

Una actualización que llega a todos los usuarios Xiaomi

A diferencia de otras actualizaciones restringidas a una versión específica del sistema operativo, este parche de Bluetooth llega tanto a los dispositivos que cuentan con las últimas versiones de HyperOS 2 y HyperOS 3, como a los que se mantienen en HyperOS 1 y distintas ediciones de MIUI.

Se trata de una actualización independiente del SO, centrada en el módulo Bluetooth, lo que le permite distribuirse de manera más amplia y beneficiar a un espectro mayor de usuarios.

La nueva actualización de Xiaomi introduce seis funciones clave que optimizan la calidad de sonido y la autonomía del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las seis funciones que llegan a celulares Xiaomi

Compatibilidad ampliada con más modelos de auriculares

La primera mejora reforzó el soporte para modelos adicionales de auriculares. Esto significa que quienes decidan renovar sus dispositivos de audio encontrarán menos inconvenientes al intentar emparejarlos con su móvil Xiaomi.

Además, la actualización apunta a integrar modelos de nueva generación que emplean protocolos avanzados de conexión, permitiendo disfrutar de una experiencia sin retardos y con mejor calidad de sonido.

Reconocimiento mejorado de accesorios de terceros

La actualización eleva la capacidad de los terminales Xiaomi para identificar y utilizar dispositivos de terceros, sin importar la marca o el fabricante. Esto resulta clave en hogares o entornos donde conviven diferentes gamas de productos inalámbricos. El reconocimiento automático minimiza los errores de emparejamiento y proporciona un acceso más fluido a funciones de otros gadgets.

Mejor compatibilidad con dispositivos Bluetooth variados

No solo los auriculares se ven beneficiados. La revisión del módulo bluetooth posibilita una convivencia más eficiente con altavoces, pulseras inteligentes, periféricos deportivos y demás dispositivos que usen este estándar. El objetivo es que la interacción sea consistente y estable, disminuyendo los cortes de audio y las fallas de sincronía que solían experimentarse en ciertos escenarios.

Xiaomi refuerza la estabilidad de las conexiones Bluetooth con una actualización del service framework que previene desconexiones aleatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualización del marco de servicio para mayor estabilidad

Una de las innovaciones técnicas introducidas es la mejora del llamado service framework de Bluetooth, optimizando los procesos internos que mantienen la conexión activa y coordinan el flujo de información entre el celular y los accesorios. Con este ajuste, la empresa busca erradicar los problemas asociados a caídas frecuentes o desconexiones aleatorias, un reclamo frecuente de usuarios en versiones previas.

Protocolos de conexión mejorados

La actualización ajusta los protocolos responsables del emparejamiento inalámbrico. Este apartado resulta esencial para garantizar que la conexión inicial entre el móvil y cualquier dispositivo Bluetooth se produzca de manera rápida y fiable. La mejora de estos protocolos significa menos fallos al conectar o reconectar aparatos, lo que se traduce en mayor comodidad y ahorro de tiempo en el uso cotidiano.

Gestión de energía optimizada

El último de los cambios, destacado tanto por Xiaomi como por usuarios que han recibido la actualización, es la optimización de la gestión de energía asociada al Bluetooth. Una correcta administración del consumo impacta directamente en la duración de la batería: conexiones más estables y eficientes reducen los procesos de reconexión y, por tanto, el gasto energético, extendiendo así la autonomía del dispositivo durante el día.

Actualizar el Bluetooth en celulares Xiaomi es un proceso sencillo que requiere acceder a los ajustes y contar con una conexión WiFi estable. (Imagen ilustrativa)

Cómo actualizar un celular Xiaomi

Instalar esta actualización de Bluetooth resulta sumamente simple. Xiaomi habilitó la descarga de manera automática, pero recomienda comprobar la disponibilidad del parche de la siguiente manera:

Abrir la aplicación de Ajustes en el dispositivo Xiaomi. Buscar el apartado de Bluetooth. Entrar en la sección específica de Bluetooth y localizar el apartado “Versión de Bluetooth”. Si aparece la opción “Actualizar”, solo será necesario pulsar sobre ella para que se descargue e instale la nueva versión.

La compañía recomienda realizar este proceso con el equipo conectado a una red WiFi estable, para evitar interrupciones y agilizar el proceso. El tiempo de actualización puede variar según el modelo y la calidad de la conexión a internet, pero suele completarse en pocos minutos.

Además, durante la actualización, el dispositivo puede reiniciar momentáneamente la función Bluetooth, por lo que algunos accesorios pueden desconectarse de forma breve antes de restablecer el vínculo.