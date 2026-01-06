CES 2026: L’Oréal anuncia tecnología de belleza con luz infrarroja para el cabello

LED Face Mask es una mascarilla facial de silicona flexible y delgada. (Composición Infobae: L'Oréal)

En el marco del CES 2026, L’Oréal dio a conocer dos innovaciones tecnológicas que aplican luz como elemento central en rutinas de belleza: Light Straight + Multi-styler, enfocado en el peinado capilar, y LED Face Mask, orientado al cuidado facial. Ambas propuestas buscan optimizar resultados en el cabello y la piel mediante el uso de tecnología lumínica, con lanzamientos previstos a nivel global para 2027.

Light Straight + Multi-styler: tecnología infrarroja para el peinado

El dispositivo Light Straight + Multi-styler es una plancha de cabello desarrollada por L’Oréal Research & Innovation que utiliza luz infrarroja para alcanzar temperaturas de peinado más bajas que las planchas tradicionales. Según la compañía, las placas de cristal del dispositivo nunca superan los 160 °C, lo que reduce la exposición al calor en comparación con otras herramientas de peinado.

El sistema busca mantener la estructura interna del cabello actuando sobre los enlaces de hidrógeno y, de acuerdo con pruebas instrumentales de la compañía, permite alisar el cabello en menos tiempo y con mayor suavidad.

Light Straight + Multi-styler utiliza una tecnología patentada de luz infrarroja, con el fin de proteger mejor la salud del cabello. (L'Oréal)

El dispositivo integra sensores y algoritmos que ajustan el funcionamiento según los gestos del usuario, y se puede emplear para alisar, suavizar o rizar el cabello sin superar los límites tradicionales de temperatura. Otra característica es la posibilidad de personalizar los resultados gracias a la detección inteligente de movimiento y la adaptación del dispositivo a cada rutina de peinado del usuario.

La presentación de Light Straight + Multi-styler se suma a la línea de dispositivos de la empresa que emplean luz infrarroja para el cuidado capilar, como Airlight Pro, introducido en CES 2024.

LED Face Mask: luz roja e infrarroja para el cuidado facial

En el mismo evento, la organización anunció la LED Face Mask, una mascarilla facial de silicona flexible y delgada, desarrollada en colaboración con iSmart. Este prototipo emite luz roja e infrarroja cercana, y está diseñada para integrarse en la rutina diaria de cuidado de la piel mediante sesiones automáticas de corta duración.

La tecnología lumínica utiliza luces como LED o pulsada para tratar problemas de la piel y mejorar el aspecto facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de la mascarilla se basa en un microcircuito que controla la emisión de dos longitudes de onda: luz roja (630 nm) y luz infrarroja cercana (830 nm), dirigidas a distintas capas de la piel. La empresa sostiene que la aplicación controlada de estas longitudes de onda puede contribuir a tratar signos visibles del envejecimiento cutáneo, como líneas finas, flacidez y tono desigual, sin necesidad de intervención invasiva.

El diseño de la LED Face Mask facilita su uso doméstico y su integración en rutinas cotidianas de cuidado facial, y la empresa espera lanzarla al mercado internacional en 2027. Ambas propuestas presentadas en el CES 2026 reflejan la apuesta del sector por la convergencia entre tecnología lumínica y ciencia aplicada al bienestar personal.

Tecnología lumínica: una alternativa innovadora para el cuidado de la piel

La tecnología lumínica en el cuidado de la piel consiste en el uso de diferentes tipos de luz, como la LED o la luz pulsada, para tratar afecciones cutáneas y mejorar la apariencia del rostro. Estos dispositivos emiten haces de luz en longitudes de onda específicas que penetran en las capas de la piel, estimulando procesos celulares sin causar daño superficial.

La tecnología lumínica para el cuidado de la piel funciona emitiendo haces de luz que penetran en las capas cutáneas y estimulan procesos de regeneración celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios más destacados de la tecnología lumínica se encuentra la reducción de arrugas, manchas y acné. Al aplicar la luz, se promueve la producción de colágeno y la renovación celular, lo que contribuye a una piel más firme y uniforme. Además, algunos tratamientos pueden minimizar la inflamación y favorecer la cicatrización de lesiones.

Esta tecnología, utilizada tanto en clínicas dermatológicas como en dispositivos de uso doméstico, representa una alternativa no invasiva y segura para quienes buscan resultados visibles en el cuidado facial. Su eficacia ha llevado a una creciente popularidad en el ámbito de la estética.